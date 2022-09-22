Актуально
- Голос Америки
Кулеба: Спеціальний трибунал щодо Росії - найкращий спосіб боротися з її безкарністю
Україна на Генасамблеї ООН закликала країни світу сприяти розслідуванню воєнних злочинів росіян на українській території і створити спеціальний трибунал, який судитиме Росію за за злочини агресії. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Найкращий спосіб боротися з безкарністю за ці злочини, які вже були виявлени, зокрема на нещодавно деокупованому Харківському регіоні, зробити все, щоб міжнародний кримінальний суд мав усі можливості розслідувати тих, хто вчинили злочини проти людяності, воєнні злочини, злочини геноциду. І також створити Спеціальний Трибунал, який судитиме Росію за злочини агресії. На жаль, через правові причини, Міжнародний кримінальний суд не може це робити. Але злочин агресії не повинен бути безкарним”, - сказав глава українського МЗС.
Кулеба закликав світ збільшити обсяг збройної допомоги для України, щоб не допустити продовження російських звірств в Україні.
“Найкращий спосіб не допустити більше російських звірств в Україні, це надати Україні все необхідне озброєння, яке дозволить нам звільнити наші території і зберегти життя людей від вбивств, тортур, зґвалтувань, та інших злочинів, які російська армія вчиняє проти них на українській території”, - сказав глава зовнішньополітичного відомства України.
Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в ООН висловив підтримку розслідуванню воєнних злочинів в Україні.
«Ми підтримуємо низку національних та міжнародних заходів, спрямованих на те, щоб зібрати та дослідити велику кількість доказів воєнних злочинів в Україні. Ми маємо притягнути злочинців до відповідальності за ці злочини. Це також одна з причин, чому майже 40 країн зібралися, щоб допомогти народу України захистити себе, право, передбачене Статутом ООН. Чим більше невдач зазнаЮть росіяни на полі бою, тим більше болю вони завдаЮть українським мирним мешканцям. Їхні атаки на дамби, мости, теплові електростанції, шпиталі та іншу мирну інфраструктуру зростають, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного законодавства”, - зазначив Держсекретар Блінкен.
Він запевнив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну. “Одна людина вирішила почати цю війну, одна людина може її закінчити. Тому що, якщо Росія припинитиь воювати, закінчиться війна. Якщо Україна перестане воювати, перестане існувати Україна. Саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну в час, коли вона себе захищає”, - сказав Ентоні Блінкен.
Коментуючи оголошення мобілізації в Росії, глава Держдепартаменту США сказав, що Путін обрав шлях на ескалацію.
“Замість того, щоб змінити курс, президент путін подвоїв зусилля, вирішив не закінчити війну, а розширити її, не вивести війська, а призвати додатково 300 тисяч додаткових військ, не послабити напругу, а посилити її ескалацію, погрожуючи ядерною зброєю. Не працювати у напрямку дипломатичного вирішення, а зробити таке вирішення неможливим, намагаючись анексувати ще більше українських територій через фіктивні референдуми”, - зазначив Ентоні Блінкен.
Як повідомляв «Голос Америки», у Нью-Йорку 22 весесня відбулось засідання Ради Безпреки ООН, присвячене підтримці миру та безпеки в Україні. Засідання проходило на рівні міністрів закордонних справ країн Радбезу ООН.
Всі новини дня
"Унікальна роль" Ердогана і "лють" російських націоналістичних блогерів – реакції на обмін полонених
Обмін полоненими, серед яких були громадяни західних країн, привертає увагу західних оглядачів у пресі та соціальних мережах. Коментатори звертають увагу на виняткову роль президента Туреччини у переговорах, які призвели до повернення українських полонених, та на те, що цей обмін обурив радикально налаштовані антиукраїнські кола в Росії, які вважають такий обмін "зрадою".
Кореспонденти агентства AFP звертають увагу на те, що ще у понеділок, прилетівши до Нью-Йорка на сесію Генеральної асамблеї ООН, в інтерв’ю американському телеканалу Ердоган згадав, що незабаром "двісті заручників буде обміняно за згодою між сторонами". Ця заява, зроблена після третьої за останні три місці зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, на думку авторів статті, є ознакою того, що Ердоган має "унікальну роль посередника та друга обох сторін під час війни".
