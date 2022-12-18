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Київ підтримує заклик республіканців до більшої "прозорості й підзвітності" допомоги США Україні - Маркарова
Українська влада підтримує заклик деяких американських законодавців, зокрема, республіканців до більшої "прозорості й підзвітності" допомоги США Україні. Про це в інтерв'ю телеканалу ABC заявила українська посолка у США Оксана Маркарова.
"Ми працюємо з Конгресом на дуже сильній двопартійній основі, не лише щодо звітів про те, що ми вже отримали, - сказала Маркарова щодо того, як Київ звітує Вашингтону про отриману допомогу. - Вже є низка систем, що діють. Система НАТО щодо допомоги у сфері безпеки, але й також повний звіт щодо бюджетної підтримки".
У відповідь на питання про можливість нового наступу РФ, зокрема, з території та за участі Білорусі Маркарова заявила, що Україна готується до оборони на всій території держави, але висловила сподівання, що Мінськ утримається від прямої участі у війні. Українська посолка підтвердила намір Києва звільнити всі окуповані Росією території, зокрема, Крим: "Крим нічим не відрізняється від будь-якої іншої української [терторії]"
"Повернути все назад дуже і дуже важко [...] Ми платимо найвищу ціну за визволення нашої землі та нашого народу. Але іншого виходу немає, тому що ми знаємо, що відбувається під російською окупацією. Вони вбивають, катують і знищують українців", - сказала очільниця дипмісії.
Вона підкреслила, що оскільки війна з Росією триватиме й у 2023 році, Україна продовжуватиме покладатися на підтримку Конгресу США. У відповідь на запитання про те, що буде, якщо Україна все ж не отримає від США системи ППО Patriot, Маркарова сказала: "Ми просили про різні види ППО. І ми бачимо, що відбувається, коли у нас не вистачає протиповітряної оборони, [...] відбувається масована атака на цивільну інфраструктуру. 50% енергомереж знищено. Ми повинні це зупинити. І єдиний спосіб зробити це – збільшити чисельність ППО всюди в Україні".
Нагадаємо, раніше впливові республіканці у Конгресі, зокрема, Майкл МакКол та Майк Тернер висловили підтримку наданню Україні ракет великої дальності та систем протиповітряної оборони, але пообіцяли "забезпечити більший нагляд, прозорість і підзвітність". Раніше лідер республіканців у Палаті представників Кевін Маккарті, який імовірно стане спікером Палати представників, сказав, що республіканці не збираються виписувати "необмежений чек" Україні.
Днями Конгрес проголосував за оборонний бюджет США на 2023 рік, в якому зокрема закладено 800 мільйонів доларів на оборонну допомогу Україні.
Наступного тижня відбудеться голосування за інший урядовий бюджет, де, як заявив лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер, включене й додаткове фінансування для України.
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- Голос Америки
Атаки на Бахмут призводять до розколу серед військовиків РФ, а "творчі бригади" не піднімуть їхній дух - оглядачі
"Фронтові творчі бригади" за участі оперних співаків, акторів і циркачів, створення яких анонсувало Міноборони РФ, навряд чи зможуть зменшити тривоги російських військовиків щодо високого рівня втрат на полі бою, поганого керівництва, проблем з оплатою служби, браку спорядження та амуніції та ясності щодо цілей війни. Про це повідомляє військова розвідка Великої Британії.
Британські експерти вважають, що хоча музику та розваги для військових використовувались для багатьох армій в історії людства, у Росії вони переплітаються із концепцією ідеологічної освіти радянського часу.
"Низький моральний дух залишається значною проблемою для більшості російських сил", - пишуть у розвідці.
