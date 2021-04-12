Білий дім залишається в контакті з Києвом щодо загострення на Донбасі й говорить про наслідки для Росії у випадку ескалації

Під час брифінгу для преси у понеділок речниця Білого Дому Джен Псакі повідомила, що адміністрація президента США Джо Байдена стежить за ситуацією в Україні.

"Ми занепокоєні, як я казала раніше. Але впродовж вихідних ми, звісно, стежили за зростаючою агресією російських військ на кордоні. Держсекретар Блінкен і міністр Остін цього тижня у Брюсселі будуть зустрічатися із партнерами по НАТО, і це, я переконана, буде темою дискусій. Ми також лишаємося в контакті із українськими посадовцями різного рівня, але я поки не забігатиму наперед щодо деталей переговорів", - повідомила Псакі.

На уточнююче питання журналістів про можливі кроки у відповідь з боку Байдена посадовиця відповіла: "Ми давно казали: будуть певні видимі наслідки, і такі, що побачити не можна. Я не буду давати вам меню наших опцій. Коли ми будемо готові їх анонсувати, ми це зробимо, і поділимося деталями з вами усіма".

У четвер Псакі заявила, що США обговорюють з союзниками в НАТО зростання напруженості у регіоні східної Європи, спричинене порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, а також пересуваннями російських військ на кордоні з Україною. "Росія зараз має більше військ на кордоні з Україною, ніж будь-коли з 2014 року. Лише за цей тиждень загинули п’ять українських військових. Усі ті ознаки глибоко турбують", - сказала вона.

Як Голос Америки повідомляв раніше, з 13 по 15 квітня держсекретар США Ентоні Блінкен приєднається до очільника Пентагону Ллойда Остіна під час зустрічей в Брюсселі. Серед питань, які Блінкен планує обговорити, буде нарощування Росією військових сил на кордоні з Україною, ситуація в Ірані та Афганістані, повідомив посадовець відомства пресі.

Крім того, "загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму" у Брюсселі обговорять генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 квітня.

Попри повідомлення про накопичення Росією сил на кордоні з Україною Кремль заперечує, що її дії становлять загрозу для безпеки в регіоні.

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