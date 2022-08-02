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Пелосі прибула на Тайвань. Візит може посилити напругу між США та Китаєм
Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань у вівторок, повідомляє АР. Вона стала американським посадовцем найвищого рангу, який прибув на острів за 25 років.
Літаки, кораблі в русі
Рано у вівторок кілька китайських військових літаків і військових кораблів наблизилися до середньої лінії в Тайванській протоці, повідомляє неназване джерело, цитоване агентством новин Reuters.
Джерело повідомило, що китайський літак здійснив "дуже провокаційні" тактичні ходи, коротко "торкнувшись" неофіційної лінії розмежування та повернувшись на іншу сторону протоки. Тайвань направив літак для моніторингу ситуації, додає Reuters.
Офіційні особи Білого дому в понеділок відмовилися підтвердити візит Пелосі, але закликали Китай утриматися від будь-яких військових провокацій.
«Немає причин для Пекіна перетворювати потенційний візит, який відповідає давній політиці США, на якийсь кризовий конфлікт або використовувати його як привід для посилення агресивної військової активності в Тайванській протоці або навколо неї», — сказав Джон Кірбі, посадовець Ради національної безпеки Білого дому.
Кірбі висловив стурбованість тим, що Китай може відповісти ракетним обстрілом Тайваню, проведенням масштабних військових навчань, або відправкою великої кількості літаків через середню лінію. За його словами, Китай також може подати «фальшиві судові позови», наприклад стверджуючи, що Тайванська протока не є міжнародним водним шляхом.
Розкол після громадянської війни
Тайвань і Китай розділилися в 1949 році після громадянської війни, коли переможені націоналістичні сили втекли на Тайвань і створили уряд, який згодом переріс у демократію.
Відтоді Комуністична партія Китаю пообіцяла захопити Тайвань, у разі потреби застосувавши силу, хоча островом ніколи не керувала Комуністична партія.
Сполучені Штати офіційно розірвали відносини з Тайванем у 1979 році, коли вони визнанли Китай. Проте Сполучені Штати продовжували підтримувати неофіційні відносини з Тайванем і постачали йому оборонну зброю згідно з мандатом Конгресу США.
Протягом десятиліть це балансування допомагало зберегти мир , але в останні роки китайські лідери виросли занепокоєні, що Вашингтон може перейти до більш явної підтримки Тайваню.
Тричі президент Сполучених Штатів Джо Байден заявляв, що США захищатимуть Тайвань військовим шляхом у разі вторгнення Китаю.
Хоча офіційні особи США заперечують будь-які зміни в політиці, коментарі Байдена відрізнялися від коментарів багатьох його попередників, які використовували тактику «стратегічної неоднозначності», коли справа стосується оборони Тайваню.
У цьому контексті візит Пелосі викликає ще більше занепокоєння для Китаю, вважає Аманда Сяо, старший тайванський аналітик Міжнародної кризової групи.
«Ми бачили дуже чіткі повідомлення з Пекіна про те, що Китай має намір відповісти силою, якщо візит відбудеться. І я вважаю, що ці сигнали слід сприймати досить серйозно», — сказав Сяо «Голосу Америки».
Сяо очікує «значного посилення» китайської військової діяльності навколо Тайваню під час та після візиту Пелосі. За останні місяці Китай вже облетів рекордно велику кількість військових літаків навколо зони розпізнавання ППО Тайваню.
Це був би візит США найвищого рівня на Тайвань з 1997 року, коли колишній спікер Палати представників Ньют Ґінгріч очолив там делегацію Конгресу.
В інтерв'ю Голосу Америки Ґінгріч висловив підтримку поїздці Пелосі, яка, за його словами, ймовірно, лише «роздратує» американсько-китайські зв'язки. «Я думаю, що це, з одного боку, багато галасу ні про що», — сказав Ґінгріч.
Але багато аналітиків попереджають, що Китай став набагато могутнішим і сміливішим з кінця 1990-х років, коли Ґінґріч відвідав країну.
«Я думаю, що Китай, з яким ми зараз маємо справу під керівництвом [президента] Сі Цзіньпіна, є більш наполегливим, більш амбітним і, я думаю, більше стурбований тим, щоб виглядати слабким у такі моменти», — сказав Сяо.