Тим часом американський Інститут дослідження війни (ISW) вважає, що тривалі російські наступальні операції навколо Бахмута ще більше розколює сили так званої "ДНР" і військами "групи Вагнера" Євгена Пригожина. "Роль «Вагнера» в операціях навколо Бахмута, ймовірно, продовжить сприяти розколу між різними фракціями в російській армії та дискредитувати владу «ДНР» і сили, якими вона командує", - пишуть оглядачі.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що російські сили продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
В ISW також зазначають, що Кремль намагається зобразити президента Росії Володимира Путіна компетентним керівником воєнного часу. Американські оглядачі вважають, що Москва також намагається реабілітувати імідж Міноборони Росії, "щоб урівноважити зростаючий вплив провоєнних ультранаціоналістичних діячів", насамперед глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова та Пригожина.
Напередодні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що РФ вже отримала нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed, але вона менша за попередню. Як пише Радіо Свобода, за його словами, українській розвідці також відомо про попередні домовленості Росії та Ірану щодо постачання балістичних ракет.
В Ірані та Росії заперечували інформацію про постачання Кремлю дронів для війни в Україні. За даними Washington Post, Іран також погодився таємно передати Росії балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" Fateh-110 та Zolfagha.
- Голос Америки
ФІФА заблокували звернення Зеленського на Чемпіонаті світу з футболу - Арахамія
Президент України Володимир Зеленський мав звернутися до світу перед фіналом чемпіонату з футболу у Катарі із пропозиціями щодо "Формули миру", але ФІФА заблокували це звернення. Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Він також оприлюднив відео звернення Зеленського.
"Катар цю ідею підтримав, але ФІФА заблокувала показ звернення, хоча в ньому немає нічого, що порушувало би традиції спортивних змагань і загальноприйняті стандарти міжнаціонального спілкування, - написав Арахамія. - Ми хочемо донести світу, що кожна країна має можливість у цивілізований спосіб довести свою силу й багатство. Один із них – це футбол. Показуйте свою силу на газоні, а не на полі бою".
Арахамія написав, що сподівається, що ФІФА все ж розблокує показ звернення.
ФІФА поки не коментувала ці заяви.
Путін створив в Україні ядерну кризу – дослідниця ядерної енергетики. Інтервʼю
Пентагон наголошує на тому, що обстрілами ЗАЕС Росія демонструє готовність підвищити ризик ядерного інциденту та створює ядерну небезпеку не тільки для України, а й для всього регіону. Про стан українських атомних електростанцій, ризики ядерної війни та наслідки українського ядерного роззброєння Олексій Коваленко поспілкувався з дослідницею ядерної енергетики Гарвардського університету Мар'яною Буджерин.
Мар'яна Буджерин – авторка книги «У спадок від бомби: розпад СРСР і ядерне роззброєння України», в якій вона описує обставини, за яких Україна стала безʼядерною державою, та наслідки підписання Будапештського меморандуму.
«Ядерне стримування спрацьовує – воно утримує війну на території України, але українці відплачують своєю землею і своєю кров’ю в цій війні», - наголошує дослідниця енергетики в інтервʼю та зауважує, що із збільшенням поразок Росії на полі бою збільшується і шанс, що Росія може використати ядерну зброю.
Олексій Коваленко: Вийшла ваша книжка "У спадок від бомби: розпад СРСР і ядерне роззброєння України". Ви описуєте процес, як Україна стала безʼядерною. Чи був тоді в України вибір? Чи було це рішення помилкою? Та чи, на вашу думку, атакувала би Росія Україну у 2014 та зараз – у лютому, якби у України досі була ядерна зброя?
Мар'яна Буджерин: Тоді були дуже важкі часи – початок 90-х років, Україна тільки ставала на ноги як незалежна держава, розбудовувала державні інституції, уклад, знаходила своє місце під сонцем у світі та одночасно мала розібратись із дуже нелегким питанням, на яке всі звертали увагу – в першу чергу, Сполучені Штати і Росія.
