США запроваджують санкції проти причетних до поставки іранських дронів, які Росія використовувала для нападу на Київ, Одесу та Харківщину

США запроваджують нові санкції проти іранських компаній та приватних осіб, які сприяли виготовленню та передачі іранських дронів до Росії для її війни проти України, мовиться у заяві Державного департаменту.

Також Державний департамент спільно з Міністерством фінансів США запровадили нові санкції проти російської приватної військової компанії «Групи Вагнера», яку звинувачують у причетності до передачі іранських безпілотників Росії для нападу на Україну.

«На початку цього року «Вагнер» намагався придбати іранські БПЛА, майже напевно для підтримки своїх операцій в Україні – це лише один із прикладів того, як «Вагнер» використовувався як недорогий і неризикований інструмент Кремля для досягнення своїх цілей», – мовиться у заяві Державного департаменту.

У заяві йдеться, що у 2017 році Міністерство фінансів наклало санкції на «групу Вагнера» «за вербування та відправлення солдат для боротьби на боці сепаратистів на сході України». Проти цього приватного військового угрупування санкції ввели також Європейський Союз, Велика Британія, Австралія та Канада, нагадує заява Держдепу.

Речник державного департаменту Нед Прайс наголосив, що США будуть і надалі будуть перешкоджати тим, хто бере участь у передачі іранських безпілотників для війни Росії проти України. І ця діяльність дорого обійдеться її учасникам, заявив Прайс.

«Ми працюватимемо над тим, щоб зірвати передачу іранських військових безпілотників Росії для використання у війні Росії проти України», – мовиться у твіті Прайса.

У повідомленні, розміщеному на сайті Державного департаменту США, мовиться, що згідно з кроком, який Держдеп робить спільно з Міністерством фінансів, санкції накладаються на «три іранські організації, включно з тими, які виробляють і постачають БПЛА, поставлені Іраном до Росії».

Зокрема йдеться про Повітряно-космічні сили Корпусу вартових ісламської революції, які, за словами заяви, ймовірно, сприяли постачанню Іраном військових БПЛА до Росії, Qods Aviation Industries, яка виробляє дрони Mohajer-6, та Науково-дослідний центр Shahed Aviation Industries, який виробляє варіанти БПЛА серії Shahed, у тому числі і той дрон Shahed-136, який російські сили використовували під час недавніх атак на Київ, Одесу та Харківську область України.

Серед фізичних осіб, яких звинувачують у продажу іранських дронів, Міністерство фінансів США наклало санкції на двох осіб, Аббаса Джуму та Тиграна Христофоровича Срабіонова, «за причетність до придбання «Вагнером» іранських БПЛА для підтримки бойових дій в Україні».

Під дію санкцій потрапили також і транспортні компанії з Об’єднаних арабських еміратів – ОАЕ Success Aviation Services FZC (Success Aviation) і i Jet Global DMCC, які, за словами заяви Держдепартаманту, «співпрацювали з іранською компанією Safiran Airport Services, яка потрапила під санкції США». І ці авіаперевізники не припиняли співпрацю з іранською фірмою «навіть після того, як її було призначено координувати польоти між Іраном і Росією, включно з польотами для російських ВПС, а також з транспортуванням іранських БПЛА, персоналу та супутнього обладнання з Ірану в Росію».

Як мовиться у заяві, санкції проти компаній, розташованих в ОАЕ, вживаються у співпраці з урядом ОАЕ.

Нові санкції були накладені після того, як на початку цього місяця офіційні особи Ірану визнали, що вони передали безпілотники до Москви, але наголосили, що зробили це ще до початку російського вторгнення в Україну.

Як нагадує Держдеп у своїй заяві, минулого місяця Європейський Союз і Великобританія ввели санкції проти Shahed Aviation Industries.

За допомогою санкцій Сполучені Штати намагаються перервати російський ланцюг військових поставок і мережу закупівель. Росія та Іран перебувають під західними санкціями, але останніми місяцями нарощують військове співробітництво.

Державний департамент наголошує, що військова підтримка іранським урядом Росії розпалює конфлікт в Україні, а передача цих БПЛА є «явним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН 2231».

Іранські військові організації та промисловість вже перебувають під жорсткими санкціями США через програму ядерних розробок Тегерана, але попри санкції, Росії вдалося придбати в Ірану безпілотники, які використовувалися для нападів на міста та енергетичну інфраструктуру в Україні.