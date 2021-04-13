США переглянули плани скорочувати контингент у Німеччині й спрямують додатково півтисячі військовиків

Сполучені Штати спрямують додатково 500 своїх військовослужбовців до Німеччини, заявив під час візиту у Берлін глава Пентагону Ллойд Остін.

Його слова підтвердили, що нова адміністрація США переглянула плани попереднього президента Дональда Трампа вивести з Німеччини близько 12 тисяч військовиків.

"Ми більше не плануємо скорочувати війська", – наголосив Остін на спільній пресконференції з міністеркою оборони ФРН Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Остін додав, що посилення американського контингенту на німецькій території має показати рівень партнерства між країнами і відданість Вашингтона своїм зобов’язанням перед НАТО.

Президент США Джо Байден під час виборчої кампанії минулого року і після вступу на посаду в січні не раз заявляв, що має намір відновити міцніші трансатлантичні зв’язки країни із союзниками по НАТО.

Також під час візиту до Німеччини Остін заявив, що Вашингтон не дозволить дискусіям про будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" нашкодити американсько-німецьким відносинам.

"Ми заявляли про наше неприйняття цієї угоди і того впливу, який насправді отримає Росія. Але ми не допустимо, щоб ця проблема постала на шляху наших значних зв’язків із Німеччиною", – наголосив глава Пентагону.

США і низка країн ЄС не раз казали, що трубопровід з Росії до Німеччини посилить залежність цієї країни і ЄС в цілому від російських газових поставок, і що це може розширити політичний вплив Москви.

Росія наполягає, що вважає "Північний потік-2" винятково економічним проектом.

Дивіться також: США закликають Україну продовжувати не піддаватися на російські провокації, - Джордж Кент. Відео