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Держдеп, Міністерство внутрішньої безпеки повідомляють про українських біженців у США
У березні США надали притулок 12 українцям за програмою розселення біженців, - повідомляє CNN з посиланням на дані Держдепу.
Видання зазначає, що програма розселення - це "повільний і складний процес, і дюжина українців, які стали частиною програми минулого місяця, ймовірно, подавались роки тому".
У коментарі для CNN у Держдепі пояснили, що "розселення біженців - має на меті бути постійним довговічним рішенням, що потребує в середньому 18-24 місяців на опрацювання. Розселення може бути не найбільш відповідним шляхом для тих, хто шукає тимчасовий безпечний прихисток, допоки вони зможуть безпечно повернутись додому".
Минулого тижня через мексикансько-американський кордон до США впустили "близько 3000 українців", - про це в ефірі CBS розповів міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Він заявив, що немає жодних подвійних стандартів у ставленні до українських біженців у порівнянні з мігрантами з Латинської Америки, які також чекають на кордоні.
Раніше американські медіа повідомляли, що американським митникам було надано розпорядження не використовувати щодо українців правило, запроваджене за адміністрації попереднього президента Дональда Трампа, яке дозволяло швидко депортувати сотні тисяч мігрантів з Мексики і Центральної Америки під час пандемії коронавірусу. Адміністрація президента Джо Байдена обіцяв скасувати цю політику у травні, але зараз вона все ще діє.
У березні Білий дім повідомляв, що Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тисяч українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.
Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що громадяни України, які перебували у США станом на 1 березня, зможуть залишитися в країні навіть після завершення терміну дії їхньої візи чи дозволу на роботу завдяки статусу тимчасового захисту (TPS). Водночас, це рішення ще не почало діяти, адже Україна ще не внесена у перелік відповідних країн TPS.
Як "Голос Америки" повідомляв раніше, за опитуванням YouGov, 54% американців підтримують прийом біженців з України.
За даними Ради ООН з прав людини, станом на 6 квітня через російську війну в Україні біженцями стали 4 мільйони 319 тисяч українців. Найбільше - понад 2 мільйони 500 тисяч людей - змушені були втікати до Польщі, понад 662 тисячі - до Румунії, 404 тисячі - до Угорщини.
У статті використано матеріали CNN, CBS, UN Human Rights Council
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The New York Times: у країн НАТО виникли розбіжності щодо того, як бути з Росією
Країни-члени НАТО розділилися в думках щодо того, як краще вибудовувати відносини з Росією в умовах війни РФ проти Україні, повідомляє The New York Times із посиланням на високопоставлених західних чиновників. За словами співрозмовників газети, НАТО очікує, що конфлікт буде «довгим і болісним».
Країни Балтії і Польща наполягають на повному розриві відносин із Москвою та вважають, що необхідні заходи, які «поставлять Росію на коліна». Прихильники жорсткого підходу побоюються, що все, що Росія може представити як перемогу, завдасть серйозної шкоди європейській безпеці.
Водночас Франція, Німеччина і Туреччина хочуть продовжувати підтримувати контакти з російським президентом Володимиром Путіним, навіть незважаючи на звинувачення у воєнних злочинах, висунуті проти російської армії.
У Брюсселі триває зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Голова британського МЗС Ліз Трасс заявила про необхідність повної перебудови відносин Альянсу з Росією, оскільки, на її думку, основоположний акт Росія – НАТО є «мертвим».
Раніше НАТО спрогнозувало підготовку нового наступу російської армії в Україні. Виведення військ з-під Києва є не відступом, а перегрупуванням, заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберґ, коментуючи ситуацію в зоні бойових дій. За даними НАТО, Росія готується завоювати Донбас і створити наземний коридор до окупованого Криму.
Наприкінці березня Москва оголосила, що скоротить воєнні дії у районі Києва й Чернігова на півночі України і зосередить основні зусилля на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями.
Урядова агенція США відправила Україні 5000 терміналів супутникового інтернету Starlink
Урядова агенція США з міжнародного розвитку (USAID) оголосила про відправлення урядові України 5000 терміналів супутникового швидкісного інтернету Starlink, які виробляє космічна компанія Ілона Маска SpaceX.
Reuters пише, що 3667 терміналів були надані компанією безкоштовно, а решту 1333 було придбано коштом USAID.
"Супутникові термінали Starlink забезпечать необмежену безперебійну передачу даних із будь-якої точки України. Термінали дозволять державним службовцям і критично важливим постачальникам послуг для громадян продовжувати спілкуватися в Україні та із зовнішнім світом, навіть якщо жорстока агресія Путіна розірве українську волоконно-оптичну або стільникову інфраструктуру зв'язку", – йдеться в заяві USAID.
Як пише "Радіо Свобода", SpaceX запустила понад 2000 супутників Starlink від травня 2019 року і планує запустити ще близько 42 тисяч супутників упродовж наступних кількох років.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що деякі американські експерти застерегли, що Росія може використати супутниковий сигнал, як такий, що використовується для відкритого для України інтернету Starlink, щоб наводити цілі для ракетних обстрілів.