Ердоган дотримується "проукраїнського нейтралітету" – турецький політолог
Дипломати, з якими поспілкувалися кореспонденти AFP, відзначають, що це не перший великий успіх Туреччини. І раніше Анкара була посередницею при обміні полонених і в’язнів, а влітку їй вдалося за підтримки ООН домогтися угоди щодо розблокування українських портів та відкрити шлях українському зерну на світові ринки. Також Ердоган пропонує свої послуги у вирішенні військового протистояння навколо окупованої Росією Запорізької АЕС.
"Обмін ув’язненими додає до зростаючого списку дипломатичних успіхів, які Ердоган використовує, щоб поширювати свій імідж державного діяча за дев’ять місяців до виборів", – зауважають кореспонденти AFP. Виборів, які, за результатами опитувань, Ердоган може програти.
Як кажуть спостерігачі, Туреччині вдається донести до Росії ті послання, які вона не сприймає з вуст західних політиків.
"З усіх держав Туреччина найкраще підходить для посередництва угоди між двома сторонами", — сказав в інтерв’ю AFP лондонський консультант з політичних ризиків Ентоні Скіннер.
На його думку, Туреччині досі вдавалося балансувати між Україною і Росією, продаючи зброю Україні і одночасно не перериваючи економічні стосунки з Росією – торгівля та туристи з Роосії допомагали втримати економічну ситуацію, яка погіршувалася напередодні виборів наступного року.
Як каже турецькиий політолог Сонер Чагаптай у статті для Вашингтонського інституту близькосхідної політики (The Washington Institute for Near East Policy), Ердоган займає позицію "проукраїнського нейтралітету".
Досі ця позиція мала економічні переваги. У серпні Анкара підписала широку угоду про економічну співпрацю з Росією, навіть перевела значну частину торгівлі Туреччини з Росією на рублі. Але Сполучені Штати побоюються, що угода допоможе Росії обійти санкції, якими Захід сподівається змусити Путіна припинити війну.
Міністерство фінансів США попередило турецькі банки та компанії, які тісно співпрацюють з Росією, що вони можуть потрапити під дію "вторинних санкцій". Це попередження викликало різке падіння на фондовому ринку Туреччини. На початку тижня два з п’яти турецьких банків, які працювали в рублях через російську платіжну систему "Мир", припинили такі операції.
Як повідомляв "Голос Америки" німецька дослідниця з берлінського Інститут з міжнародних справ і питань безпеки (SWP) Сабіне Фішер та низка інших експертів вважають, що західні країни повинні використати вплив Ердогана на Путіна, щоб переконати його припинити війну.
Але цей вплив має обмеження. У понеділковому інтерв’ю Ердоган також сказав, що Кремль "бажає закінчити цю (війну) якомога швидше", але Путін натомість вирішив "частково призвати резервістів і збільшити загрозу ядерної війни", нагадують кореспонденти AFP.
Білий дім говорить про "напружену атмосферу в Росії"
Під час брифінгу в Білому домі представник адміністрації президента Джо Байдена сказав, що останні кроки президента Путіна є "проявом слабкості".
"Проведення фіктивного референдуму повідомленням за три дні та відмова від будь-якої легітимності чи серйозності — це не зовсім акт впевненості чи сили. Насправді все навпаки. Це прояв слабкості", – сказав представник адміністрації, який побажав залишитися неназваним.
Оголошення мобілізації, а потім її уточнення, коли з одного боку посилається сигнал про призов, а з другого говориться, що "ми не призиваємо надто багато людей", це також, за його словами, свідчить про "дуже напружену атмосферу в Росії".
"Те, що він змушений вдаватися до того, чого він явно не хотів, є відображенням того, що його кампанія в Україні провалюється. Він не в змозі досягти стратегічних цілей, які він поставив. І в нього залишаються погані варіанти, один із яких той, який він обрав", – сказав представник адміністрації.
На думку посадовця Білого дому, мобілізація навряд чи допоможе Кремлю, бо якщо непідготовлених призовників кинуть в бій зараз, це не змінить ситуації на фронті. А якщо їх готуватимуть впродовж кількох місяців, то затримка також може виявитися не на користь Росії.
