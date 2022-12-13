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"Фінансування для України буде включене у бюджет уряду США" - Чак Шумер
Додаткове фінансування для України буде включене в урядовий бюджет США на 2023-й рік. Про це заявив лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, виступаючи у вівторок, 13 грудня.
"Я очікую, що "омнібус" міститиме пріоритети, які обидві сторони хочуть бачити прийнятими, включаючи збільшення фінансування для України та Закон про підрахунок голосів, над яким мої колеги з Регламентного комітету провели велику роботу. Закрити це питання було би просто чудово", - наголосив Шумер.
Урядовий бюджет або "омнібус"
Омнібусними у США називають законопроекти, які включають в себе пакет законопроектів на теми, не повязані між собою. Урядовий бюджет також можуть називати «омнібусним», тому що у ньому зібрані бюджети усіх департаментів за рік у зведеному законопроекті про витрати.
Лідер більшості у Сенаті закликав своїх колег проголосувати за «продовження резолюції», яка відсуває кінцевий термін погодженння урядового бюджету-2023 на один тиждень, із п’ятниці 16-го грудня до п’ятниці 23-го грудня.
А це, за словами Шумера, має допомогти уникнути шатдауну - тимчасової часткової зупинки роботи державних органів США. В американській історії шатдаун відбувався 17 разів, востаннє - у 2018-му році, коли президентом США був Дональд Трамп.
"Нам знадобиться трохи більше часу, окрім цього тижня, щоб проголосувати за «омнібус». Щоб уникнути шатдауну цієї п’ятниці, Сенат має бути готовим ухвалити однотижневе «продовження резолюції» до кінця поточного тижня, щоб дати учасникам переговорів більше часу для погодження документу, до свят", - сказав Чак Шумер.
За словами Шумера, Палата представників має розпочати розгляд тижневого «продовження резолюції» у вівторок, 12 грудня. Після розгляду в Палаті представників однотижневе «продовження резолюції» має розглянути і Сенат.
Протягом останніх двох тижнів Чак Шумер неодноразово закликав своїх колег підтримати омнібус, наголошуючи, що серед необхідного урядового фінансуваня туди також внесуть додаткове фінансування для України.
На необхідності погодити як бюджет уряду, так і оборононний бюджет, наголосив і лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.
"Сьогодні Сенат починає роботу, досі не погодивши наш щорічний оборонний бюджет; тим часом до погодження урядового бюджету залишилося менше тижня; і менше двох тижнів залишилося до перерви на свята у п'ятницю, 23-го грудня. Це погані новини. Але хороша новина полягає в тому, що обидві сторони мають чітке розуміння того, що потрібно для завершення нашої роботи на двопартійній основі", - заявив Макконелл під час свого виступу в Сенаті у понеділок, 12 грудня.
Оборонний бюджет США на 2023
У четвер, 8 грудня, Палата Представників США проголосувала за оборонний бюджет на 2023 рік розміром у $857,9 млрд. Це на 45 мільярдів доларів більше, ніж просила адміністрація Байдена. Щонайменше 800 мільйонів доларів із цього оборонного бюджету піде на додаткову безпекову допомогу для України. А це на 500 мільйонів доларів більше, ніж запитував президент Байден.
Голосування за оборонний бюджет США у Сенаті очікується вже на цьому тижні.
"Законодавці працюють цілодобово, щоб завершити поточний рік на сильній ноті. Цього тижня Сенат розгляне двопартійний законопроект про оборонний бюджет США на 2023 рік, який, я сподіваюся, ми відправимо на підпис на стіл президента дуже скоро. Оборонний бюджет завжди був результатом двопартійних зусиль, і я сподіваюся, що так буде і цього року", - заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер під час виступу в понеділок, 12 грудня.
Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч МакКонелл також звернувся до своїх колег: "Сенатори Інгоф, Рід та їхні колеги з Палати представників ухвалили сильний двопартійний Закон про оборонний бюджет США на 2023 р. Сенат має розглянути його якомога швидше", - наголосив Макконелл.
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- Голос Америки
Пентагон готується надати Україні систему Patriot - офіційна особа Міноборони США. Відео
Пентагон готується надати Україні систему протиракетної оборони Patriot для захисту від російських ракет. Цю інформацію Голосу Америки підтвердила офіційна особа Міноборони США. Офіційне оголошення про надання системи Патріот може надійти вже цього тижня, сказали в Пентагоні.
- Голос Америки
Danske Bank визнав провину в тому, що допомагав росіянам отримати доступ до фінансової системи США
Найбільший банк у Данії Danske Bank визнав провину у звинуваченнях в шахрайстві проти американських банків. За інформацією Міністерства юстиції США, банк потайки переводив гроші від клієнтів з «високим ризиком» в Росії та інших країнах у фінансову систему Сполучених Штатів. Danske Bank погодився компенсувати провину у розмірі 2 мільярдів доларів.
