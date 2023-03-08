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Спікер Конгресу Маккарті відхилив пропозицію Зеленського приїхати в Київ
Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського відвідати Київ.
Маккарті сказав, що йому не потрібно їхати в Україну, щоб оцінити ситуацію, адже його позиція залишається незмінною. Він розкритикував дії Білого дому, президента Джо Байдена за затягування допомоги Україні, але при цьому виступає за сувору підзвітність наданої українцям підтримки, заперечуючи можливість автоматичного затвердження у Конгресі необмежених пакетів допомоги, як називають деякі республіканці, «порожніх чеків».
"Чітко прояснімо те, що я сказав: жодних «порожніх чеків». Добре? Тож з цієї точки зору мені не обов'язково їхати в Україну, щоб зрозуміти, де є «порожні чеки», а де ні, – сказав Маккарті виданню CNN. - Я продовжу отримувати свої брифінги та іншу [інформацію], але мені не потрібно їхати в Україну чи Київ, щоб це побачити. І я завжди наполягав на тому, що я не буду надавати «порожні чеки» ні на що".
Раніше президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання CNN про позицію Маккарті щодо "порожніх чеків" сказав, що спікеру Конгресу варто приїхати до Києва і побачити ситуацію на власні очі:
"Пан Маккарті - він має приїхати сюди, щоб побачити, як ми працюємо, що тут відбувається, які [руйнування] нам спричинила війна, які люди воюють зараз, хто воює зараз. А після цього робіть свої припущення, – сказав Зеленський. - Я думаю, що спікер Маккарті ніколи не був у Києві чи в Україні, і я думаю, що це допомогло б йому з його позицією".
Зеленський також подякував за двопартійну підтримку України у США і згадав про багато делегацій демократів і республіканців, які приїжджали до Києва і побачили "шляхи постачання, кожен снаряд, кожну кулю, [як витрачається] кожен долар".
"Нещодавно у мене була зустріч із представниками Республіканської партії, і я вдячний конгресменам, які відвідали Україну. Вони сказали мені, що дуже хочуть підтримати Україну, так само як і демократи", – сказав він.
Раніше Маккарті заявляв в інтерв'ю CNN, що не підтримує резолюцію представника Республіканської партії Метта Ґетца про "втому" Конгресу від підтримки України, але наголошував на своїй позиції проти "порожніх чеків" для Києва.
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У середу на масові протести у Грузії вийшло більше людей, ніж у вівторок - очевидці
У столиці Грузії другий день поспіль тривають масові протести проти закону про “іноземних агентів”, який, на переконання активістів, може сприяти авторитаризму в країні та зашкодить шансам Грузії на євроінтеграцію.
7 березня парламент Грузії ухвалив у першому читанні законопроєкт, який передбачає від організацій, що отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як “іноземні агенти”, інакше їм загрожує значний штраф. Опозиція вважає, що цей законопроєкт нагадує російський закон, яким користується Кремль для придушення інакомислення в країні.
Під час сутичок активістів з поліцією у вівторок ввечері протестувальники кидали коктейлі Молотова та каміння, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ і водомети, щоб розігнати натовп. За даними МВС, у Тбілісі цього дня затримали 66 осіб.
Як розповіла Голосу Америки Юлія Банкова, шеф-редакторка видання LIGA.net, яка зараз перебуває в Грузії, протестні настрої в Грузії здебільшого поширені серед прогресивної молоді.
“Я думаю, що йдеться про прогресивне крило, це молоді люди, які так чи інак бували закордоном, які отримують стипендії, культурні діячі, які багато їздять. Старше покоління на жаль, чує владу, що влада говорить, і вони неохоче йдуть (на протести - ред.). Вони вірять, що нічого для них не зміниться. По обличчях ми бачили, що там небагато людей старшого віку, але критична маса - це все ж таки молодь”, - зазначила журналістка.
За її словами, у середу на протест у Тбілісі вийшло більше людей, ніж було у вівторок. Менші за розмірами протести відбуваються також в інших грузинських містах, розповіла Банкова. У середу в Грузії - вихідний з нагоди Міжнародного жіночого дня.
Очевидці також розповідають, що грузинські протестувальники співають і грають гімни Грузії, України та Європейського Союзу, вони викрикують “Ні - російському закону”, "Ми втрачаємо Європу".
Протестувальників підтримала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка наразі перебуває з візитом у США. У вівторок вона заявила, що застосує вето на ці законопроєкти. Втім, за словами оглядачів, в грузинському парламенті є достатньо голосів для подолання президентського вето.
