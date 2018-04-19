Трамп взагалі не є ціллю розслідування спецпрокурора Мюллера щодо Росії - ЗМІ

Заступник міністра юстиції США Род Розенстін буцімто особисто запевнив президента країни Дональда Трампа, що той взагалі не є ціллю розслідування щодо російського втручання у політичні процеси у США, яке веде спеціальний прокурор Роберт Мюллер. Про це повідомляє низка американських ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела.

Так Bloomberg пише, що Розенстін сам підняв дану тему у розмові із Трампом минулого четверга, запевневши Трампа, що той не фігурує у розслідуванні Мюллера в якості цілі взагалі. Натомість Сі-Ен-Ен повідомляє, буцімто Розенстін сказав президенту США, що він не є ціллю лише розслідування щодо його юриста Майкла Коена, яке особливо роздратувало Трампа.

Трамп тривалий час критикував спеціального прокурора Мюллера, за тривале розслідування, в якому сам президент може бути одною із цілей.

Критика посилилась після проведення ФБР обшуку та виїмки документів з офісу особистого юриста Трампа Майкла Коена, серед яких буцімто і записи розмов президента з Коеном, матеріали, які стосувались жінок, які заявляли про стосунки із Трампом та ін.

Подейкували, що президент США може піти на звільнення Мюллера, що могло би викликати конституційну кризу в Америці. У Конгресі було ініційовано спеціальні законопроекти покликані захистити спецкрокурора. Припускалось, що Трамп також може піти на звільнення Розенстіна з тим, щоб призначений на його місце заступник самостійно ухвалив рішення про звільнення Мюллера.

Днями поліція американського міста Піттсбург навіть наказала співробітникам бути готовими до заворушень у місті у разі, якщо Трамп таки звільнить Мюллера.

При цьому сам президент заявляв, що не звільнить Мюллера, або Розенстіна, бо мовляв слідство не загрожує йому, бо жодної змови між штабом Трампа та урядом Росії у ході виборів 2016-го року не було.

Критики та прихильники Трампа по різному сприйняли повідомлення про його розмову із Розенстіном.

Не переживайте через заголовок новини. Ніхто не є ціллю розслідування аж доки на нього на надягнуть наручники

Перші відзначають, що звинувачення проти особисто Трампа можуть постати у будь-який момент та стати кульмінацією слідства. Прихильники президента побачили у словах Розенстіна, про які повідомляють ЗМІ, виправдання президента та доказ беззмістовності та політичної мотивованості тих, хто наполягає на тому, що обранню Трампа президентмо сприяла Росія.

"Не переживайте через заголовок новини. Ніхто не є ціллю розслідування аж доки на нього на надягнуть наручники", - твітує популярний критик Трампа Ерік Ґарланд.

Закінчуйте полювання на відьом! Президента Трампа виправдано

"Спочатку Мюллер, а тепер і Розенстін заявили Дональду Трампу, що він не є ціллю розслідування зв'язків Трампа з Росією. А це означає, що закиди, які містились у досьє Крістофера Стіла (даний документ став підставою для стеження за членами команди Трампа з боку спецслужб США - прим. ГА), повністю хибні, адже той звинувачував кандидата у президенти Трампа у широкій змові. Це розслідування триває вже 22 місяці", - твітує Рован Скарборо, журналіст видання The Washington Times.

"Закінчуйте полювання на відьом! Президента Трампа виправдано після того, як Розенстін заявив йому, що він не є ціллю розслідування спецпрокурора Мюллера щодо Коена", - твітує популярний ведучий каналу Fox Лу Доббс.

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