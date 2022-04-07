Держдеп, Міністерство внутрішньої безпеки повідомляють про українських біженців у США

У березні США надали притулок 12 українцям за програмою розселення біженців, - повідомляє CNN з посиланням на дані Держдепу.

Видання зазначає, що програма розселення - це "повільний і складний процес, і дюжина українців, які стали частиною програми минулого місяця, ймовірно, подавались роки тому".

У коментарі для CNN у Держдепі пояснили, що "розселення біженців - має на меті бути постійним довговічним рішенням, що потребує в середньому 18-24 місяців на опрацювання. Розселення може бути не найбільш відповідним шляхом для тих, хто шукає тимчасовий безпечний прихисток, допоки вони зможуть безпечно повернутись додому".

Минулого тижня через мексикансько-американський кордон до США впустили "близько 3000 українців", - про це в ефірі CBS розповів міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Він заявив, що немає жодних подвійних стандартів у ставленні до українських біженців у порівнянні з мігрантами з Латинської Америки, які також чекають на кордоні.

Раніше американські медіа повідомляли, що американським митникам було надано розпорядження не використовувати щодо українців правило, запроваджене за адміністрації попереднього президента Дональда Трампа, яке дозволяло швидко депортувати сотні тисяч мігрантів з Мексики і Центральної Америки під час пандемії коронавірусу. Адміністрація президента Джо Байдена обіцяв скасувати цю політику у травні, але зараз вона все ще діє.

У березні Білий дім повідомляв, що Сполучені Штати Америки приймуть до 100 тисяч українців та інших вимушено переміщених осіб, які тікають від війни в Україні.

Крім того, Міністерство внутрішньої безпеки оголосило, що громадяни України, які перебували у США станом на 1 березня, зможуть залишитися в країні навіть після завершення терміну дії їхньої візи чи дозволу на роботу завдяки статусу тимчасового захисту (TPS). Водночас, це рішення ще не почало діяти, адже Україна ще не внесена у перелік відповідних країн TPS.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, за опитуванням YouGov, 54% американців підтримують прийом біженців з України.

За даними Ради ООН з прав людини, станом на 6 квітня через російську війну в Україні біженцями стали 4 мільйони 319 тисяч українців. Найбільше - понад 2 мільйони 500 тисяч людей - змушені були втікати до Польщі, понад 662 тисячі - до Румунії, 404 тисячі - до Угорщини.

У статті використано матеріали CNN, CBS, UN Human Rights Council