Два законопроєкти “Про прозорість іноземного впливу” та “Про реєстрацію іноземних агентів” внесли до парламенту Грузії 26 лютого, їх ініціювала проурядова фракція “Сила народу” за підтримки правлячої партії “Грузинська мрія”. Провладні депутати запевняють, що ці законопроєкти розроблені з урахуванням американського досвіду.
2 березня два парламентські комітети - із зовнішніх зв'язків та з оборони й безпеки - схвалили їх.
Речник Державного департаменту США 2 березня заявляв, що ті, “хто підтримає ці законопроєкти, нестимуть відповідальність за створення загрози євроатлантичному майбутньому Грузії”.
Занепокоєння можливими змінами в Грузії висловила і міжнародна правозахисна організація Freedom House.
“Ми приєднуємось до занепокоєнь багатьох представників міжнародної спільноти щодо того, що два законопроєкти в Грузії про іноземних агентів, якщо їх ухвалить парламент, матимуть жахливий вплив на громадянське суспільство та ЗМІ. Ми закликаємо грузинську владу переглянути їх”, - повідомили у Freedom House.
- Голос Америки
"Тайру" нагороджують у Білому Домі. Премія "Відважні жінки" - наживо з перекладом українською
В Білому Домі відбувається церемонія нагородження лауреаток премії "Відважні жінки". Українська волонтерка Юлія Паєвська "Тайра" – одна з лауреаток премії Державного департаменту США. Нагороду вручають держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден. Дивіться трансляцію події наживо з перекладом українською на платформах «Голос Америки Українською»:
«Жінок б'ють, як і чоловіків, але до жінки можна вчиняти насильство». Про українок в полоні росіян розповідають у США колишні бранки
Про те, як в російському полоні поводяться з українцями - військовополоненими та цивільними - під час зустрічей із представниками американської влади та в публічних обговореннях розповіли дві колишні полонені, волонтерка Людмила Гусейнова та медикиня ЗСУ Анна Олсен. Також вони закликали до створення спеціального механізму для звільнення з полону саме цивільних громадян України.
Гусейнова та Олсен перебувають у США з тритижневою адвокаційною поїздкою, яку організувала ГО «Медійна ініціатива за права людини», команда із працівників ЗМІ, які спеціалізуються на правозахисній тематиці.
Людмила Гусейнова, яка залишилася разом з чоловіком на окупованій території в Донецькій області, понад місяць провела у сумнозвісній тюрмі «Ізоляція» в Донецьку. Її затримали у 2019 році за доносом мешканців міста за її проукраїнську позицію.
«Майже весь час я там була з пакетом на голові. Навіть в камері. В камері замазані білою фарбою вікна, ти там нічого не бачиш, не знаєш, що на вулиці. На будь-який шурхіт, будь-який стукіт у двері, я повинна була вдягати того пакета й обертатися обличчям до стіни», - розповідає вона в інтерв’ю «Голосу Америки».
Гусейнова говорить, що їй заборонили сідати чи лягати з 6-ої ранку до 10-ої вечора. Увесь цей час жінка, якій на той час було майже 60 років, була змушена стояти або ходити по камері.
«Якось я втомилася і на кілька хвилин раніше залізла на другий поверх на свої нари, вони мене звідти скинули й били. Там ти чуєш постійно крики жінок і чоловіків, яких катують», - згадує Гусейнова.
Потім ще понад три роки її тримали в камері Донецького СІЗО разом із кримінальними злочинцями.
«Я спала поруч з чужою жінкою – одна хворіла на туберкульоз, інша - ще якесь захворювання. А ти спиш на одних нарах. Дірка в підлозі, покрита ганчіркою, це туалет. Там же ти миєшся, там же ти миєш посуд за собою», - розповідає жінка.
У жовтні минулого року Людмилу звільнили в рамках жіночого обміну. До США вона приїхала разом з Анною Олсен, старшою бойовою медикинею роти з хіміко-біологічного захисту 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка наразі перебуває у тимчасовій відставці. У квітні минулого року бригада Олсен, яка перебувала в оточенні на заводі Ілліча в Маріуполі та мала майже тисячу поранених, після невдалих спроб прориву здалася в полон. Жінка була в ув'язненні в Оленівці, Таганрозі, Курську та в Білгородській області.
