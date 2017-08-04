США оцінили поклади калійних солей в Україні

В Дніпровсько-Донецькому басейні на території України може залягати до 4,3 мільярди тонн калійних солей, що еквівалентне 840 мільйонам тонн оксиду калію K2O, оголосила Геологічна служба США (USGS) на основі проведених оцінок покладів мінеральних ресурсів на території України та Білорусі.
Оцінки запасів калійних солей в басейні Прип’яті на території Білорусі складають 80-200 мільярди тонн калійних солей.
Найбільшими виробниками калійних солей є Канада, Росія, Білорусь, Китай та Німеччина. В Україні відомі поклади калійних солей в Львівській та Івано-Франківській областях.
Ці солі в основному використовуються для виробництва добрив. Їх світовий видобуток в 2010, склав 33 мільйони тонн.
Про поклади Дніпровсько-Донецького басейну відомо дуже мало інформації, зазначається в дослідженні Геологічна служба США.
Умови для видобутку з цих родовищ ускладнюються тим, що в Дніпровсько-Донецькому басейні зараз немає розвинутого калійного виробництва. Також, поклади в північно-західній частині регіону є на глибині до трьох кілометрів, а от з просуванням на південний схід, глибина збільшується і більшість оцінюваних покладів може залягати на глибині, яка наразі не вважається придатною для видобутку. Позитивним є те, що там, де поклади знаходяться на достатньо невеликій глибині, витрати на їх видобуток будуть порівняно незначними, повідомляє Геологічна служба США.
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