Незалежно від того, ви є американським чи іноземним банком, якщо ви використовуєте фінансову систему США – ви повинні дотримуватись наших законів.заступниця генерального прокурора США Ліза Монако
«Відповідно до судових документів, Danske Bank обманював американські банки стосовно клієнтів Danske Bank Estonia та щодо контролю за відмиванням грошей, щоб полегшити доступ до фінансової системи США для клієнтів з «високим ризиком», які проживали за межами Естонії, у тому числі, в Росії», - наголошують у заяві Міністерства юстиції США.
Через дії Danske Bank клієнти з Росії та інші користувачі з «високим ризиком» змогли отримати доступ до американських банків, які обробили від їхнього імені 160 мільярдів доларів.
«Визнання провини Danske Bank і штраф у розмірі двох мільярдів доларів демонструють, що Міністерство юстиції буде жорстко охороняти цілісність фінансової системи США від заплямованих іноземних грошей – російських чи інших. Незалежно від того, ви є американським чи іноземним банком, якщо ви використовуєте фінансову систему США – ви повинні дотримуватись наших законів», - заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако.
Рішення стосовно Danske Bank – перший випадок, коли Сполучені Штати вжили заходів проти банку після затяжного розслідування, яке проводилось у кількох країнах, включно із Великою Британією, Данією та Естонією.
Нагадаємо, що 13 грудня Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на удари по українській інфраструктурі. Британські обмеження стосуються, серед іншого, російських високопосадовців, які підтримують військове вторгнення; командирів військових частин, причетних до ракетних ударів по містах України; іранських бізнесменів та військових чиновників, які займаються виробництвом або постачанням до Росії безпілотників для завдавання ударів по Україні.
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- Голос Америки
- Масуд Фаривар
США планують арештувати нерухомість Деркача та інших посібників Путіна - федеральний прокурор США
Федеральний прокурор Ендрю Адамс - директор оперативної групи KleptoCapture Міністерства юстиції США, міжвідомчої ініціативи, започаткованої в березні для виконання масштабних санкцій, які Сполучені Штати та союзники запровадили у відповідь на вторгнення Росії в Україну.
В інтервʼю кореспонденту Голосу Америки Масуду Фарівару 7 грудня він розповів про розслідування та арешт активів, які проводить оперативна група і про безпрецедентний рівень співпраці між правоохоронними органами.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Голос Америки: Остання сума арештованих активів російської еліти становила приблизно 39–40 млрд доларів. Чи є у вас більш актуальна цифра?
Aдамс: Складно виокремити суму, особливо в міжнародних справах. І я думаю, що цифра, яку ви наводите, є міжнародною…
Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту.Ендрю Адамс
Голос Америки: США та міжнародною…
Aдамс: Правильно. Тож це може бути складно [порахувати - ГА], зокрема через те, що тут застосовуються різні механізми. Наприклад, існують відмінності між нашими повноваженнями арештовувати активи на сотні мільйонів доларів, включно з яхтами, включно з нерухомістю, а також правом на замороження активів, яке слабше за конфіскацію, але може бути таким же ефективним.
Голос Америки: Тож скільки активів було конфісковано США та партнерами з ЄС? Чи є у вас окремі підрахунки?
Aдамс: Я вважаю, що США відіграють провідну роль щодо цих арештів та конфіскацій. У міжнародному масштабі, з точки зору заморожування та утримання активів, це дуже схоже на санкції нашого Міністерства фінансів. Більшість активів, які є нашою ціллю, знаходяться за межами Сполучених Штатів. І ця цифра, я вважаю, відносно велика всередині ЄС та інших країн. Я хотів би наголосити, що сила цього заморожування потенційно настільки ж потужна з погляду блокування здатності російських військових озброюватись, як і здатності російської держави вести свій незаконний бізнес.
Голос Америки: Зараз деякі з конфіскованих активів надходять у розпорядження США, наприклад, яхта, яку кілька місяців тому переправили з Фіджі в Сан-Дієго. Який статус цієї яхти та інших активів, які були переміщені до США?
Адамс: Процес повної конфіскації активів, наприклад, яхти, включає як арешт, транспортування до США, так і, зрештою, подання цивільної скарги на конфіскацію, якщо буде судовий процес щодо розпорядження активом.
Я очікую, що якщо ми пройдемо весь шлях без домовленостей, нам доведеться подати цивільну скаргу про конфіскацію. І ми робимо це відносно швидко, в деяких випадках це займає кілька місяців, і під час цього процесу триває розслідування.
Голос Америки: Чи було винесене остаточне рішення щодо будь-якого з цих позовів?