«Найгірше було в Таганрозі, бо саме в Таганрозі було більше фізичного і морального тиску, і не лише тиску, а ще й тортур», - розповіла Олсен в інтерв’ю «Голосу Америки».
У США Анна розповідає про системний характер порушень Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими з боку Росії - тортури, відмова надавати медичну допомогу, психологічне знущання, брак харчування. Годували, каже вона, прісними кашами, розбавленими проточною водою.
Обидві жінки розповідають, що бранкам не легше за полонених чоловіків, б'ють їх не менше. Олсен також додає, що в російських тюрмах жінкам не лише не надають засобів гігієни, а часто й не дають можливості помитися.
«Для них є нормальним не водити військовополонених купатися більше, ніж місяць - навіть на ті три хвилини під холодною водою», - згадує Олсен.
Людмила Гусейнова розповідає, що за понад 3 роки в неї не було жодного побачення з рідними. Інша жінка, з якою вона була в одній камері, Ольга Мелещенко, вже три роки не бачила своєї дитини. Ольгу звинуватили у шпигунстві.
«А насправді вона лайкнула щось на підтримку України в інтернеті. І таких випадків дуже багато, таких мам там дуже багато. Жінок б'ють так, як і чоловіків, але до жінки можна застосувати насильство, і це стається там. Жінці важче пережити все це психологічно, бо там залишилися діти. Як в цих жінок серця болять, як вони виють ночами за своїми дітьми, те виття страшніше за крики від катувань», - каже Гусейнова.
Таким чином, вважає вона, росіяни хочуть залякати, знищити опір українців. Особливу жорстокість з боку персоналу в'язниць Олсен пояснює нерозумінням росіянами українців.
«Вони не розуміють, як можна так сильно кохати свою країну, що зараз військовослужбовці стоять не на життя, а на смерть. Для них це є нонсенсом», - говорить вона.
Також, вірить вона, впливає й пропаганда, яку вона була змушена дивитися під час ув’язнення.
«У них дійсно є по телевізору сюжети, які розповідають про те, як ми можемо їсти немовлят, як ми знущаємося над їхніми військовослужбовцями», - згадує Олсен.
У США жінки закликають створити спеціальний механізм для звільнення з російського полону цивільних.
«За Женевською конвенцією військовослужбовців обмінюють на військовослужбовців, але не має механізму для обміну цивільних, які також знаходяться в полоні», - пояснює Олсен.
Гусейнова говорить, що в полоні перебувають цивільні чоловіки та жінки, які утримуються вже по 3-5 років, яке також й ті, хто не пройшов фільтрацію на окупованих територіях із початку повномасштабного вторгнення.
За даними української влади, на кінець минулого року в російському полоні перебувало 3 400 українських громадян, як військових, так і цивільних. Ще 15 тисяч вважаються зниклими безвісти. Як розповів в інтерв’ю «Голосу Америки» начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, з російського полону повернули вже близько двох тисяч осіб. За його словами, близько 40% тих, кого росіяни утримують в заручниках, цивільні люди.
«Росія не готова припинити практику катувань, унаслідок яких військові та цивільні отримують нові травми; Росія не готова віддавати цивільних, навіть якщо вони мають проблеми зі здоров’ям чи вони досить поважного віку. Не існує механізму звільнення тисяч цивільних громадян, оскільки практика обмінів за Женевськими конвенціями на них не розповсюджуються», - цитує видання "Укрінформ" виступ Тетяни Катриченко, координаторки ГО «Медійна ініціатива за права людини», яка супроводжувала Олсен і Гусейнову в поїздці.
Із закликом створити спеціальну платформу для звільнення цивільних заручників вона звернулася під час слухань щодо грубих порушень прав людини, спричинених російською агресією проти України, в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 22 лютого. В цих слуханнях брали участь усі три учасниці адвокаційної поїздки.
На прохання «Голосу Америки» Наталія Охотнікова, дослідниця Центру прав людини ZMINA, пояснила, що ідея створення окремого механізму для звільнення цивільних заручників залишається дискусійною темою. З одного боку, говорить вона, чинні нині норми міжнародного права не регулюють цього питання. З іншого, вказує вона, домогтися того, аби запрацював новий механізм, не так просто.
«Скільки завгодно можна зобов’язувати Росію робити або не робити чогось, але за відсутності реальних важелів впливу - і я говорю зараз виключно про правові механізми відповідальності як держави, так і її окремих керманичів - будь-який механізм не працюватиме», - сказала вона у письмовій відповіді «Голосу Америки».