Україна була б іншою державою, якби було прийняте рішення залишити ядерну зброю та розробити повністю ядерну програму.Мар'яна Буджерин
Це питання сьогодні дуже болюче, зважаючи на те, що сьогодні йде війна і Україна на собі відчуває, що таке ядерні загрози. Україна не захищена зброєю ядерного стримування - ані своєю, ані зброєю союзника, як, наприклад, країни НАТО. Тому дуже приваблива ця думка, що якби в України була ця зброя – цього (війни - ГА) би не сталось. Це має сенс, певною мірою. Україна була б іншою державою, якби було прийняте рішення залишити ядерну зброю та розробити повністю ядерну програму. Треба було ще дуже багато допрацьовувати та розробляти, щоб перетворити цей спадок на дієву зброю стримування. Були великі прогалини, які, очевидно, були досяжними для української науки і промисловості. Але потрібні були інвестиції.
Це було рішення, як увійти в міжнародне співтовариство. Україна вирішила увійти як хороший міжнародний гравець, а не розповсюджувач ядерної зброї, не такою, якими на той час були Лівія, Ірак чи Північна Корея. На той момент, це було питанням української ідентичності.
ОК: 5 грудня була річниця Будапештського меморандуму. В чому, на вашу думку, був провал цього історичного для України документу?
Переговори щодо гарантій безпеки, які тоді вимагала Україна, проводились більше двох років, починаючи з весни 1992 року. На той час США були не готові давати сильно зобов’язуючі гарантії. Сполучені Штати були не готові щось обіцяти Україні поза тим, що вже було зафіксовано в інших міжнародних документах, таких як статут ООН чи Гельсінський заключний акт 1975 року. Статті меморандуму переписані з інших міжнародних документів.
Порушуючи Будапештський меморандум, Росія порушує і сам статут ООН. Питання не в тому, що документ не був нічого вартий або був погано складений, чи Україна була наївною. Просто тоді були обмежені можливості досягнути чогось більшого, а сьогодні ми усвідомили, що це не тільки Будапештський меморандум, а все міжнародне право, включно із документами ООН. Ці документи важко впроваджувати в дію, коли країни розміру і сили як Росія їх порушують, нівелюють ці документи.
В міжнародній системі, де немає суду і верховної влади над суверенними державами, коли держава як Росія порушує міжнародне право, важко щось зробити. Це питання реакції і політики інших країн і міжнародного співтовариства.Мар'яна Буджерин
Тому я ніколи не погоджуюсь з тим, що Будапештський меморандум – шматок паперу, який нічого не вартий. Це – невід’ємна частина ширшого міжнародного права і режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Це той документ, з яким Україна увійшла в цей міжнародний режим, приєдналось до договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Зараз питання в тому, як відреагувати на це порушення. Це питання до міжнародної спільноти, питання до інших підписантів Будапештського меморандуму, як США, так і Великобританії. На мою думку, великою помилкою з їхнього боку було проігнорувати цей документ загалом після 2014 року.
В міжнародній системі, де немає суду і верховної влади над суверенними державами, коли держава як Росія порушує міжнародне право, важко щось зробити. Це питання реакції і політики інших країн і міжнародного співтовариства.
ОК: Ви згадали 2014 рік, і в книжці ви описували результати соцопитувань, згідно з якими навіть молоді українці в 2014 році все більше підтримували повернення ядерних озброєнь Україні. На вашу думку, чи є ймовірність того, що Україна знов стане ядерною державою?
МБ: Це відчуття певної зради і несправедливості, бо Україна відмовилась від хоч і неготової зброї стримування, це була опція, варіант зробити таку зброю із тим, що тоді залишилось в Україні. Був анексований Крим і розпочалась війна на Донбасі, певна розмитість відповіді на це поза санкціями та глибоким засудженням – реакція з боку Заходу залишилась помірною. Україна платить зараз за це дуже високу ціну. Але потрібно розуміти, що таке відновлення ядерного статусу.
