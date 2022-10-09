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США і британські виробники планують відновлення виробництва гаубиць М777 після їх успіху в Україні - WSJ
Британський виробник озброєнь BAE Systems PLC заявив, що розглядає перезапуск виробництва гаубиць М777 після успіху, який цей видь озброєнь продемонстрував в Україні під час повномасштабної війни Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.
За інформацією видання, кілька країн зацікавлені у закупівлі М777 від BAE Systems PLC. Зокрема, йдеться у WSJ, британський виробник озброєнь веде перемовини про перезапуск виробництва гаубиць із армією США.
Зацікавленість у гаубицях М777 зросла після їх успішного використання українською артилерією протягом останніх місяців. Станом на сьогодні, їх виробництво було згорнуто. М777 дозволили українським військовим використовувати ширший спектр снарядів, зокрема і зарядів з GPS-наведенням.
На думку аналітиків, американські артилерійські системи HIMARS, а також протитанкові ракети NLAW також отримають нові замовлення.
Наданий на початку жовтня пакет оборонної допомоги США, обсягом 625 мільйонів, зосереджується на потребах контрнаступу у наступні тижні, включаючи високоточні артилерійські системи і боєприпаси.
Полишена росіянами зброя: танки, гаубиці, бойові машини та артилерійські снаряди - стала важливим фактором, який значно посилив здатність ЗСУ ефективно наступати, пише Wal Street Journal. Особливо багато полишеної зброї отримали українці після того, як російські сили швидко відступили від Харкова. Багато із захопленої зброї не є сучасною, цитує видання експерта організації Oryx, що відслідковує втрати зброї, Якуба Янковського: "Вони захоплюють як сучасне устаткування, яке можуть достатньо ефективно використати, але є і те, якому місце в музеї".
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Президент Байден та канцлер Шольц в телефонній розмові знову засудили спробу Росії анексувати українську територію
«Лідери (країн-ред.ГА) знову підтвердили своє засудження спроби Росії анексувати територію України, як також їх тривалу відданість притягнути Росію до відповідальності за її брутальні дії та надавати безпекову та економічну допомогу Україні», - йдеться у розшифровці телефонної розмови, розміщеній на сайті Білого дому.
Лідери, крім того, обговорили останній розвиток на світових енергетичних ринках та важливість забезпечення стабільних та доступних джерел енергії. Вони також обговорили зусилля просувати регіональну стабільність та процвітання у західно-балканському регіоні.
Ракетний удар по Запоріжжю: 13 загиблих
Внаслідок російської ракетної атаки по Запоріжжю в ніч на 9 жовтня загинуло 13 людей, повідомила у телеграмі поліція області.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що кількість постраждалих також зросла.
«87 поранених, серед них – 10 дітей. 55 постраждалих залишилися в лікарнях, іншим надали допомогу амбулаторно. Обстрілюють Запоріжжя і область з початку війни, більше Оріхів і Гуляйполе. Останнім часом Запоріжжю почало діставатися більше, цього тижня серія обстрілів з масовими жертвами. Це чистий терор, коли вони обстрілюють, руйнують будинки», – розповів він в ефірі національного телемарафону.
За його словами, оскільки російські війська використовували керовані ракети,вони не могли не знати, куди вони стріляють – цілеспрямовано стріляли в житлові будинки.
У ніч на 9 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. За даними СБУ, війська РФ для атаки по місту використовували тактичну авіацію та випустили 12 ракет. Більшість снарядів влучили в житлові багатоповерхові й приватні будинки в одному з районів міста. За даними влади, внаслідок обстрілу пошкоджено понад 50 багатоповерхівок і 20 будинків приватного сектору.
Російська армія посилила обстріли Запоріжжя останніми днями. Зокрема, 17 людей загинули внаслідок ракетних ударів російських військ по Запоріжжю вранці 6 жовтня.
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Німеччина оголосила про новий пакет допомоги для України на 11 млн євро, - Spiegel
Німеччина готує новий пакет допомоги для України на 11 млн євро, в який входитиме тепла форма, намети та спорядження для ЗСУ. Про це повідомило німецьке видання Spiegel.
За інформацією Spiegel, в рамках допомоги Німеччина надасть 100 000 теплих нижніх курток, светрів та іншого зимового одягу, 100 наметів із підігрівом, а також мобільні генератори електроенергії і резервні набори харчування.
Spiegel повідомляє, що міністр оборони України Олексій Резніков у листі генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу наприкінці літа запросив в НАТО зимове спорядження для ЗСУ. Йшлось про зимову форму для 200 тисяч солдатів.
Нагадаємо, що виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько $1,3 млрд у межах Швидкого інструменту фінансування. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У соцмережевому дописі він подякував директорці-розпорядниці Фонду Крісталіні Георгієвій за підтримку.
Отриманий транш буде направлено на підтримку обороноздатності України, виплату пенсій та соціальних програм, а також для посилання стійкості нашої економіки, – заявляє прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль.
Після початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ 1,4 млрд дол в рамках програм швидкого фінансування.
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США продовжуватимуть надавати Україні зброю - Кірбі
Білий дім у неділю заявив, що продовжуватиме постачати Україні зброю, але відмовився дати прямий коментар щодо вибуху, що пошкодив Кримський міст, повідомляє агентство Рейтер.
«Насправді нам нема чого додати до повідомлень про вибух на мосту, – сказав координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, виступаючи на каналі ABC. – Що я можу сказати, то це те, що пан Путін почав цю війну і пан Путін може закінчити її сьогодні ж, просто вивівши свої війська з країни».
Він додав, що Путін не продемонстрував жодного зацікавлення у переговорах.
«Навпаки. Мобілізуючи сотні тисяч резервістів, політично анексуючи, чи принаймні спробувавши анексувати чотири регіони України, він показав всі ознаки того, що він посилює (агресію-ред. ГА)», - сказав Кірбі.
Саме тому, зазначив він, США перебувають у постійному контакті з українцями та продовжуватимуть надавати їм безпекову допомогу.
Кірбі також зазначив, що США не мають інформації, що Путін прийняв рішення використати ядерну зброю, і що США не мають причин змінювати свої стратегічні позиції.
«Президент зважує високі ставки, які наразі на кону, коли є держава, яка має сучасну ядерну потужність, а лідер цієї держави використовує безвідповідальну риторику так, як її використовує Путін», - сказав Кірбі.
В матеріалі використані джерела Рейтер.
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