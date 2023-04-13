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- Голос Америки
"Якщо випадки обезголовлення підтвердяться, їх додадуть до довгого списку воєнних злочинів РФ в Україні" - місія США в ОБСЄ
Замість того, щоб припинити варварську поведінку своїх військ та окупаційної влади, Росія дозволила продовжувати звірства та зловживання. Про це заявила заступниця керівника місії США в ОБСЄ Кортні Остріан, відзначивши поширені у соцмережах відео, на одному з яких, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий.
"Ми продовжуємо дізнаватися про зростання звірств і зловживань з боку російських військ і влади в районах України, які вони тимчасово контролюють або окуповують. Протягом останнього тижня ми побачили два жахливих відео, на яких нібито показано, як російські військові обезголовлюють двох українських солдатів після того, як вони потрапили в полон. Якщо ці обезголовлення підтвердяться, їх додадуть до довгого списку воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні", - сказала Остріан.
Вона додала: "Як оголосила у Мюнхені віце-президентка США Гарріс, Державний департамент визначив, що російські військовослужбовці та інші російські офіційні особи скоїли злочини проти людяності в Україні. Порушення заборони катувань та інших жорстоких, нелюдських та таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, а також жахливі знущання на територіях України, які знаходяться під тимчасовим контролем або окупацією Росії, залишаються жорстокою та постійною реальністю досі".
Раніше Уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець заявив, що в українській розвідці вже "приблизно знають", хто міг жорстоко стратити чоловіка на відео. Але на уточнювальне питання, чи йдеться саме про найманців ПВК "Вагнер", Дмитро Лубінець не дав відповіді.
Постійне представництво України при ООН заявило, що на тлі цього жахливого злочину головування Російської Федерації в Раді безпеки ООН виглядає вкрай цинічним і згубним для "довіри та спроможності цього органу".
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила, що "приголомшена надзвичайно жорстокими відео", а речниця ЄС Набіла Масралі написала у Twitter: "ЄС підтверджує своє тверде зобов'язання притягнути до відповідальності всіх виконавців і пособників воєнних злочинів, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України".
Шарль Мішель, президент Європейської Ради, поширив твіт Володимира Зеленського з його заявою щодо цих страт, та зазначив: "Приголомшений жорстоким відео вбивства російським солдатом українського військовополоненого. Підзвітність і справедливість мають переважати над терором і безкарністю. ЄС зробить усе можливе для цього. ЄС продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".
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Як американці з Лос-Анджелесу займаються волонтерством для України. Відео
Після року допомоги Україні волонтери Лос-Анджелесу не стомились і продовжують вкладати свій час і власні кошти на підтримку України. Що їх мотивує не здавати позиції і як переконують вони інших американців долучитись до справи - в сюжеті Христини Шевченко.
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Президент Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні під час виступу в парламенті країни
Президент США Джо Байден відзначив внесок Ірландії у допомогу Україні та українцям, яких ця країна прийняла на своїй території, а також ірландський внесок у світову боротьбу з голодом.
У своїй промові перед парламентом країни Байден відзначив, що Ірландія виділила понад 170 мільйонів євро нелетальної допомоги Україні, включаючи медичне обладнання, гуманітарну підтримку та допомогу для мінімізації впливу війни.
Байден сказав, що його вразив той рівень співпраці, який США та Ірландія мали в ООН та на рівні Європейського Союзу.
За словами Байдена, як член Європейського Союзу Ірландія співпрацювала зі Сполученими Штатами та іншими партнерами, щоб притягнути Росію до відповідальності за її дії, включно зі значними санкціями та обмеженням експорту.
«Я знаю Путіна понад 25 років. Він думав, що світ повернеться в інший бік, він був упевнений, що роз’єднає НАТО і Європейський Союз. Єдність західних націй розірветься. Він помилявся. Сьогодні ми більше об’єднані, щоб захистити наші цінності», – наголосив Байден.
Байден особливо відзначив, що Ірландія, яка пережила у своїй історії руйнівний голод, надає допомогу країнам, які страждають від голоду, переживають брак харчування та стикаються з проблемою недоїдання дітей.
«Сьогодні ви також є світовим лідером у сфері харчової безпеки. Ірландія виділила 20% вашого бюджету на допомогу в боротьбі з глобальним голодом. І в той момент, коли люди в усьому світі борються з економічними наслідками пандемії, війни Росії в Україні, Ірландія збільшує свій бюджет допомоги та розширює свої зобов’язання допомагати вразливим людям, особливо країнам-партнерам по всій Африці», – сказав Байден.
Раніше у четвер президент Байден зустрівся з керівництвом Ірландії, де він говорив, серед іншого, про партнерство США з країною, звідки походять предки американського президента, про спільні цінності між двома народами та про майбутні можливості.
