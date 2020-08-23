Палата представників підтримала екстрене фінансування Поштової служби перед виборами президента США

Палата представників США, у якій мають більшість демократи, 22 серпня схвалила законопроєкт про екстрене фінансування Поштової служби США (United States Postal Service - USPS), виділивши на потреби пошти 25 мільярдів доларів.

Після голосування законопроєкт має розглянути контрольований республіканцями Сенат. Хоча більш ніж два десятки республіканців у Палаті представників приєдналися до демократів у схваленні законопроєкту, Білий дім заявив, що президент Дональд Трамп накладе вето на закон, якщо він надійде до нього на підпис.

Питання про роботу й фінансування федеральної поштової служби стало особливо гострою політичною темою з огляду на розмови про те, що чимало американців в умовах пандемії планують проголосувати на виборах президента саме поштою.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі викликала законодавців із літніх відпусток, щоб проголосувати з питання про фінансування USPS на тлі пропозицій нового її керівника Луїса ДеДжоя про скорочення витрат. Демократи побоюються, що мета цих скорочень - затримати доставку бюлетенів для голосування на президентських виборах 3 листопада.

Раніше президент Дональд Трамп, не надаючи доказів, заявляв, що голосування поштою призведе до фальсифікації виборів. Білий дім побоюється, що через лавину поштових бюлетенів оголошення результатів виборів 2020 року буде відкладено. Республіканці стверджують, що скарги на збої у доставці пошти – це політична істерія.

Право голосувати у США мають близько 233 мільйонів людей. При цьому, цього року понад 180 мільйонів з них матимуть можливість проголосувати поштою. Й у зв'язку із цим лунають перестороги, що Поштова служба США може не впоратися із навантаженням.

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