У результаті кількарічної посухи мешканці Кейтптауна можуть залишитися без води

Місто Кейптаун, що в Південно-Африканській Республіці, наближається «судного дня», коли ця приморська метрополія із 4-мільйонним населенням у результаті багаторічної посухи опиниться без води. Цього тижня мер міста Патрісія Де Ліль повідомила, що крани можуть бути закриті 22 квітня.

Але це не лише термін, перед яким опинилася мер міста. В дедалі політизованій атмосфері ПАР, проблема з водою має також ширше значення. Попередження мера затьмарили звинувачення у невідповідному управлінні. На кінець цього тижня її політична партія скликала нараду, щоб вдатися до заходів проти неї.

Мер Де Ліль визнає, що «судний день» нагадує голлівудський фільм жахіть, але за тим прихована неприємна дійсність.

Мальовниче місто, розташоване на узбережжі Атлантичного океану, зазнало посухи протягом трьох років поспіль, що стало безпрецедентною подією. Протягом місяців у місті запроваджено різке обмеження на споживання воду, яке майже повністю залежить від обмежених греблями водойм. Мешканцям заборонено мити машини, поливати траву біля хати і наповнювати басейни міською водою, їх заохочують приймати душ лише протягом двох хвилин і лише змивати туалет, якщо це «абсолютно необхідне».

Найновіше обмеження, запроваджене з першого січня, зменшує призначену на родину кількість води із 20 тисяч літрів на місяць до 10 з половиною тисяч літрів. Порушникам цього розпорядження погрожуть встановити спеціальні лічильники, які додатково обмежать кількість води.

Африканський національний конгрес звинувачує партію Демократичний альянс у відповідальності за кризу з нестачею води. Але мер міста – оптимістка, якщо мешканці дотримуватимуться обмежень. Ми можемо уникнути «судного дня», каже вона, якщо будемо співпрацювати.

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