Ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам: спогади друга Галини Гатчінс. Відео

Саме Галина допомагала йому попасти в кіноіндустрію Лос-Анджелеса. Він розповідає: попри те, що вона успішно знімала великі проекти, ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам, які лише починали свій шлях у Голівуді.