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Виступ Путіна про визнання "Л/ДНР" був спрямований на "створення приводу для війни" - представниця США в ООН

Екстрене засіданнч Ради безпеки ООН щодо ситуації в Україні, 21 лютого 2022

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила на екстреному засіданні Ради безпеки ООН у ніч проти 22 лютого, що виступ російського лідера Володимира Путіна, в якому він оголосив про визнання незалежності територій, контрольованих угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», був спрямований на «створення приводу для війни».

За словами американської дипломатки, Путін «розірвав Мінські угоди на шматки», а нинішні дії Москви «явно є основою для того, щоб спробувати створити привід для подальшого вторгнення в Україну». У звʼязку з указом президента Росії про введення російських регулярних військ на підконтрольні російським гібридним силам території представниця США в ООН заявила, що називати їх миротворцями - «нісенітниця». Томас-Грінфілд додала, що 22 лютого будуть нові заходи Вашингтона для «притягнення Росії до відповідальності за очевидне порушення міжнародного права».

Визнання Росією незалежності регіонів, що контролюються сепаратистами на Донбасі, порушує суверенітет і територіальну цілісність України, «ризик масштабного конфлікту реальний, і йому слід запобігти за будь-яку ціну», – заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло.

Засідання було скликане з ініціативи України, Франції та Євросоюзу після оголошення визнання Росією незалежності територій, контрольованих угрупованнями «ЛНР» та «ДНР». У ніч на вівторок відповідний проєкт було внесено на ратифікацію до Держдуми.

У вівторок голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив про єдину лінію з трансатлантичними партнерами, і що дії Росії не залишаться безкарними.

Представник Франції вважає, що Росія повністю саботувала зусилля зі встановлення миру в Україні. Але дипломатичний шлях ще відкритий, сказав він. Раніше президент Франції Емманюель Макрон засудив визнання Росією «ДНР» та «ЛНР» і закликав запровадити «точкові європейські санкції».

Посол Китаю закликав усі сторони конфлікту до стриманості та діалогу. При цьому він жодним чином не прокоментував ставлення офіційного Пекіна до рішення Москви, а також розпорядження президента Росії відправити туди російські війська.

Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Москва, як і раніше, відкрита для дипломатичного рішення, проте не має наміру «допускати нову криваву бійню» на Донбасі. Головним чинником руйнування Мінських угод він назвав відмову Києва від прямого діалогу з проросійськими угрупованнями.

Посол України в ООН Сергій Кислиця сказав, що його Київ готовий до переговорів і зажадав від Росії скасувати указ про визнання та повернутися за стіл переговорів. Незадовго до початку засідання Ради безпеки ООН президент України Володимир Зеленський заявив у телезверненні, що дії Росії не злякали Україну, і вона зберігає прихильність до мирного шляху. «Ми нікому і нічого не винні, і ми нічого і нікому не віддамо», – наголосив Зеленський.

21 лютого російський лідер Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності окремих районів Донецької та Луганської областей, а згодом – про введення регулярних російських військ на території, контрольовані російськими гібридними силами на сході України.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії суворі санкції. Контрольовані «ДНР» та «ЛНР» території всі країни світу, окрім Росії, наразі вважають територією України.

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