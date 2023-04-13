"Якщо випадки обезголовлення підтвердяться, їх додадуть до довгого списку воєнних злочинів РФ в Україні" - місія США в ОБСЄ

Замість того, щоб припинити варварську поведінку своїх військ та окупаційної влади, Росія дозволила продовжувати звірства та зловживання. Про це заявила заступниця керівника місії США в ОБСЄ Кортні Остріан, відзначивши поширені у соцмережах відео, на одному з яких, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий.

"Ми продовжуємо дізнаватися про зростання звірств і зловживань з боку російських військ і влади в районах України, які вони тимчасово контролюють або окуповують. Протягом останнього тижня ми побачили два жахливих відео, на яких нібито показано, як російські військові обезголовлюють двох українських солдатів після того, як вони потрапили в полон. Якщо ці обезголовлення підтвердяться, їх додадуть до довгого списку воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні", - сказала Остріан.

Вона додала: "Як оголосила у Мюнхені віце-президентка США Гарріс, Державний департамент визначив, що російські військовослужбовці та інші російські офіційні особи скоїли злочини проти людяності в Україні. Порушення заборони катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також жахливі знущання на територіях України, які знаходяться під тимчасовим контролем або окупацією Росії, залишаються жорстокою та постійною реальністю досі".

Раніше Уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець заявив, що в українській розвідці вже "приблизно знають", хто міг жорстоко стратити чоловіка на відео. Але на уточнювальне питання, чи йдеться саме про найманців ПВК "Вагнер", Дмитро Лубінець не дав відповіді.

Постійне представництво України при ООН заявило, що на тлі цього жахливого злочину головування Російської Федерації в Раді безпеки ООН виглядає вкрай цинічним і згубним для "довіри та спроможності цього органу".

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що "приголомшена надзвичайно жорстокими відео", а речниця ЄС Набіла Масралі написала у Twitter: "ЄС підтверджує своє тверде зобов'язання притягнути до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України".

Шарль Мішель, президент Європейської Ради, поширив твіт Володимира Зеленського з його заявою щодо цих страт, та зазначив: "Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".