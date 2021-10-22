Наша кореспондентка у Лос-Анджелесі Христина Шевченко спілкувалася із Галиною Гатчінз за кілька годин до її смерті, домовлялася про інтерв’ю. Цього ранку Христина поговорила із другом Галини, теж оператором-постановником Андрієм Семенюком.
Ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам: спогади друга Галини Гатчінс. Відео
Саме Галина допомагала йому попасти в кіноіндустрію Лос-Анджелеса. Він розповідає: попри те, що вона успішно знімала великі проекти, ніколи не відмовялала у допомозі молодим кінооператорам, які лише починали свій шлях у Голівуді.
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