"Фінансування для України буде включене у бюджет уряду США" - Чак Шумер 

Додаткове фінансування для України буде включене в урядовий бюджет США на 2023-й рік. Про це заявив лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер, виступаючи у вівторок, 13 грудня.

"Я очікую, що "омнібус" міститиме пріоритети, які обидві сторони хочуть бачити прийнятими, включаючи збільшення фінансування для України та Закон про підрахунок голосів, над яким мої колеги з Регламентного комітету провели велику роботу. Закрити це питання було би просто чудово", - наголосив Шумер.

Урядовий бюджет або "омнібус"

Омнібусними у США називають законопроекти, які включають в себе пакет законопроектів на теми, не повязані між собою. Урядовий бюджет також можуть називати «омнібусним», тому що у ньому зібрані бюджети усіх департаментів за рік у зведеному законопроекті про витрати.

Лідер більшості у Сенаті закликав своїх колег проголосувати за «продовження резолюції», яка відсуває кінцевий термін погодженння урядового бюджету-2023 на один тиждень, із п’ятниці 16-го грудня до п’ятниці 23-го грудня.

А це, за словами Шумера, має допомогти уникнути шатдауну - тимчасової часткової зупинки роботи державних органів США. В американській історії шатдаун відбувався 17 разів, востаннє - у 2018-му році, коли президентом США був Дональд Трамп.

"Нам знадобиться трохи більше часу, окрім цього тижня, щоб проголосувати за «омнібус». Щоб уникнути шатдауну цієї п’ятниці, Сенат має бути готовим ухвалити однотижневе «продовження резолюції» до кінця поточного тижня, щоб дати учасникам переговорів більше часу для погодження документу, до свят", - сказав Чак Шумер.

За словами Шумера, Палата представників має розпочати розгляд тижневого «продовження резолюції» у вівторок, 12 грудня. Після розгляду в Палаті представників однотижневе «продовження резолюції» має розглянути і Сенат.

Протягом останніх двох тижнів Чак Шумер неодноразово закликав своїх колег підтримати омнібус, наголошуючи, що серед необхідного урядового фінансуваня туди також внесуть додаткове фінансування для України.

На необхідності погодити як бюджет уряду, так і оборононний бюджет, наголосив і лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконелл.

"Сьогодні Сенат починає роботу, досі не погодивши наш щорічний оборонний бюджет; тим часом до погодження урядового бюджету залишилося менше тижня; і менше двох тижнів залишилося до перерви на свята у п'ятницю, 23-го грудня. Це погані новини. Але хороша новина полягає в тому, що обидві сторони мають чітке розуміння того, що потрібно для завершення нашої роботи на двопартійній основі", - заявив Макконелл під час свого виступу в Сенаті у понеділок, 12 грудня.

Оборонний бюджет США на 2023

У четвер, 8 грудня, Палата Представників США проголосувала за оборонний бюджет на 2023 рік розміром у $857,9 млрд. Це на 45 мільярдів доларів більше, ніж просила адміністрація Байдена. Щонайменше 800 мільйонів доларів із цього оборонного бюджету піде на додаткову безпекову допомогу для України. А це на 500 мільйонів доларів більше, ніж запитував президент Байден.

Голосування за оборонний бюджет США у Сенаті очікується вже на цьому тижні.

"Законодавці працюють цілодобово, щоб завершити поточний рік на сильній ноті. Цього тижня Сенат розгляне двопартійний законопроект про оборонний бюджет США на 2023 рік, який, я сподіваюся, ми відправимо на підпис на стіл президента дуже скоро. Оборонний бюджет завжди був результатом двопартійних зусиль, і я сподіваюся, що так буде і цього року", - заявив лідер більшості у Сенаті Чак Шумер під час виступу в понеділок, 12 грудня.

Лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч МакКонелл також звернувся до своїх колег: "Сенатори Інгоф, Рід та їхні колеги з Палати представників ухвалили сильний двопартійний Закон про оборонний бюджет США на 2023 р. Сенат має розглянути його якомога швидше", - наголосив Макконелл.

Дивіться також: Допомога України в оборонному бюджеті США-2023.