Деякі перепони, чи більшість перепон, які були на той час в Україні в 1990-х роках, залишаються й сьогодні. Існує міжнародний режим нерозповсюдження ядерної зброї. Україна – член міжнародного договору нерозповсюдження ядерної зброї як неядерна країна. Потрібно буде офіційно виходити з цього договору. Єдина країна, яка це здійснила до сьогодні – Північна Корея. Відповідно, зрозуміло, які були наслідки цієї політики Північної Кореї і розробки нею ядерної зброї.
Треба очікувати досить негативні наслідки з боку міжнародного співтовариства і, зокрема, Заходу, на чию військову допомогу Україна дуже сильно розраховує. Сполучені Штати вже багато десятиліть, починаючи від підписання договору у 1968 році, докладали зусиль, щоб попередити розповсюдження ядерної зброї іншими країнами, включно із їхніми союзниками – Південною Корею, Тайванем, чи тогочасною Західною Німеччиною. Треба очікувати, що припиниться військова допомога, будуть санкції.
ОК: Марʼяно, нещодавно ви згадували, що використання тактичної ядерної зброї російськими силами вже видається не таким неможливим як раніше? Можете пояснити вашу думку?
МБ: Хоч війна в Україні сьогодні – конвенційна війна, це також ядерна криза. З боку Росії є сильні ядерні погрози. Вони постійно оголошуються Путіним і іншими російськими посадовцями. Відповідно, Росія не використовує ядерну зброю безпосередньо, але вона активно використовує погрози ядерною зброєю, починаючи з лютого.
Певною мірою, ядерні погрози спрацювали. Захід обережно ставиться до підтримки України.Мар'яна Буджерин
Певною мірою, ядерні погрози спрацювали. Захід обережно ставиться до підтримки України. Незважаючи на всю військову допомогу, не стоїть питання про підключення безпосередньо чи додання військових сил на території України, чи навіть про те, щоб закрити небо, надання певних типів озброєнь, на певну дальність – ті самі ATACMS. Кожен пакет військової допомоги, кожна система ретельно розглядається, наскільки вона додасть до ризику ескалації війни і, відповідно, це включає ядерну ескалацію. Тому Путін використовує перепади із ядерними погрозами тактично.
Чим більше потенціал, що Росія не досягне своїх військових цілей конвенційними засобами, тим більший ризик, що Росія, можливо, використає ядерну зброю. Це невеликий ризик, не буду окреслювати його в якихось конкретних процентах.
ОК: Від військових експертів та аналітиків, зокрема і генерала-лейтенанта Бена Годжеса чули про те, що Росія втратить будь-яку користь від атомної зброї в той момент, коли застосує її. А відповідь Заходу буде якщо й неядерна, втім – нищівна для російських сил в Україні. Що ви думаєте з приводу цього твердження?
МБ: Ми цього не знаємо точно. Офіційні особи Білого дому не вдавались в деталі. Ми знаємо, що є заяви про катастрофічні наслідки для Росії, що це буде цілком інакша гра, але конкретних кроків ми не знаємо. В цьому є свої переваги. Дуже часто уряди надають перевагу не конкретизувати конкретні речі, тому що це залишає певний простір для маневрів, щоб можна було краще калібрувати відповідь.
Війна не розширалась. В глобальному плані, це позитивна річ. Просто виходить так, що українці відплачують своєю землею і своєю кров’ю в цій війні.Мар'яна Буджерин
Від неофіційних осіб ми чули, що це може конвенційна відповідь, наприклад, російські військові цілі на території України. Можливо, це може бути чорноморський флот Росії. Але це неофіційні заяви людей, військових, які просто подають ідеї. Які конкретно відповіді – очевидно це проговорюється зараз в секретних умовах.
Захід самостримується, щоб калібрувати свою допомогу Україні і підтримку Україні і не образити Росію та не призвести до ескалації. Ядерне стримування спрацьовує – воно утримує війну на території, власне, України з двома учасниками цієї війни. Війна не розширалась. В глобальному плані, це позитивна річ. Просто виходить так, що українці відплачують своєю землею і своєю кров’ю в цій війні.
