Білий дім: США та Китай не близькі до підписання торговельної угоди

Економічний радник Білого дому Ларрі Кудлоу заявив у неділю, що відновлення торговельних переговорів між США і Китаєм є дуже важливою подією, але визнав, що близької перспективи досягнення торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу немає. "Переговори триватимуть досить довго", - заявив Кудлоу у недільному інтерв'ю Fox News.

Він зазначив, що країни досягли домовленості про 90 відсотків нової угоди ще на початку травня. Після того переговори перервалися та зайшли у глухий кут. Кудлоу додав, що «останні 10 відсотків можуть бути найскладнішими», з такими невирішеними проблемами, як кібератаки та вимоги китайської сторони, щоб американські компанії передавали Китаю власні технології.

В суботу в Осаці президент США Дональд Трамп і президент Китаю Сі Цзіньпін погодилися відновити переговори. «Ми домовилися продовжити переговори. Ми домовилися, що я не накладатиму нові мита на китайські товари загальною вартістю 325 мільярдів доларів, але зроблю це, якщо захочу», - заявив президент Трамп.

Також наслідком переговорів стало оголошення Трампом про припинення технологічної блокади китайського концерну Huawei - одного з найбільших постачальників обладнання для мобільних мереж і другого за величиною в світі виробника смартфонів.

Разом з тим Ларрі Кудлоу в недільному інтерв’ю зазначив, що він розуміє, що "існують занепокоєння щодо національної безпеки" у питанні з продажу компанії Huawei американського обладнання. "Ми розглянемо цю ситуацію ретельно", - сказав Кудлоу, додавши, що послаблення процедури продажу компонентів компанії Huawei "не є загальною амністією".

Дивіться також: Як українські поліцейські переймали досвід у США