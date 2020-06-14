SpaceX запустила на орбіту 61 супутник

SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія «Фалькон-9» з космодрому на мисі Канаверал з 61 супутником на борту. Трансляція старту йшла в YouTube-каналі компанії.

На орбіту запущено 58 супутників зв'язку в рамках програми будівництва мережі високошвидкісного супутникового інтернету Starlink і 3 супутника SkySat Earth, призначених для фотографування Землі.

Перший ступінь ракети-носія після пуску приземлилася на судно «Of Course I still love You» - «Звичайно, я все ще люблю тебе».

Раніше в суботу інші американська приватна космічна компанія Rocket Lab запустила надлегку ракету-носій «Електрон» зі стартового майданчика в Новій Зеландії.

На борту були три супутника Національного управління військово-космічної розвідки США, австралійський телекомунікаційний супутник Pathfinder і надмалий науковий супутник НАСА.

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