ОК: В Держдепі 6 грудня наголосили на необхідності забезпечити безперебійне електропостачання атомних станцій України та ризики ядерної аварії через його відсутність. Йдеться, зокрема, і про Запорізьку АЕС. Наскільки це реалістичний сценарій?
МБ: Ми живемо в цьому світі вже з 2-го березня, коли було захоплено Запорізьку атомну електростанцію. Це надзвичайно небезпечна ситуація. Атомні електростанції не збудовані щоб оперувати в умовах повномасштабної війни. Кожна АЕС залежить від безперебійного постачання електрики через високовольтні лінії. Потрібна постійна певна напруга, від якої залежить і постійне функціонування систем охолодження, які утримують реактор при певній температурі.
Постійні перебої надзвичайно небезпечні для обладнання, для реакторів, систем охолодження. Це не вимикач в кімнаті, який можна безкінечно включати і виключати.Мар'яна Буджерин
Є аварійні системи, є генератори, які працюють на дизелі, але станція не може постійно працювати на цих дизелях. Є і обмеження палива і це – тимчасові аварійні системи. Крім того постійні перебої, зникнення електропостачання, перехід на дизелі, потім підключення назад – це відбувається не тільки на ЗАЕС, а й на трьох інших АЕС, бо під прицілом вся критична енергосистема України – це надзвичайно небезпечно для обладнання, для реакторів, систем охолодження. Це не вимикач в кімнаті, який можна безкінечно включати і виключати.
На ЗАЕС катастрофічна ситуація – умови в яких працює колектив під прицілами автоматів з військовими та «радниками» з Росатому. Є викрадення, катування, постійний психологічний тиск, страх фізичних покарань. Важко пояснити, наскільки це безпрецедентна та небезпечна ситуація для ядерної безпеки. Згадаємо, що ядерний інцидент, випадок в одній країні – не залишається в кордонах однієї країни – згадаємо про Чорнобиль і Фукусіму. На жаль, ті міжнародні інституції, які ми розробляли роками, десятиліттями, міжнародне співтовариство, в якому раніше брала участь та сама Росія, вони не здатні впоратись з існуючою ситуацією. Не тому що ці інституції погані, а тому що постає новий безпрецедентний виклик. Шалено прикро, що країна, яка колись брала участь в розробці інституцій і норм, є найбільшим порушником правил, до розробки яких вона раніше докладалась.
ОК: Важко передбачити, але чи є можливість звільнити ЗАЕС від російських сил без ядерної катастрофи?
МБ: Це справді важко передбачити. Це велике питання для української сторони. Метою є повернення АЕС під фізичний і оперативний контроль України. Як це зробити без того, щоб поставити під загрозу безпечне функціонування станції, щоб не пошкодити критичні системи, від яких досі залежить ця атомна електростанція? Її неможна повністю виключити. Повинні працювати системи охолодження, навіть якщо не працюють реактори, не виробляють електроенергію в енергосистему.
Це важке завдання для української сторони. Це знають росіяни і використовують цю електростанцію як прикриття для своїх військових дій. Нещодавно ми чули про ГРАДи, які там з’явились. Я, як і всі, хто за цим слідкує, вірю в ЗСУ.
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Яка поразка потрібна для майбутнього Росії? Західні аналітики готуються до різних сценаріїв
Падіння Радянського Союзу багатьох західних аналітиків застало зненацька, деякі керівники західних країн намагалися навіть завадити цьому процесу, нагадують історики. Враховуючи цей досвід, нинішні аналітики у Вашингтоні та Лондоні намагаються передбачити та підготуватися до найбільш імовірних, на їхню думку, сценаріїв виходу Росії з війни з Україною.