"Метою має бути знекровлення російських військ" – американський генерал у відставці
Рішення президента Путіна оголосити часткову мобілізацію, чотиризірковий генерал армії США у відставці Баррі Маккефрі в інтерв’ю телеканалу MSNBC назвав "ознакою відчаю". На думку колишнього бойового генерала з трьома нагородами "Пурпурове серце", новобранці не допоможуть Кремлю змінити хід війни, особливо зараз, коли російська армія ризикує "втратити у Херсоні 20 тисяч російських полонених".
"Путін програв розпочату ним стратегічну війну в Україні. Тепер питання в тому, як довести війну до стабільного завершення. Метою має бути знекровлення російських військ, поки вони не відмовляться воювати", – пише генерал у своєму твіті.
Повернення "азовців" – "зрада" чиновників, вважає Гіркін
Часопис Time зауважує, що і зараз не так багато росіян охочі воювати в Україні. Американський часопис повідомляє з посиланням на російських праовзахисників, що в середу на акціях протесту проти оголошення мобілізації в 38 містах Росії поліція затримала близько 1400 осіб, а деяким із чоловіків прямо під час затримання вручили повістку про призов.
Інші дії Кремля наштовхнулися на критику протилежного крила російського суспільства. Російські військові та націоналістичні блогери, за словами газети "люто відреагували" на звільнення бійців "Азова".
Цих укарїнських бійців державне телебачення та кремлівські чиновники місяцями намагалися представити як "нацистів", намагаючись виправдати вторгнення Путіна. Багатьох обурив час обміну – в той самий день, коли Путін оголосив про мобілізувацію.
Обмін полоненими з Україною це "неймовірна дурість", заявив Ігор Гіркін, колишній полковник російської розвідки, який у 2014 році очолив збройну кампанію на Донбасі і який є в розшуку у справі про збиття Малазійскього боїнгу МН-17 в небі над Донбасом. У своєму Telegram-каналі, який має понад 600 тисяч підписників, каже часопис Time, він висміюяв заклики воювати за Росію, а звільнення командирів "Азова" він назвав "зрадою" чиновників.
У статті використано матеріали AFP, Time, MSNBC, The Washington Institute for Near East Policy
"Росія припинить воювати - не буде війни, але якщо Україна припинить воювати - не буде України", - Блінкен. Ключові заяви Радбезу ООН
В Нью-Йорку завершилось засідання Ради Безпреки ООН, присвячене підтримці миру та безпеки в Україні. Засідання проходило на рівні міністрів закордонних справ країн Радбезу ООН. Окрім постійних членів, до слова запросили також міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, та представників інших європейських держав, а також Прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана.
Київський безпековий договір забезпечить багаторівневий механізм гарантій безпеки України – Кулеба
За словами міністра закордонних справ України, щоб завершити російську війну, міжнародна спільнота має взяти на озброєння план дій президента України Володимира Зеленського, оголошений під час виступу на Генасамблеї ООН.
“Україна розробила Київський безпековий договір, який пропонує сучасний багаторівневий механізм гарантій безпеки України до моменту її вступу в НАТО [...] Ми дивимось на це як універсальний механізм, який можна розглядати та застосовувати в інших країнах і контекстах для зміцнення регіональної та глобальної архітектури безпеки”, - заявив очільник українського МЗС.
Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну та принципи, закріплені в Статуті ООНДмитро Кулеба
Також виступаючи в стінах Ради безпеки ООН, Кулеба підкреслив, що оголошена російським президентом мобілізація не допоможе Москві виграти розгорнуту нею війну.
“24-го лютого, коли Росія атакувала Україну з усіх боків, протягом першої доби десятки тисяч українців повернулися з-за кордону, щоб захищати свою країну. А що сталося протягом першої доби після оголошення президентом Путіним мобілізації? Сталося зворотнє - тисячі росіян забронювали авіаквитки на міжнародний рейси, щоб покинути Росію. [...] Сьогодні кожен українець – це зброя, готова захищати Україну та принципи, закріплені в Статуті ООН. Росія зазнає поразки і понесе повну відповідальність за злочини агресії та військові злочини, злочини проти людяності та геноцид”, - заявив український дипломат.
Своєю чергою, очільник Держдепартаменту США, Ентоні Блінкен укотре наголосив, що війну може зупинити лише Росія - країна, яка її розпочала.
