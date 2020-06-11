Сенатори підтримали перейменування військових баз, які носять імена конфедератів - у Трампа пообіцяли вето

Очолюваний республіканцями Комітет зі збройних сил американського Сенату підтримав поправку до щорічного закону про оборонний бюджет (National Defense Authorization Act - англ.), яка вимагає від Пентагону перейменувати військові бази, названі на честь лідерів армії Конфедерації, пише The Hill. Поправка, запропонована сенаторкою-демократкою Елізабер Воррен, дозволяє зробити це протягом трьох років.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що навіть "не розглядатиме" перейменування баз, що носять імена конфедератів, а під час брифінгу у середу прес-секретарка Білого дому Кейлі МакЕнані повідомила, що глава держави заветує закон, що передбачатиме перейменування.

"Ці монументальні і дуже потужні бази стали частиною великої американської спадщини, історією перемог і свободи. На цих святих землях США тренували і відправляли наших героїв, і виграли дві світові війни. Тому моя адміністрація навіть не розглядатиме перейменування цих чудових військових укріплень. Історію нашої найвеличнішої нації у світі не підроблять. Поважайте нашу Армію!", - написав Дональд Трамп у серії дописів у Twitter у середу ввечері.

У четвер президент також твітував: "Ті, хто заперечує історію, приречені її повторити".

Очікується, що голосувати за поправки контрольований республіканцями Сенат буде наступного тижня. Сенатор-республіканець Джош Говлі заявив, що "Конгрес не повинен зобов'язувати перейменовувати військові укріплення", але демократка Теммі Дарвос назвала погрозу Білого дому заветувати закон військовий бюджет "мерзенним". Закон, поправку до якого вніс сенатський комітет, охоплює увесь бюджет армії США на наступний рік, включаючи питання кількості службовців і військової техніки.

У вівторок Міністр оборони Марк Еспер та міністр Сухопутних військ США Раян Маккарті оголосили про свою готовність почати дискусію про перейменування 10 фортів і військових баз на півдні країни, хоча раніше американська армія відмовлялась розглядати це питання.

Зміни у рішеннях керівництва американської армії відбулись після масових протестів в американських містах за расову рівність після смерті афроамериканця Джорджа Флойда під час затримання білими поліцейськими. Окрім вимог реформувати поліцію та систему правопорядку, було піднято питання про спадщину конфедератів. Зокрема, бурхливі дискусії у суспільстві викликає не лише перейменування назв, що носять імена генералів армії Конфедерації, а й прибирання пам'ятників ним та використання їхнього прапору.

Низка міст у південних штатах - Флориді, Алабамі, Вірджинії - вирішили позбутись монументів конфедератам.

Крім того, цього тижня використання стягу конфедератів заборонило керівництво автоперегонів NASCAR. Таке ж рішення нещодавно ухвалили військово-морські сили США, за винятком стягу Міссіссіппі. Штат Міссіссіппі має на своєму прапорі інкорпорований стяг конфедератів, дизайн якого був розроблений у 1894 році. У 2001 році населення штату проголосувало за те, щоб зберегти його, тож попри громадський тиск губернатор Теті Рівз відмовляється змінювати стяг.

У часи Громадянської війни 1861-1865 роках самопроголошена на півдні США держава Конфедеративні Штати Америки (Confederate States of America), або Конфедерація, боролась проти сил Союзу на півночі країни, намагаючись зберегти рабовласницьку систему.

Відтоді прапор конфедератів, імена та пам'ятники генералам армії Півдня стали для багатьох людей символом ідеї вищості білої раси і расової нерівності, сегрегації, расизму й рабства. Для багатьох жителів півдня Америки прапор символізує гордість за спадщину, свобод кожного штату і вшанування пам'яті Громадянської війни у США.

Дивіться також: Обезголовлений Колумб, Черчіль – "був расистом": протести похитнули пам'ятники у країнах із колоніальним минулим