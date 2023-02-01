США ввели санкції проти іранських виробників безпілотників, які постачають Росії дрони для атак в Україні

Сполучені Штати наклали нові торговельні обмеження на сім іранських компаній за виробництво безпілотників, які Росія використовувала для атак на Україну, повідомило Міністерство торгівлі.

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Ці організації додали до списку експортного контролю США проти тих, хто займається діяльністю, яка суперечить інтересам національної безпеки та зовнішньої політики країни. Санкції передбачають, що американські компанії, які захочуть вести діяльність з іранськими виробниками дронів, повинні мати спеціальні ліцензії, але, як зазначає Reuters, найімовірніше їм буде відмовлено в цих ліцензіях, окрім випадків, що стосуються продуктів харчування та ліків.

Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку заявила: "Санкції не впливають на потужності Ірану з виробництва безпілотників, тому що всі його безпілотники виробляються всередині країни. Це є переконливою ознакою того, що безпілотники, збиті в Україні, з використанням частин, виготовлених західними країнами, не належать Ірану".

Торік США запровадили санкції проти іранських компаній та приватних осіб, які сприяли виготовленню та передачі іранських дронів до Росії для її війни проти України. Тоді речник державного департаменту Нед Прайс наголосив, що США будуть і надалі будуть перешкоджати тим, хто бере участь у передачі іранських безпілотників для війни Росії проти України.

Як Голос Америки повідомляв раніше, держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував серію вибухів на іранських військових заводах, заявивши, що Сполучені Штати продовжать боротися з діями Тегерану, які становлять небезпеку для різних країн світу. Він також зазначив, що США спостерігають підтримку дестабілізуючих дій Ірану в різних країнах: "Зараз, звісно, ми бачимо це в зовсім іншій частині світу з його підтримкою агресії Росії проти України, з наданням безпілотників та потенційно інших військових технологій".

У статті використано матеріали Reuters