Під час зустрічі з прем’єр-міністром Ірландії Ліо Варадкаром Байден сказав, що Ірландія демонструє лідерство у світі, допомагаючи Україні та українцям.
«Те, як ви прийняли – і я знаю, що це нелегко – привітали українців тут, це лідерство, яке ви продемонстрували», – сказав Байден на зустрічі з головою уряду Ірландії.
Ірландія прийняла майже 80 тисяч біженців з України після вторгнення Росії, вона підтримує зусилля міжнародної коаліції на підтримку України під проводом США.
Ліо Варадкар наголосив, що ніколи не думав, що така війна можлива в Європі. Він наголосив на лідерстві США у тому, що авторитарний режим у Росії дістав відсіч в Україні.
«Демократія, свобода і все те, у що ми віримо, відступають у багатьох частинах світу. Якби не американське лідерство і якби не співпраця Америки та Європи, я не знаю, у якому світі ми б жили», – сказав ірландський прем'єр.
Байден прибув до Республіки Ірландія в середу після візиту до Північної Ірландії.
За даними Ірландського центру сімейної історії, Байден є одним із найбільш "ірландських" президентів США. Десять із 16-ти його прапрадідів були вихідцями з Ірландії.
- Голос Америки
Норвегія висилає 15 російських дипломатів, звинувачених у шпигунстві
Норвегія висилає 15 співробітників російського посольства, яких міністерство закордонних справ країни вважає офіцерами розвідки, що діяли під прикриттям дипломатичних посад. Про це в Осло повідомили у четвер, 13 квітня.
Як повідомляють ЗМІ, зараз в Осло акредитовано близько 40 російських дипломатів, тож більше третини співробітників посольства будуть вислані.
«Їхня діяльність становить загрозу для Норвегії», – заявила на пресконференції міністерка закордонних справ Норвегії Аннікен Хуітфельдт.
За словами очільниці МЗС, у Норвегії стежили за діяльністю росіян протягом вже певного часу, "після вторгнення в Україну вона зросла".
Як повідомляє Reuters, посольство Росії в Осло заявило, що рішення Норвегії було «ще одним вкрай недружнім кроком, на який буде реакція».
Раніше цього року Естонія, Нідерланди та Австрія також вислали російських дипломатів на тлі боротьби з розвідувальним впливом Росії у Європі.
На початку широкомасштабної російської агресії проти України у лютому минулого року, європейські служби безпеки рекомендували висилку близько 600 чиновників, з яких 400, за оцінками фахівців, були офіцерами російської розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям. Експерти вважають, що це лише половина російських розвідників з дипломатичним прикриттям у Європі.
На думку голови внутрішньої розвідки Великої Британії, відомої як MI5, масове видворення російських шпигунів з Європи після початку російського вторгнення в Україну завдало «найзначнішого стратегічного удару» по російських розвідувальних службах у новітній історії.
Британія вислала 23 російських дипломата і відмовила у візі більш ніж 100 запитам із міркувань національної безпеки.
У квітні 2022 року Норвегія, яка є членом НАТО і має близько 200 км спільного кордону з Росією, вислала трьох російських дипломатів, звинувативши їх у шпигунській діяльності.
- Голос Америки
Польща отримала дозвіл Німеччини передати Україні ще 5 винищувачів МіГ-29
Німеччина надала Польщі дозвіл Німеччини на передачу Україні п’яти винищувачів МіГ-29. Рішення було схвалено того ж дня, коли надійшов запит від офіційної Варшави.
Як інформує агенція Reuters, Міністерство оборони Польщі надіслало запит на дозвіл Німеччини для такого рішення, оскільки саме від німців поляки отримали 22 винищувачі МіГ-29 ще у 2004 році.
Сама Німеччина успадкувала 24 такі літаки внаслідок возз'єднання східної і західної частин країни у 1990 році. Один з них був знищений під час аварії, ще один наразі виставлений у музеї.
За даними Reuters, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що схвалення польського запиту Берліном у день його надходження свідчить про те, що на Німеччину можна покластися.
Раніше повідомлялося, що Польща надасть Україні 14 винищувачів МіГ-29. Про це говорив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного звернення з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві 5 квітня.
"Чотири МіГ-29, які залишились у сховищі, передано українським Збройним силам у ці місяці. Зараз передаються ще чотири, то це буде загалом вісім... Ми готові ... передати ще шість, які готуються. Вважаємо, що їх можна передати дуже швидко", - заявив тоді Дуда.
23 березня свої радянські МіГи-29 для України передала також Словаччина, де загалом пообіцяли надати для ЗСУ 13 таких літаків.
Як повідомляв Голос Америки, міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявляв, що російські фахівці могли навмисно пошкодити винищувачі радянського виробництва МіГ-29, які Словаччина передала Україні.
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