Для оглядачів з американського Hudson Institute та британського Chattam House питання не стоїть, чи Росія програє. Натомість, їх цікавить, що буде потім: чи Росія залишиться у своїх кордонах, чи розпадеться, як колись СРСР на менші державні утворення, чи буде можлива її демократизація і за яких умов. А головне – що Захід має зробити, щоб найкраще бути готовим до майбутніх потрясінь.
Поки одні експерти обговорюють питання, що запропонувати Кремлю, щоб він пішов на поступки в Україні, інші, а серед них і західні аналітики і деякі російські ліберали, стверджують, що жодні поступки не зупинять апетити агресивної диктатури, у яку перетворився режим Володимира Путіна.
Росія має програти – російські історики
Рішення, яке зараз буде, на мій погляд, є військовимІрина Щербакова, «Меморіал»
Співзасновниця російської правозахисної організації «Меморіал», яка стала одним із співлауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, Ірина Щербакова каже, що не бачить перспектив для дипломатичного вирішення війни в Україні.
«Рішення, яке зараз буде, на мій погляд, є військовим. А про всі дипломатичні кроки мова піде тоді, коли Україна відчує, що виграла цю війну, і зможе виставити свої умови», – цитує Euronews слова правозахисниці та історика під час зустрічі на початку місяця у німецькому Гамбурзі, де вона отримала ще одну премію за правозахисну діяльність з рук канцлера Німеччини Олафа Шольца.
Якщо Путін переможе у цій війні, то це буде означати, що через п’ять років потрібно чекати на нову велику війну з РосіюАндрій Зубов
Її позицію поділяє і інишй відомий російський історик – Андрій Зубов. Йому довелося емігрувати з Росії до Чехії після того, як він висловив протест проти окупації Криму, а потім засудив нову російську агресію у 2022 році. Він вважає, що Захід має зосередити всі сили на підтримці України заради її перемоги над Росію.
«Якщо Путін переможе у цій війні, або досягне суттєвих переваг, то для Заходу це буде означати, що через п’ять років потрібно чекати на нову велику війну з Росією», – сказав Зубов в інтерв’ю проекту «Настоящее время», створеному спільно «Голосом Америки» та «Радіо Свобода».
На його думку, в результаті Росія має позбавитися контролю над своєю ядерною зброєю, її енергетичні монополії мають стати приватними, щоб унеможливити використання їх урядом для фінансування своїх зовнішньополітичних цілей, та має відбутися засудження режиму як юридичне, так і моральне.
Як каже історик, суспільство має переглянути і свою культуру, бо не позбавившись імперської парадигми, Росія не має шансів на демократичне майбутнє. Але разом з тим, Зубов каже, що розпад Росії небезпечний насильством, ним скористається Китай, що не вигідно Заходу, і це потрібно попередити.
Усі майбутні керівники Росія мають знати, що напад на Україну був «колосальною помилкою» – британський експерт
Єдиний шлях до миру у нинішній війні – це воєнна поразка Росії, вважають і західні експерти, які нещодавно обговорювали це питання у лондонському мозковому центрі Chattam House.
Кір Джайлз, старший науковий співробітник-консультант з питань Росії у Королівському інституті міжнародних відносин Chatham House вважає, що необхідною умовою того, що Росія відкине свої імперські амбіції, буде усвідомлення всіма її майбутніми керівниками, що «напад на Україну був колосальною помилкою, яку не можна повторювати».
Поразка режиму має, на його думку, включати зміну всього політичного режиму, а не лише президента Володимира Путіна, бо, за словами Джайлза, не Росія є продуктом Путіна, а навпаки – він є продуктом російської політичної культури.
За словами Джайлза, одного з провідних британських експертів з питань безпеки, який спеціалізується на Росії та її збройних силах, для розуміння, чим є сьогоднішня Росія, важливо не лише те, що вона вважає себе в праві вимагати контролю над своїми сусідами, але і те, як вона «реалізує це право».
