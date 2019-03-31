Спостерігачі Світового конгресу українців звітують про порядок на одній зі столичних дільниць

Світовий конгрес українців відрядив на вибори своїх спостерігачів - представників діаспори з багатьох країн світу. Їх місія - одна з найбільших на цих виборах. Керують спостережною місією Євген Чолій з Канади та Тамара Ґалло зі Сполучених Штатів. Свій день як міжнародні спостерігачі вони розпочали на одній зі столичних дільниць. Кажуть – поки що все гаразд.

Є порядок. Є люди, вони готові приймати виборців. Все спокійно відбувається. Урнами для голосування забезпечені. Так що тут все є згідно з українським законодавством

“Є порядок. Є люди, вони готові приймати виборців. Все спокійно відбувається. Урнами для голосування забезпечені. Так що тут все є згідно з українським законодавством”, - запевняє Євген Чолій.

“Ми з’явилися в 7-ій годині, і вже члени комісій тут були. Вони вчасно відкрилися, відкрили урни. Ми бачили, як вони перевірили бюлетені, був кворум”, - каже Тамара Ґалло-Олексій.

Голова дільниці Марія Савіна каже, що присутність міжнародних спостерігачів не заважає: “Для нас велика честь, що українці з-за кордону зберігають зв’язок із своєю батьківщиною і готові приїжджати і дивитися, як у нас проходять вибори. Фактично, це така ситуація, коли є стримування для того, щоб все пройшло чесно”.

Для нас велика честь, що українці з-за кордону зберігають зв’язок із своєю батьківщиною і готові приїжджати і дивитися, як у нас проходять вибори.

Місія СКУ – найчисельніша після ОБСЄ. Налічує майже 300 спостерігачів. Вони досвідчені, ситуацію в Україні добре знають, за парламентськими і президентськими виборами в Україні СКУ спостерігає з 1999 року.

Крім закордонних українців, у місії СКУ є й американці, які не мають українських коренів. Студент з Арізони Брендон Ернес вивчає глобальний менеджмент. Спостерігати в Україну приїхав вперше, добирався власним коштом.

“Я вірю, що весь світ з увагою спостерігає за українськими виборами. Щоб вони були чесні, справедливі, і перемогла демократія”, - каже Брендон.

Цей день спостерігачі від діаспори проведуть на дільницях в усіх регіонах країни. Свій попередній звіт обіцяють оприлюднити, разом із іншими міжнародними місіями, у понеділок.

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