Aдамс: Жодна справа щодо арештованого майна ще не завершена повністю. Нещодавно ми подали кілька цивільних позовів проти деяких банківських рахунків, пов’язаних із [російським мільярдером і близьким соратником Путіна] Костянтином Малофєєвим, і тому ви побачите просування в цій справі. І 7 грудня ми подали цивільну скаргу у Східний округ Нью-Йорка проти двох об’єктів нерухомості, таунхаусів у Лос-Анджелесі, пов’язаних із Андрієм Деркачем [українським бізнесменом і колишнім депутатом Верховної Ради України, який потрапив під санкції Міністерства фінансів США у 2020 році].
Голос Америки: Чи очікуєте ви судових позовів від власників цих активів? Чи може це ускладнити процес їхнього продажу?
Адамс: Ми, звичайно, очікуємо труднощів. Я очікую, що позови будуть не лише від власників активів, але й від людей, яким платять за те, щоб вони вдавали, нібито ці активи належать їм… Я очікую, що їх добре профінансують. І це виклик, який ми готові зустріти.
Голос Америки: Хтось вже оскаржував [подані скарги] станом на сьогодні?
Адамс: Ніхто не оскаржив жодну з публічно поданих скарг.
Голос Америки: Міністерство юстиції вже зверталося до Конгресу з проханням надати законні повноваження перерахувати доходи від цих конфіскованих активів на [оплату] відновлення України. Це має двопартійну підтримку в Конгресі, але Конгрес не вжив заходів. Чи очікуєте ви отримати ці повноваження і врешті перевести кошти в Україну?
Адамс: Питання щодо нашої спроможності зробити ці активи доступними для відновлення України є пріоритетом Департаменту. Це в основі всієї програми. Суть цих арештів полягає в тому, щоб зробити активи доступними. І сьогодні є певні обмеження щодо того, як ми можемо розпоряджатися конфіскованими активами. Це потребує певного законодавчого доопрацювання, щоб повністю реалізувати те, на що ми сподіваємося. Я бачив багато активності на Капітолійському Пагорбі, в Конгресі. Я оптимістично налаштований, що ми продовжимо просуватися вперед. Це безперечно пріоритет для людей тут, у США.
Голос Америки: Щодо об’єктів вашого розслідування. Ви займаєтесь не лише російською елітою, російськими олігархами, пов’язаними з Кремлем. Україна має власну частку корумпованих олігархів, як і Білорусь, союзниця Росії. Міністерство юстиції оголосило обвинувачення українському олігарху Андрію Деркачу. Чи можете ви розповісти про ці випадки? Наскільки ваша спецгрупа зосереджена на неросійських олігархах, які допомагали Кремлю?
Адамс: У центрі уваги, я б сказав, політичний режим у Кремлі. Це не конкретна національна програма. Серед заарештованих є американці, є громадяни Сполученого Королівства. У цьому плані проблема глобальна.
Олігархи, як на мене, є одними з найпомітніших цілей і тими, про кого ми найбільше говоримо публічно. Але це не повний перелік. Люди, які потрапили в санкційний список Управління Мінфіну США з контролю за іноземними активами, виходять далеко за межі переліку олігархів. У деяких випадках ми говоримо про конкретні компанії, які є критично важливими для російської армії та російських спецслужб. У деяких випадках ми говоримо про людей у сфері впливу Кремля, які можуть опинитись не тими мільярдерами, про яких ми думаємо, коли говоримо про олігархів.
Путін - "безрозсудний", тому США і НАТО "мають бути готові до непередбачуваних ситуацій" – посолка США у НАТО
Росія залишається однією з найбільших загроз для НАТО, попри те, що довгострокова увага Альянсу звернена в бік Китаю та Тихоокеанського регіону, заявила посолка США у НАТО Джуліанна Сміт. Вона сказала, що Путін - "безрозсудний і непередбачуваний", а тому США і союзники по НАТО "повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій", тож концентруючись на Китаї, потрібно бути уважними і до загроз з боку Росії. У розмові вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень у 13 грудня дипломатка окреслила шляхи допомоги Україні та ставлення НАТО до ядерних загроз з боку Росії.
Напад Росії на Україну майже 10 місяців тому заскочив зненацька багато країн НАТО, бо дії президента Росії Володимира Путіна не піддавалися ані політичній, ані економічній, ані військовій логіці, каже представниця США при НАТО Джуліанна Сміт. Проте США усвідомлювали загрози, а тому спрямували до Європи додаткові 20 тисяч військових, застосували «величезний тиск на Москву» та підтримали Україну летальною зброєю, нагадала Сміт.
Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостямиДжуліанна Сміт
На її думку, важливий урок з цієї агресії полягає у тому, що не можна проектувати західний спосіб мислення на сучасне керівництво Росії.
