США висловили співчуття родинам та друзям загиблих в катастрофі літака рейсу МАУ

Найглибші співчуття родинам та друзям 176 пасажирів та команди, загиблих у трагічній катастрофі рейсу PS 752 Міжнародних авіаліній України висловив Держсекретар США Майк Помпео.

"Сполучені Штати продовжать уважно слідкувати за інцидентом і готові надати Україні всю можливу допомогу", - йдеться в заяві.

В заяві Сполучені Штати закликали до співпраці із розслідуванням причин катастрофи.

Причина катастрофи наразі невідома. Іран, як країна, на території якої відбулась аварія, відповідатиме за проведення розслідування. Україна братиме участь в розслідуванні як держава, де зареєстровано оператора. Сполучені Штати будуть долучені до розслідування як країна, де розташовано компанію – виробника літака Boeing, повідомляє CNN.

Лайнер Boeing 737 мав більше 170 людей на борту і виконував регулярний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ.

За інформацією Міністерства закордонних справ України на борту літака було 82 іранця, 63 канадця, 11 українців, 10 шведів, четверо афганців, четверо німців та три британця.

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