Таким чином, говорить Охотнікова, новий потенційний механізм має враховувати не лише принципи міжнародного права, але механізми примусу Росії їх виконувати.
«І це вже позиція міжнародних організацій, як саме сконструювати даний механізм», - зазначає дослідниця.
За словами Олександри Матвійчук, лауреатки Нобелівської премії 2022 року, керівниці «Центру громадянських свобод», «за 4-ю Женевською конвенцією, росіяни взагалі не могли свавільно арештовувати цивільних», написала вона у відповіді «Голосу Америки».
12 листопада 2019 року Президент Росії Володимир Путін підписав федеральний закон про відкликання ратифікації додаткового протоколу до Женевської конвенції щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Але Росія залишається учасницею Женевських конвенцій, які включають чотири договори та три додаткові протоколи.
Представники Росії стверджують, що вони у своїй "спеціальній операції" "звільняють Україну", вони покладають відповідальність за смерті та страждання на українців або заперечують докази воєнних злочинів. Зокрема, президент РФ Путін називав свідоцтва про злочини в Бучі «фейком».
У статті використані інформація «Суспільного», УКРІНФОРМ, Радіо Свобода, ГО «Медійна ініціатива за права людини».
- Голос Америки
Гутерріш і Зеленський закликали до продовження Чорноморської зернової угоди
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш та президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві закликали до продовження Чорноморської зернової угоди.
Гутерріш нагадав про незмінну позицію Організації Об'єднаних Націй: "вторгнення Росії в Україну є порушенням Статуту ООН і міжнародного права, суверенітет, незалежність, соборність і територіальна цілісність України мають бути забезпечені в межах її міжнародно визнаних кордонів". За словами генсека організації, "кінцева мета так само ясна: справедливий мир, заснований на Статуті ООН, міжнародному праві та нещодавній резолюції Генеральної Асамблеї, що відзначає рік початку війни".
Генсек ООН відзначив важливість Чорноморської зернової угоди для "зниження глобальної вартості продовольства" та "допомозі людям, які також платять високу ціну за цю війну, особливо в країнах, що розвиваються". "Експорт українських, як і російських, харчових продуктів та добрив має важливе значення для глобальної продовольчої безпеки та цін на харчі", - сказав він.
Зеленський нагадав, що це третій візит Гутерріша в Україну від початку повномасштабної війни Росії, і відзначив, що "дуже важливо, що саме в Києві ми говоримо про те, як повернути мир і міжнародну безпеку, повну силу Статуту ООН – тим нормам, які однаково важливі для всіх народів на землі".
У Telegram Зеленський написав, що "саме зараз і саме Україна – на передовій не просто боротьби, а реальної війни за всі ті принципи, на яких ґрунтується міжнародне життя. Саме зараз і саме Україна захищає цілі та принципи Статуту ООН. А отже, саме зараз і саме в Україні вирішується, яким буде майбутнє ООН та якою буде глобальна роль Організації Об'єднаних Націй".
"Ми сьогодні зацікавлені, щоб не було голоду у світі, і наша спільна політика про те, щоб продовжити коридор Зернової ініціативи. Так само порушувати питання щодо пролонгації цієї ініціативи, деталі, як ми можемо ще допомагати світу й розширити цю ініціативу. Не вистачило часу, зараз на загальному колі обговоримо питання депортації дітей. Це дійсно гаряче питання. Я хотів би, аби деталі цього питання пояснила наша сторона", – цитує Зеленського Радіо Свобода. Президент також зазначив, що сторони обговорили останні кроки щодо обміну полоненими.
Чорноморська зернова угода за посередництва ООН та Туреччини із липня дозволяє для експорту українського продовольства через заблоковані Росією чорноморські порти, термін її дії стікає 18 березня.
Напередодні агенція Reuters із посиланням на джерело в українському уряді повідомила, що Україна почала двосторонні онлайн-переговори щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи з міжнародними партнерами, але не з Росією. "Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказало джерело Reuters на умовах анонімності.
5 березня глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Анкара "наполегливо працює над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням чорноморської зернової угоди". На зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди.
Російські державні видання пишуть, що Кремль намагається отримати від західних країн гарантії щодо безперешкодного експорту російського аміаку, а у відповідь забезпечити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Також днями Росія заявила, що погодиться продовжити угоду, лише якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
У статті використано матеріали Reuters
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