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Культура

Ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам: спогади друга Галини Гатчінс. Відео

Ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам: спогади друга Галини Гатчінс. Відео
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Ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам: спогади друга Галини Гатчінс. Відео

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Наша кореспондентка у Лос-Анджелесі Христина Шевченко спілкувалася із Галиною Гатчінз за кілька годин до її смерті, домовлялася про інтерв’ю. Цього ранку Христина поговорила із другом Галини, теж оператором-постановником Андрієм Семенюком.

Саме Галина допомагала йому попасти в кіноіндустрію Лос-Анджелеса. Він розповідає: попри те, що вона успішно знімала великі проекти, ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам, які лише починали свій шлях у Голівуді.

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