Ще один фактор: майбутній з’їзд Комуністичної партії, на якому очікується, що Сі отримає третій термін на посаді вищого лідера Китаю. Однак незрозуміло, як зустріч вплине на відповідь Китаю.
«Вони все одно воліли б мати відносно стабільне зовнішнє середовище у цей ключовий перехід, — сказав Сяо. - Але з іншого боку, оскільки зараз напередодні ХХ з’їзду партії, керівництво відчуває певний тиск, щоб продемонструвати, що цим не скористаються».
У Тайвані велика частина жителів відчуває полегшення від того, що Пелосі, схоже, просувається вперед із візитом, що, на їхню думку, свідчить про прихильність США збереженню миру в Тайванській протоці, за словами Вільяма Янга, журналіста та президента Тайбею. Клубу іноземних кореспондентів Тайваню.
"Але я думаю, що з іншого боку, є група тайванців, які дуже підозріло ставляться до намірів, мети та ефекту візитів", - сказав він. «Багато з них сумніваються, чи справді це прискорить темп розлючення Китаю, підштовхнувши Китай до більш нерозумних і нерозумних дій проти Тайваню, особливо через вторгнення Росії в Україну».
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Відповідальність за Оленівку несуть російські війська – американські експерти
Експерти американського Інституту дослідження війни (ISW) вважають, що відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених під час вибуху в підконтрольній Росії в'язниці в Оленівці Донецької області 28 липня несуть російські війська.
Про це дослідники повідомили на вебсайті інституту у понеділок 1 серпня.
«Супутникові та інші зображення з місця показують, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувала стіни цієї будівлі та не залишила воронки від снарядів поблизу, що дуже переконливо свідчить про те, що руйнування в’язниці було результатом або високоточного удару або закладеного усередині запального, чи вибухового пристрою», – мовиться у повідомленні для преси, яке підготував ISW.
Враховуючи оцінку США про те, що HIMARS не використовувалися в атаці, ISW вважає, що Росія несе відповідальність за цей напад на українських військовополонених у порушення Женевських конвенцій, додають аналітики.
У понеділок американський часопис Politico, посилаючись на розмову з двома неназваними американськими чиновниками, написав, що на місці не було виявлено жодних слідів зброї, наданої США.
«Двоє американських чиновників анонімно підтвердили Politico 1 серпня, що жодних слідів наданих США мобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), найбільш високоточної зброї, що є в наявності в України, не було виявлено на території в’язниці», – пишуть дослідники ISW.
Видання Politico посилається у своєму аналізі на супутникові фотографії сайту, опубліковані Maxar Technologies 30 липня. Як вважає видання, з найбільшою імовірністю, вони свідчать про те, що пошкодження є в лише тій частині частини ізолятора, де перебували українські в’язні, решта навколишніх будівель не мала супутніх пошкоджень.
Один з американських чиновників сказав виданню, що якби українська сторона застосовувала іншу зброю, а не HIMARS, то вона б залишила супутні пошкодження навколо об’єкта, включаючи кратери та інші пошкоджені будівлі.
Також у Кремлі не повідомляли про загибель жодного з охоронців в’язниці. У Росії стверджують, що Україна використовувала ракети HIMARS і високоточні ракети для знищення українських військовополонених і стримування українських перебіжчиків.
Тим часом Червоний Хрест пише, що він досі не отримав доступу до колонії в Оленівці.
«Відзначимо, що наше вчорашнє прохання про доступ до військовополонених з Оленівської колонії не було задоволено», – написало представництво Червоного Хреста в Україні 30 липня.
Міжнародна гуманітарна організація також нагадала, що «надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій».
Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ – Рау
Присутність ОБСЄ в Україні продовжуватиметься без згоди РФ, заявив міністр закордонних справ Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау.