«Вона розуміє це так, що якщо ці країни не хочуть підкоритися Росії, то вона почне проти них геноцидну війну, щоб силою змусити їх повернутися, вживаючи найбільш варварські і дикунські способи. І це також має змінитися для того, щоб Росія не становила більше загрози», – сказав Кір Джайлз під час дискусії, що відбувалася у Chatham House на початку грудня.
Захист територій Західних країн починається на кордоні з РосієюКір Джайлз
Джайлз каже, що не бачить шляхів демократизації Росії у найближчий час, а тому і у випадку, якщо Росія залишиться федерацією і збиратиме сили на наступний напад, чи якщо вона розпадеться на міні-держави, що воюватимуть між собою за допомогою приватних армій, потрібно надати найбільшу підтримку сусіднім з нею державам, щоб вони могли себе захистити.
«Захист територій Західних країн починається на кордоні з Росією», – каже Джайлз. Він додає, що західні аналітики не уявляли, що можна вести війну такими способами, якими її веде Росія в Україні. А тому така армія як британська, наприклад, є неготовою до війни на виснаження, яку веде Росія в Україні, і Лондону складно допомагати союзниками зброєю, яку він сам уже не розраховував використовувати.
Захід має готуватися до розпаду Росії – вашингтонський аналітик
Вашингтонський експерт Люк Коффі вважає, що успіх України на полі бою може дати унікальну можливість закрити Росію в геополітичній ізоляції на ціле покоління.
У те, що Росія перетвориться найближчим часом на демократію, аналітик не вірить, а тому радить не повторювати минулі помилки, коли Захід вкладав сили і ресурси у намагання демократизувати Росію після розвалу СРСР. Він радить, що варто просто визнати, що Заходу завдання з демократизації Росії не під силу.
«Той, хто замінить Путіна, не буде Томасом Джефферсоном», – каже Коффі. Наступний лідер, на його думку, буде «таким же націоналістичним і авторитарним».
«Західним політикам слід припинити сподіватися на «поміркованого» російського лідера, який хоче миру зі своїми сусідами та реформ вдома»,– вважає Коффі і радить зосередитися на тому, щоб стримувати негативні явища, які потягне за собою розпад Росії, наприклад поставити під контроль зброю масового знищення.
Як вважає Коффі, після поразки режиму, Кремль не зможе втримати державу, що нині складається з 83 суб’єктів федерації, у нинішніх кордонах. Адже в деяких регіонах вже чутні заклики до відділення від Росії, які можуть посилитися поверненням з війни представників цих народів. Про що, на його думку, потрібно подбати, так це про те, щоб насильство не виплеснулося за межі нинішніх російських кордонів.
Коффі вважає, що країнам по периметру Росії, які постраждали від російських зазіхань на їхню територію, таким як, зокрема, Україна, Молдова, Грузія, потрібно допомогти відновити територіальну цілісність. А НАТО та Європейському Союзу експерт з питань Європи та Євразії радить скористатися слабкістю Москви та прийняти за раз усіх країн-кандидатів і претендентів, які залишаться на момент розпаду Росії.
«Планування цього, включаючи підготовчу роботу для будь-яких інституційних реформ, необхідних для додавання нових членів, має розпочатися зараз» – пише Коффі у своїй нещодавній статті для аналітичного центру Hudson Institute.
Важливим елементом підготовки до розпадку Росії аналітик вважає створення міжнародного трибуналу, який «притягне до відповідальності найвищих політичних і військових керівників Росії за вчинення злочину агресії проти України».
«Навіть якщо можливість засудження російських політичних і військових лідерів віддалена, міжнародне співтовариство все одно має спробувати», – вважає він, бо ситуація всередині Росії може створити можливості для міжнародної спільноти притягнути цих винних до відповідальності.
Поразка Росії, на його думку, призведе до збільшення ролі Китаю та Туреччини, і не лише в Євразії, але і на Близькому сході, і в Африці, де були сильні російські позиції. До цього сценарію, на думку Коффі, також потрібно готуватися заздалегідь.
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