“Одна людина обрала цю війну, одна людина може закінчити її. Тому що, якщо Росія припинить воювати, не буде війни, - але якщо Україна припинить воювати, не буде України. Тому ми продовжуватимемо підтримувати Україну поки вона захищає себе та зміцнює свої позиції для досягнення дипломатичного рішення на справедливих умовах за столом переговорів”, - заявив державний секретар США.
Дипломатія не може і не повинна використовуватися як примус, щоб нав’язати Україні врегулювання, яке суперечить Статуту ООНЕнтоні Блінкен
Американський дипломат також наголосив, що хоч міжнародна спільнота і наполягає на дипломатичному вирішенні конфлікту, не може бути примусом для здачі українських територій.
“Як неодноразово заявляв президент Зеленський, «дипломатія є єдиним способом покласти край цій війні». Але дипломатія не може і не повинна використовуватися як примус, щоб нав’язати Україні врегулювання, яке суперечить Статуту ООН, або заохочує Росію за її порушення. Президент Путін робить власний вибір. Тепер усі інші країни повинні сказати президенту Путіну, щоб він припинив цей жах, який він розпочав”, - наголосив Блінкен.
Будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загроз або прямого застосування сили є порушенням Статуту ООН і міжнародного праваАнтоніу Гутерріш
Натомість генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав російські плани проведення так званих «референдумів» на окупованих територіях прямим порушенням Статуту ООН.
“Я також глибоко стурбований повідомленнями про плани організувати так звані «референдуми» в областях України, які зараз непідконтрольні уряду. Будь-яка анексія території держави іншою державою внаслідок загроз або прямого застосування сили є порушенням Статуту ООН і міжнародного права. Тисячі українських мирних жителів, у тому числі сотні дітей, були вбиті та поранені, переважно внаслідок російського бомбардування міських районів”, - наголосив генеральний секретар ООН.
Окрім того, за словами Гутерріша, російська агресія як ніколи наблизила ризик ядерної війни.
“Війна Росії в Україні не має ознак припинення. За останні сім місяців ми бачили невимовні страждання та спустошення. Останні події є небезпечними та тривожними. Як я казав із самого початку, ця безглузда війна має необмежений потенціал завдати жахливої шкоди – в Україні та в усьому світі. Ідея ядерного конфлікту, колись немислима, стала предметом дискусій. Це саме по собі абсолютно неприйнятно. Усі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні знову взяти на себе зобов’язання щодо невикористання та повної ліквідації ядерної зброї”, - заявив Гутерреш.
Виправдовуючи політику Москви, Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час своєго виступу у черговий раз назвав Революцію Гідності 2014-го року "державним переворотом", в наслідок якого частини Луганської, Донецької областей, а також Кримський півострів добровільно вирішили відділитися від України.
Також російський дипломат заявив, що київська влада цілеспрямовано обстрілювала власні території на Сході України протягом останніх восьми років. Окрім того, попри офіційне визнання Москвою так званих самопроголошених республік "Л/ДНР", Лавров під час засідання Радбезу ООН заявив, що саме Київ не виконував Мінські домовленості.
На засіданні Ради, прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан сказав, що є «вагомі підстави» вважати, що в Україні були скоєні злочини, які підпадають під юрисдикцію суду. До кометенції Гаазького суду входять воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид та злочини агресії.
Хан зазначив, що пріоритетами розслідування МКС є навмисні напади на цивільні об'єкти та переміщення населення з України, включно з дітьми.
Згідно з американськими даними, російська влада "допитала, затримала і примусово депортувала" до 1,6 мільйона українців до Росії з моменту вторгнення.
Дивіться також: Ми будемо солідарними з Україною - Байден в ООН.
Ентоні Блінкен на засіданні Радбезу ООН: "Ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її захисті". Відео
Державний секретар США Ентоні Блінкен на засіданні Радбезу ООН: "Якщо Росія припинитиь воювати, закінчиться війна. Якщо Україна перестане воювати, закінчиться Україна. Саме тому ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її захисті"
- Голос Америки
Генсек ООН: Обмін військовополоненими має стати відправною точкою для подальших обмінів «всіх на всіх». Відео
«Вчорашні новини про те, що Україна та Росія провели обмін понад 250 військовополоненими – це гарний розвиток. Я високо оцінюю зусилля обох сторін і сподіваюся, що це стане відправною точкою для подальших обмінів, для досягнення формули “всіх на всіх”», - заявив генсек ООН Антоніу Гутерріш.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum