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Путін атакує цивільне населення України, бо зазнає воєнних невдач - глава Пентагону
Війна Росії в Україні залишається провідною темою в ефірі американських телеканалів, зокрема, у підсумкових тижневих програмах.
Президент Росії Володимир Путін вдається до атак проти цивільного населення України тому, що зазнає воєнних невдач. Про це в ефірі CBS заявив міністр оборони США Ллойд Остін. "Сьогодні вони не ефективні з точки зору своїх маневрів на землі. Вони по суті застопорилися", - сказав він і заявив, що українці продемонстрували "значну рішучість" і ефективно використовували зброю та обладнання, надані США.
Раніше Остін називав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти цивільних в Україні. При цьому, за його словами, якщо Росія використає проти України хімічну чи біологічну зброю, то зіткнеться зі "значною реакцією" з боку США та їхніх союзників у світі.
Схожу заяву у неділю зробила й представниця США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд: "Ми стурбовані тим, що вони (росіяни - ред.) можуть застосувати хімічну зброю в Україні.
Як пише "Радіо Свобода", раніше кілька міжнародних розслідувань установили, що російський уряд застосував хімічну зброю під час отруєння лідера російської опозиції Олексія Навального в 2020 році та колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки Юлії в Англії в 2018 році. Обидва випадки призвели до запровадження санкцій проти Росії.
Тим часом, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN заявив, що готовий вести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. "Я вважаю, що ми повинні використовувати будь-який формат, будь-який шанс, щоб мати можливість вести переговори, можливість розмовляти з Путіним. Але якщо ці спроби проваляться, це означатиме, що це третя світова війна", – додав він.
При цьому, за словами Зеленського, Україна на цих переговорах за жодних умов не може поступитися своєю територіальною цілісністю. Також він наголосив, що якби Україна була в НАТО – Росія не вторглася б.
"Якщо члени НАТО готові бачити нас в альянсі, зробіть це негайно, бо щодня гинуть люди… Я просив їх особисто прямо сказати, що НАТО готове нас прийняти через рік-два-п’ять, тільки прямо і чітко сказати, чи просто сказати ні. І відповідь була дуже чіткою: ви не станете членом НАТО, але публічно двері залишаться відчиненими", – заявив Зеленський.
А от в інтерв'ю на телеканалі ABC сенатор-демократ Дік Дербін виступив на захист рішення президента США Джо Байдена не сприяти передачі Україні винищувачів МіГ-29 із Польщі. За його словами, "існують інші способи", завдяки яким Вашингтон може "надавати ракети земля-повітря та інших видів протиповітряної оборони", щоб відбивати російські авіаудари.
При цьому американський телеканал нагадує, що у Конгресі США існує двопартійна підтримка рішення про передачу МіГів Києву.
Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це "спеціальною операцію", яка має на меті "демілітаризацію і денацифікацію".
У статті використано матеріали CNN, ABC, CBS, "Радіо Свобода"
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- Голос Америки
Використання Росією хімічної зброї буде червоною лінією, а прийняття Путіна назад в світовий устрій неможливе – американські законодавці
Якщо Росія використає хімічну зброю, це повинно стати червоною лінією для США та НАТО, сказала в ефірі програми каналу NBC «Зустріч з пресою» конгресменка-респукбліканка Ліз Чейні. Вона додала, що «захід, Сполучені Штати та НАТО повинні припинити говорити Росії, що вони НЕ зроблять».
«Ми повинні дуже чітко сказати, що ми розглядаємо всі варіанти, і використання хімічної зброї однозначно не змінить наші розрахунки», - сказала Чейні і додала, що Росія повинна розуміти – якщо жорстокість збільшиться, США будуть розглядати увесь можливий спектр дій разом із союзниками по НАТО».
Раніше адміністрація США попереджала, що Росія може використати в Україні хімічну зброю під час операції під чужим прапором.
В цьому ж випуску програми сенатор-демократ Крис Мерфі заявив, що президента Путіна не можна прийняти назад в світовий устрій, а вторгнення Росії в Україну повинно стати моментом, коли світ перегляне його залежність від російських енергоносіїв. На питання, чи можна дозволити Путіну знову сісти за стіл переговорів, якщо буде припинений вогонь, Мерфі відповів: «Він був членом світового устрою, тому що ми дозволили союзниками та США стати залежними від товарів, які він виробляв. Так що ні, ми не повинні пустити його назад в світовий устрій».
