Початок великого суду в Іспанії нагадує, що питання Каталонії залишається

Іспанський верховний суд у Мадриді розпочав у вівторок 12 лютого розгляд справи дванадцяти лідерів руху за відокремлення Каталонії, історичного регіону на північному сході Іспанії.

Їх звинувачують зокрема у заколоті, підбурюванні до насильства та незаконному використанні коштів, що може загрожувати в’язничними термінами до 25 років.

​Частина обвинувачених перебувають в ув’язненні вже близько року, після того як каталонський парламент проголосив самостійну республіку за результатами референдуму, в якому взяли участь менше половини місцевих виборців.

Більшість учасників каталонського референдуму 1 жовтня 2017 року проголосували за самостійність, але іспанський конституційний суд постановив, що референдум незаконний.

Тогочасний президент автономного уряду Каталонії Карлес Пучдемон утік і попросив притулку в Бельгії.

Прихильники підзахисних стверджують, що насильницького заколоту не було, і що каталонські лідери стали політичними в’язнями.

Іспанський уряд наполягає, що жодного політичного впливу на процес немає, і що судді діятимуть відповідно до законів країни.

Чому значна частина каталонців хоче незалежності?

Каталонські прихильники незалежності стверджують, що коріння державності їхнього краю сягають у давнину на 1000 років.

Упродовж останнього десятиліття ідея самостійності набрала популярності, почавшись з руху за відродження каталонської мови та культури і зміцнення автономних прав регіону.

Але прихильники єдності Іспанії вказують, що історія Каталонії нерозривно пов’язана з творенням іспанської держави.

Зараз Каталонія з населенням 7,45 мільйона є одним з найбагатших із низки самобутніх регіонів Іспанії з широкими автономними правами.

Барселона - один з найвідоміших у світі центрів міжнародного туризму.



Багато каталонців вважають, що регіон платить у центральний бюджет більше, ніж отримує і суперечка загострилася на тлі міжнародної фінансово-економічної кризи 2008 року, що дуже болісно вдарила по Іспанії.

До 1975 року в Іспанії панував військовий режим генерала Франко, який жорстоко придушував культуру і мову меншин, включно з каталонською.

Після вступу Іспанії у Європейський Союз 1986 року країну часто називали прикладом успішного демократичного та економічного розвитку за сприяння ЄС.

Частиною внутрішніх демократичних процесів було надання Каталонії значних права самоврядування.

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