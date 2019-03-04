США "помирились" з ЄС і відновили попередній рівень дип. відносин, але розбіжності лишаються

Сполучені Штати відновили колишній статус представництва ЄС й таким чином поклали край суперечці з Брюсселем із приводу дипломатичного протоколу, назвавши блок «одним з найцінніших партнерів Америки».



Посол США в ЄС Гордон Сондленд повідомив у своєму Твіттері, що ухвалене раніше рішення про зниження статусу представництва у Євросоюзі "з цього моменту" скасовано: "Я радий оголосити, що США знову визнають представництво ЄС у Вашингтоні в ранзі двосторонньої місії".

"Безпека й добробут Європи нерозривно пов'язані з безпекою і добробутом США, і цей рівень взаємодії та співпраці слід відповідним чином визнавати у всіх сферах", - зазначив він.

Торік Вашингтон, не повідомивши Брюссель, понизив ранг представництва ЄС зі статусу посольства до рівня міжнародної організації. Це відбулось на тлі розбіжностей, зокрема, у питаннях міжнародної торгівлі та співпраці з Іраном.

Це рішення мало значення для протокольних питань, до прикладу, запрошень на заходи. Водночас, воно було черговою ознакою розладу в трансатлантичних відносинах.

Представниця Єврокомісії Майя Косьянчич заявила, що ЄС "зв'язувався з адміністрацією США, щоб прояснити це питання", і вітає рішення США про повернення представництву колишнього статусу.

Представництво ЄС у Вашингтоні існує з 1965 року, там працюють до 90 співробітників, серед них 30 дипломатів.

Водночас, розбіжності між сторонами зберігаються. Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість ввести мита на імпортовані з Європи автомобілі, і дав зрозуміти, що остаточне рішення залежатиме від того, чи вдасться сторонам укласти торговельну угоду в найближчі місяці.

Єврокомісар з торгівлі Сесілія Мальстрем цього тижня у Вашингтоні зустрінеться з американським колегою Робертом Лайтгайзером, щоб запобігти торговельній війні.

За словами Мальстрем, члени ЄС "цілковито підтримують" введення заходів у відповідь, якщо президент Трамп введе мита на авто.

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