США і британські виробники планують відновлення виробництва гаубиць М777 після їх успіху в Україні - WSJ

Британський виробник озброєнь BAE Systems PLC заявив, що розглядає перезапуск виробництва гаубиць М777 після успіху, який цей видь озброєнь продемонстрував в Україні під час повномасштабної війни Росії. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

За інформацією видання, кілька країн зацікавлені у закупівлі М777 від BAE Systems PLC. Зокрема, йдеться у WSJ, британський виробник озброєнь веде перемовини про перезапуск виробництва гаубиць із армією США.

Зацікавленість у гаубицях М777 зросла після їх успішного використання українською артилерією протягом останніх місяців. Станом на сьогодні, їх виробництво було згорнуто. М777 дозволили українським військовим використовувати ширший спектр снарядів, зокрема і зарядів з GPS-наведенням.

На думку аналітиків, американські артилерійські системи HIMARS, а також протитанкові ракети NLAW також отримають нові замовлення.

Наданий на початку жовтня пакет оборонної допомоги США, обсягом 625 мільйонів, зосереджується на потребах контрнаступу у наступні тижні, включаючи високоточні артилерійські системи і боєприпаси.

Полишена росіянами зброя: танки, гаубиці, бойові машини та артилерійські снаряди - стала важливим фактором, який значно посилив здатність ЗСУ ефективно наступати, пише Wal Street Journal. Особливо багато полишеної зброї отримали українці після того, як російські сили швидко відступили від Харкова. Багато із захопленої зброї не є сучасною, цитує видання експерта організації Oryx, що відслідковує втрати зброї, Якуба Янковського: "Вони захоплюють як сучасне устаткування, яке можуть достатньо ефективно використати, але є і те, якому місце в музеї".

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