Ілон Маск також застеріг у Twitter: «Використовуйте з обережністю». «Вмикайте Starlink лише коли потрібно і розташовуйте антену далі від людей, наскільки це можливо». Він також порадив розташовувати на антенах "світловий камуфляж", щоб уникнути візуального розпізнавання.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"
G7 «найрішучіше» засудила звірства Росії у Бучі та інших містах України
«Група семи» заявила, що «найрішучіше» засуджує звірства, вчинені Росією в місті Буча під Києвом та в інших районах України.
«Вражаючі зображення загиблих мирних жителів, жертв катувань й очевидних страт, а також повідомлення про сексуальне насильство та руйнування цивільної інфраструктури показують справжнє обличчя жорстокої загарбницької війни Росії проти України та її народу», – заявили міністри закордонних справ країн G7 у спільній заяві від 7 квітня.
«Різанина в місті Буча та інших містах України буде внесена до списку звірств і грубих порушень міжнародного права, в тому числі міжнародного гуманітарного права і прав людини, скоєних агресором на українській землі», – йдеться в повідомленні.
G7, до складу якої входять Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Велика Британія і Сполучені Штати Америки, заявила, що група готова й надалі допомагати Україні у захисті від неспровокованого вторгнення Москви, «в тому числі військовою технікою та фінансами».
«Ми підкреслюємо, що відповідальні за ці жахливі дії та звірства, включаючи будь-які напади на цивільне населення і руйнування цивільної інфраструктури, будуть притягнуті до відповідальності», – йдеться у заяві.
«Разом із міжнародними партнерами G7 підтримуватиме і посилюватиме тиск на Росію, вводячи скоординовані додаткові обмежувальні заходи, щоб ефективно перешкодити спроможності Росії продовжити агресію проти України», – додали в G7.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ, в тому числі Ірпінь, Буча, Гостомель. Після відступу російських військових у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів.
Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних». Росія навіть намагалася скликати засідання Ради безпеки ООН, заявивши про «кричущу провокацію українських радикалів у Бучі». Втім, Рада безпеки ООН відхилила цю ініціативу.
Сенат США схвалив законопроєкт про ленд-ліз для України, а адміністрація бойкотуватиме Росію у G20
Сенат Конгресу США одноголосно схвалив законопроєкт, що дає змогу президенту Джо Байдену використати програму ленд-лізу для спрощення відправки військової допомоги Україні та країнам східної Європи.
Востаннє програма діяла у Другу світову війну, коли американська військова допомога вирушала до тих, хто боровся проти нацистської Німеччини.
Документ, викладений на сайті Конгресу, був представлений ще у січні на тлі повідомлень про підготовку Москви до введення військ в Україну. Двопартійний законопроєкт фактично він дозволяє президенту віддавати в борг або лізинг військове обладнання в обхід експортного контролю, пише "Радіо Свобода". Використана військова техніка може бути списана, а оплата за знищену техніку може не стягуватися.
Тепер законопроєкт має розглянути нижня палата Конгресу. Після цього він надійде на підпис до президента США.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував за рішення: «Це важливий перший крок до ленд-лізу, який сприятиме постачанню військового обладнання до України», – написав Кулеба у Twitter 7 квітня.
Тим часом, на слуханнях у Комітеті з фінансових послуг Палати представників міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що Росія має бути виключена з клубу 20-ти найбільших економік світу G20, і попередила, що її країна бойкотуватиме «низку зустрічей» у форматі G20, якщо на них з’являться російські представники.
Виступаючи перед законодавцями, Єллен сказала, що вторгнення Росії в Україну та вбивства цивільних у Бучі «є неприйнятним порушенням глобального світопорядку, заснованого на правилах, і обернеться величезними економічними наслідками».
За її словами, адміністрація Джо Байдена прагне звести до мінімуму активну участь Росії у великих міжнародних організаціях. Водночас вона визнала, що Москву навряд чи вдасться виключити з Міжнародного валютного фонду через відповідні правила.
«Президент Байден дав зрозуміти, і я, звичайно, згодна з ним, що Росія не може, як ні в чому не бувало, бути присутньою в будь-якій з [глобальних] фінансових установ. Він сказав, що Росія має бути виключена з G20, і я ясно дала зрозуміти нашим колегам в Індонезії, що ми не братимемо участі у низці зустрічей, якщо росіяни там з’являться», – сказала Джанет Єллен.
Індонезія, яка цього головує в G20, організовує зустріч міністрів фінансів країн-учасниць. У листопаді на індонезійському Балі має відбутися саміт лідерів.
До складу G20 входять Китай, Індія, Саудівська Аравія та ще низка країн, які неохоче засудили дії Росії проти України.
Раніше у Кремлі заявили, що «нічого смертельного» не станеться, якщо Росію виключать із «Групи 20» найбільших економік світу.
Тим часом, у четвер 7 квітня у Генеральній асамблеї ООН відбудеться ініційоване США і Великою Британією голосування щодо виключення Росії з Ради з прав людинина на тлі повідомлень про те, що російські військові вбили сотні цивільних жителів у Бучі на Київщині. Для виключення Росії з Ради потрібна підтримка щонайменше двох третин із 193 членів Генасамблеї ООН.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода", російської служби "Голосу Америки"
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