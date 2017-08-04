США оцінили поклади калійних солей в Україні

В Дніпровсько-Донецькому басейні на території України може залягати до 4,3 мільярди тонн калійних солей, що еквівалентне 840 мільйонам тонн оксиду калію K 2 O, оголосила Геологічна служба США (USGS) на основі проведених оцінок покладів мінеральних ресурсів на території України та Білорусі.

Оцінки запасів калійних солей в басейні Прип’яті на території Білорусі складають 80-200 мільярди тонн калійних солей.

Найбільшими виробниками калійних солей є Канада, Росія, Білорусь, Китай та Німеччина. В Україні відомі поклади калійних солей в Львівській та Івано-Франківській областях.

Ці солі в основному використовуються для виробництва добрив. Їх світовий видобуток в 2010, склав 33 мільйони тонн.

Про поклади Дніпровсько-Донецького басейну відомо дуже мало інформації, зазначається в дослідженні Геологічна служба США.

Умови для видобутку з цих родовищ ускладнюються тим, що в Дніпровсько-Донецькому басейні зараз немає розвинутого калійного виробництва. Також, поклади в північно-західній частині регіону є на глибині до трьох кілометрів, а от з просуванням на південний схід, глибина збільшується і більшість оцінюваних покладів може залягати на глибині, яка наразі не вважається придатною для видобутку. Позитивним є те, що там, де поклади знаходяться на достатньо невеликій глибині, витрати на їх видобуток будуть порівняно незначними, повідомляє Геологічна служба США.

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