«Я вважаю, що вони (керівництво Росії, – ред.) не змогли досягти своїх стратегічних цілей, але ми також визнаємо, що Путін не завжди узгоджує свої стратегічні цілі та свої наміри з можливостями. Тому я вважаю, що ми повинні бути обережними щодо будь-яких раціональних суджень, які ми проектуємо на нього. Він показав нам, що він є досить безрозсудний і непередбачуваний, і тому я вважаю, що ми повинні бути готові до будь-яких непередбачуваних ситуацій. Тому Сполучені Штати, та я думаю, що в НАТО, ми віримо, що ми не повинні робити поспішних висновків, що якось це не заслуговує на всю нашу увагу зараз», – наголосила посолка Сміт.
За її словами, у той час, коли Сполучені Штати зосереджені на зростаючій загрозі з боку Китаю та у регіоні Тихого та Індійського океанів, вони повинні продовжувати стежити за тим, що відбувається в Росії та навколо України в найближчі місяці та роки.
Допомога Україні є більш злагоджена і розрахована на довгострокову перспективу – Сміт
Допомога Україні зараз, на думку Сміт, відбувається дедалі більш злагоджено, а партнери дедалі більше координують свої плани між собою, з Україною та промисловістю, яка має забезпечити зростаючі потреби у зброї та амуніції.
«На допомогу Україні з постачанням зброї працюють три різні ініціативи. Є контактна група з питань оборони України, DCG, що є зусиллями під керівництвом США для координації військової допомоги, що надходить в Україну, група, яка складається з близько 50 країн, не тільки союзники по НАТО, це й друзі в Індо-тихоокеанському регіоні, які підтримують Україну», – каже Сміт.
За її словами, вони збираються щомісяця і розглядають питання щодо того, яка зброя і в якій кількості потрібна Україні. Вони також контактують з представниками промисловості, щоб дати їм необхідні гарантії для відновлення виробничих ліній.
У Брюсселі, за словами Сміт, є два окремих проекти – в НАТО – це група директорів із озброєнь, які збираються разом з усіх 30 країн, та Європейський Союз, який «набагато більш безпосередньо залучений» до надання правової та військової допомоги Україні. У НАТО обговорюють не лише питання допомоги Україні, а і такі речі, як національний пул закупівель, каже Сміт.
«Вони зосереджуються на скороченні запасів у всьому альянсі НАТО. Наприклад, щодо зброї для такої країни, як Естонія, яка надала Україні величезну кількість допомоги у сфері безпеки. Тепер вони стикаються з дуже реальним браком озброєння, і вони не єдині», – каже представниця США при НАТО.
Як запевняє Сміт, усі три групи вже набагато краще координують дії між собою, щоб не посилати хибні сигнали промисловості.
«Хороша новина полягає в тому багато вже зроблено в цьому напрямку і в найближчі місяці ці інституції ЄС і НАТО, а також група країн, які зустрічаються в контактній групі, зможуть працювати з промисловістю, щоб вони мали впевненість у тому, що можна збільшувати виробництво», – зауважує американська дипломатка.
Ядерна загроза не є гострою, але в НАТО за нею продовжують стежити
Ядерна позиція НАТО залишається наріжним каменем політики стримування НАТО
Відповідаючи на запитання про те, як вплинули російські ядерні загрози на ядерну позицію НАТО, вона сказала, що США і НАТО не змінили ядерної політики у відповідь на російську риторику, але «продовжують стежити за ситуацією».
«Ядерна позиція НАТО залишається наріжним каменем політики стримування НАТО. За останні роки не відбулося значних змін у ядерній політиці НАТО, однак Альянс уважно стежить за цими постійними розмовами про можливе використання ядерної зброї в Україні. Зрозуміло, наскільки тривожною та небезпечною ми вважаємо цю риторику, але ми також чули від наших розвідувальних спільнот у Сполучених Штатах, у Великій Британії та в інших місцях, що на цей момент ми не бачимо ознак того, що Росія вживає заходів які означали б, що вони насправді готуються якимось чином використати свій ядерний арсенал», – сказала Сміт.
Вона додала, що Вашингтон послав серйозне попередження Росії щодо використання ядерної зброї в Україні.
«Радник США з національної безпеки Джейк Салліван говорив про те, що для Росії будуть безпрецедентні наслідки, якщо вони вирішать це зробити. Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією», – сказала постійна представниця США при НАТО Джуліанна Сміт.
Говорячи про довгострокові плани та плани до наступного саміту НАТО, що має відбутися у липні наступного року у литовському Вільнюсі, Сміт висловила надію, що Швеція та Фінляндія незабаром стануть членами Альянсу та, будучи розвинутими демократичними країнами з сильними арміями, посилять його.
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