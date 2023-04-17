США планують направити до Києва постійного юридичного радника - генпрокурор США

Міністерство юстиції США планує цього літа направити до посольства США в Києві постійного юридичного радника, який працюватиме з українськими партнерами з низки складних юридичних питань. Про це йдеться в заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда за підсумками зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Вашингтоні, 17 квітня, на якій обговорювали відповідальність за російські воєнні злочини.

Крім того, за словами генпрокурора Гарланда, міністерство юстиції США призначить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, який діє на базі Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT). “Прокурор базуватиметься в Гаазі в Євроюсті (Агенції Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінальної юстиції) і надасть доступ до значних ресурсів міністерства , які ми залучили у відповідь на цю кризу”, - йдеться в заяві генпрокурора США.

Гарланд додав, що американські прокурори, які працюють із групою Міністерства юстиції США з розслідування воєнних злочинів, продовжують тісно взаємодіяти з колегами Офісу генерального прокурора України для розслідування конкретних злочинів, скоєних російськими військами, включно з незаконними нападами на цивільних осіб.

"Наші українські колеги допомагають нам у розслідуванні потенційних воєнних злочинів, якими займається Група з відповідальності за воєнні злочини, щодо яких Сполучені Штати мають кримінальну юрисдикцію. До них належать злочини, внаслідок яких американські громадяни постраждали або були вбиті", - зазначив генпрокурор Гарланд.

Він додав, що Конгрес нещодавно розширив повноваження Міністерства юстиції щодо судового переслідування ймовірних воєнних злочинців у Сполучених Штатах. "Це означає, що в наступні роки і десятиліття російські воєнні злочинці, які ступили в нашу країну, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США", - заявив генпрокурор США.

Також Гарланд повідомив, що оперативна група Міністерства юстиції США KleptoCapture "продовжує проводити судові розслідування та конфісковувати підсанкційних пособників Кремля та російської армії".

" Ми застосовуємо нові повноваження, надані Конгресом, щоб передавати певні активи, які ми конфіскували в російських олігархів, для використання у відбудові України", - наголосив Гарланд.

Він зауважив, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості: "Ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму".

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