Він додав, що рішення щодо можливої мирної угоди виключно за президентом Зеленським, і якщо президент Зеленський вирішить відмовитись від пропозицій росіян, Сполучені Штати його підтримають. «Сполучені Штати будуть стояти разом з Україною, якщо це остаточна позиція українського уряду», - сказав Мерфі.
В матеріалі використані джерела NBC.
Зеленський перед Кнессетом порівняв війну Росії в Україні із Другою світовою і закликав не бути байдужими
Президент України Володимир Зеленський порівняв повномасштабне російське вторгнення в Україну з Другою світовою війною під час виступу через відеозв’язок перед парламентом Ізраїлю (Кнесетом).
"24 лютого 1920 року було засновано Націонал-соціалістичну партію Німеччини, партію, яка забрала мільйони життів, … нищила народи. 24 лютого 2022 року було віддано злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення в Україну", – сказав він у зверненні.
"Коли нацистська партія йшла Європою і хотіли знищити все, знищити всіх. Хотіла підкорити народи. І не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені й сліду. Вони називали це «остаточним вирішенням єврейського питання»... Але почуйте, що звучить зараз у Москві. Почуйте, як там знову кажуть ці слова: «остаточне рішення». Але вже щодо, так би мовити, до нас, до «українського питання»", – сказав президент України.
Зеленський також підняв питання про бажання Ізраїлю продати Україні систему протиповітряної оборони "Залізний купол".
"І зауважу лише одне: байдужість вбиває... Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща... Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю, - продовжив Зеленський. - Або чому Ізраїль не запровадив потужні санкції проти Росії, чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати й сестри. І вам із цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю".
Виступ українського глави транслювався у прямому ефірі в центрі Тель-Авіва, після чого відбувся багатотисячний мітинг на підтримку України.
Як пише "Радіо Свобода", більше ніж один мільйон із 9,5 мільйонів жителів Ізраїлю мають коріння в Росії або інших країнах колишнього Радянського Союзу.
Уряд прем’єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета намагається зберегти нейтралітет у війні між Україною і Росією, посилаючись на тісні зв’язки з обома країнами.
Беннет намагався бути посередником між двома сторонами і провів телефонні переговори із Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним. Він також зустрівся з Путіним у Москві 5 березня.
При цьому в містах Ізраїлю відбулися вуличні протести із засудженням вторгнення Росії.
Зеленський вже виступав зі зверненнями до кількох законодавчих органів інших країн, зокрема, Конгресу США, Палати громад Великої Британії та німецького Бундестагу.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Reuters, Уніан
- Голос Америки
- Радіо Свобода
Байден не планує їхати в Україну наступного тижня – Білий дім
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден «не планує» їхати в Україну наступного тижня, на який у нього запланована подорож до Європи на саміти ЄС і НАТО.
«Ми будемо мати додаткові деталі поїздки президента до Європи, які оголосимо пізніше сьогодні. Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу і проти вторгнення президента Путіна в Україну, але планів їхати в Україну немає», – написала Псакі у Твттері.
Раніше цього тижня речниця Білого дому підтвердила, що президент США Джо Байден візьме участь в екстреному саміті НАТО в Брюсселі 24 березня, а також приєднається до запланованого саміту Європейської ради.
В матеріалі використані джерело Твіттер
- Голос Америки
Посол США в ООН назвала «кричущими» повідомлення про депортацію маріупольців до Росії
Повідомлення про те, що тисячі жителів обложеного Маріуполя насильно депортовані до Росії, «викликають тривогу» і є «кричущими», якщо вони відповідають дійсності, заявила в неділю посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Виступаючи на телеканалі CNN, Томас-Грінфілд сказала, що США ще не підтвердили звинувачення, висловлені минулої суботи міською владою Маріуполя.
«Я лише чула це. Я не можу це підтвердити», – пояснила Томас-Грінфілд.
«Але я, – продовжувала вона, – можу сказати, що це викликає тривогу. З боку Росії – безсовісно змушувати громадян України в'їжджати до Росії та поміщати їх у те, що, по суті, буде концентраційними таборами та таборами для військовополонених».
Як повідомила міська влада Маріуполя, у суботу російські війська розбомбили місцеву художню школу, в якій ховалося близько 400 мирних жителів.
При цьому кількість загиблих наразі не встановлена.
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