«Маю бути абсолютно відвертим із вами, що наша присутність в Україні наразі продовжуватиметься без російської підтримки, без російського консенсусу чи згоди. А це означає, що ми мали змінити юридичні та фінансові механізми провадження нашої діяльності, а це означає, що ми створили і забезпечили нашу присутність тут в Україні, в Києві. Це вже було обговорено, щодо цього вже було ухвалено рішення відповідно до визначених резолюцій від чинного голови та інших членів», – сказав Рау на пресконференції у Києві у вівторок.
Він сказав, що ОБСЄ досягла певної згоди з українським урядом щодо діяльності у Києві.
«Це також означає, що ми можемо організовувати відповідну діяльність за певні позабюджетні ресурси. Це те, щодо чого вже генсек ОБСЄ ухвалив рішення», – додав Рау.
Голова ОБСЄ зазначив: «Ми рішуче налаштовані залишатися на місцях і надавати підтримку Україні на шляху до подолання величезної кількості викликів, а також у допомозі з післявоєнним відновленням. Я переконаний, що ОБСЄ відіграватиме важливу роль у цих проєктах».
Глава МЗС Польщі, чинний голова ОБСЄ Збігнєв Рау прибув сьогодні з візитом в Україну. Прибула також генсекретарка ОБСЄ Гельґа Шмід.
Туреччина очікує на прибуття першого корабля з українським зерном
СТАМБУЛ, 2 серпня (Reuters) – Перше судно, яке перевозить українське зерно на світові ринки після того, як вторгнення Росії заблокувало експорт понад п’ять місяців тому, безпечно прибуде до Стамбула у вівторок увечері, заявила Туреччина, на тлі побоювань України, щодо можливих проблем.
Відправлення судна в понеділок з українського порту Одеси до Лівану через Туреччину за угодою про безпечне проходження зміцнило надію на подальші такі відходи, які могли б допомогти пом’якшити глобальну продовольчу кризу, що наростає.
Туреччина очікує, що приблизно одне судно із зерном буде залишати українські порти щодня, поки діє угода про безпечний прохід, заявив у вівторок високопоставлений турецький чиновник, який побажав залишитися неназваним.
Організація Об'єднаних Націй попередила про ризик голоду в низці світових регіонів через війну в Україні.
Відправлення стало можливим в понеділок після того, як минулого місяця Туреччина та ООН досягли угоди про експорт зерна та добрив між Росією та Україною – рідкісний дипломатичний прорив у конфлікті, який перетворився на затяжну війну на виснаження після того, як російські війська перейшли кордон 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні ввечері в понеділок назвав відхід судна "першим позитивним сигналом", але попередив, що поки зарано робити висновки чи прогнозувати, як розвиватимуться події.
“У нас не може бути ілюзії, що Росія просто утримається від спроб зірвати український експорт», — сказав Зеленський.
Озджан Алтунбудак, представник Туреччини в координаційному центрі, створеному для нагляду за відновленням експорту українського зерна, заявив у вівторок, що судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне стане на якір у Стамбулі у вівторок увечері
За його словами, єдиною проблемою наразі була невелика затримка через погану погоду. Судно, яке перевозить 26 527 тонн кукурудзи, має прибути до Стамбула близько опівночі за місцевим часом.
Після цього його оглянуть російські, турецькі, українські представники та офіційні особи ООН відповідно до умов угоди про безпечний прохід, перед тим, як продовжити свій шлях до ліванського порту Тріполі - запланованого кінцевого пункту призначення.
Однак є й інші перешкоди, які потрібно подолати, перш ніж мільйони тонн українського зерна можна буде відправити, зокрема розмінування та створення бази для безпечного входу суден у зону конфлікту та забору вантажів.
Відома як житниця Європи, Україна сподівається експортувати 20 мільйонів тонн зерна, що зберігається на елеваторах, і 40 мільйонів тонн урожаю, який зараз збирається, спочатку з Одеси та сусідніх Південного та Чорноморська, щоб допомогти звільнити елеватори для нового врожаю.
Росія назвала відхід Razoni "дуже позитивною" новиною. Вона відкидає відповідальність за продовольчу кризу, заявляючи, що західні санкції сповільнили російський експорт.
Росія та Україна звинувачують одна одну у встановленні мін, які зараз дрейфують у Чорному морі та становлять небезпеку для судноплавства
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