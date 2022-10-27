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- Голос Америки
Білий дім відповів на погрози Росії атакувати супутники, що допомагають у війні в Україні
Будь-яка атака на інфраструктуру США з боку Росії зустріне відповідь, адекватну загрозі. Так радник із нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував заяви Кремля про те, що там розглядають комерційні супутники, які використовуються під час війни в Україні, як "законні" цілі для удару.
Напередодні на засіданні комітету Генасамблеї ООН заступник голови Департаменту з нерозповсюдження та контролю над озброєннями російського МЗС Костянтин Воронцов повторив погрози про те, що РФ готова збивати супутники. Він заявив, що США та Захід "використовують космічний простір у військових цілях для забезпечення свого панування" і "попередив, що цивільна інфраструктура в космосі може стати ціллю", - йдеться у витягу з засідання.
На прохання прокоментувати заяви Воронцова Кірбі заявив, що ці погрози не змінять позицію США та підтримку України. "Будь-яку атаку на нашу інфраструктуру буде зустріто адекватною відповіддю, відповідним чином. І ми збираємося продовжувати використовувати всі засоби для викриття, стримування та притягнення Росії до відповідальності за будь-який такий напад, якщо він відбудеться", - сказав Кірбі.
На запитання про те, чи мають росіяни технології для того, щоб збивати супутники, Кірбі сказав, що не коментуватиме воєнні спроможності інших країн, "але, як ви можете самі побачити із відкритих джерел, росіяни намагаються розробляти антисупутникові технології".
Як відзначає "Радіо Свобода", супутники ще ніколи не збивали під час реальних військовихконфліктів, проте Росія відпрацьовувала це під час навчань, збивши протисупутниковою ракетою щонайменше один реальний супутник на орбіті.
Також повідомлялося про випробування Москвою мобільних систем радіоелектронної боротьби для виведення з ладу супутників зв'язку. У програму озброєнь до 2027 року включено розробку ударного протисупутникового комплексу "Рудольф". У 2004 році Росія запустила супутник Космос-2499, який, за даними CNN, має неофіційну назву "Камікадзе" і може збивати інші супутники, змінюючи їхню орбіту.
Знищення одного супутника може створити на орбіті хмару уламків, яка пошкоджуватиме всі пролітаючі по тій же орбіті апарати. Посилаючись на це, у квітні Сполучені Штати в односторонньому порядку взяли на себе зобов'язання не проводити випробування протисупутникової зброї та закликали інші країни приєднатися до них. До добровільної відмови вже приєдналися Німеччина, Канада, Нова Зеландія та Японія.
Комерційні супутникові системи широко застосовуються під час війни Росії в Україні. Супутниковий інтернет Starlink Ілона Маска використовується ЗСУ для зв'язку та управління, включаючи обмін розвідданими та наведення на цілі з безпілотників у реальному часі. Як "Голос Америки" повідомляв раніше, посолка України у США Оксана Маркарова заявила, що Starlink став "визначальним" для комунікації на полі бою.
Також Сполучені Штати купують для України фотографії із супутників компаній Maxar, Planet Labs та BlackSky. Аналітики української розвідки мають прямий зв'язок із фахівцями компаній, повідомляв портал DefenseNews.
У звіті аналітичного Atlantic Council у серпні зазначалося, що Росія почала атакувати таку інфраструктуру ще на початку війни за допомогою хакерів. У лютому, ймовірно, російські хакери пошкодили десятки тисяч модемів Viasat.
"SpaceX втрачає приблизно 20 мільйонів доларів щомісячно через надання безкоштовних послуг та посилені засоби безпеки для захисту кіберпростору, однак ми продовжуватиме це робити (зітхає)", - написав Маск у Twitter. Раніше він заявляв, що на встановлення цієї системи в Україні він витратив 80 мільйонів доларів й закликав Міноборони США взяти на себе фінансування використання Starlink для українського уряду й армії.
14 жовтня Маск повідомив, що його компанія більше не надаватиме термінали Starlink для України безкоштовно, але наступного дня сказав, що SpaceX "продовжить безкоштовно фінансувати уряд України".
У статті використано матеріали "Радіо Свобода"
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- Голос Америки
Остін: Українці перевершили очікування більшості у протистоянні Росії. Відео
«Українці перевершили очікування більшості людей. І їм це вдалося, тому що ми та міжнародне співтовариство дійсно наполегливо працювали та дуже швидко надали їм можливості, необхідні для захисту своєї території - і українці це використали дуже, дуже добре», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
- Голос Америки
Безпекова співпраця Заходу у допомозі Україні є “ключовим моментом в історії” і матиме довгострокові наслідки - Пентагон
Безпекова співпраця США із союзниками та партнерами у допомозі Україні є “ключовим моментом в історії співпраці” і матиме довгострокові наслідки. Про це напередодні говорили у Пентагоні під час Конференції з безпекової співпраці у Вашингтоні.
“Тепер ми знаємо з якою швидкістю, у плані тижнів або днів, ми можемо передати смертоносну і значущу підтримку в руки союзних сил, що беруть участь у гарячій війні. Тепер ми знаємо масштаби, в яких ми можемо забезпечувати союзні сили ресурсами воєнного часу. Тепер ми знаємо кількість, за допомогою якої наша неперевершена мережа може бути розширена для підтримки тих, хто потребує, це 50 країн-партнерів, і їхня кількість зростає”, - заявив директор Агентства із співробітництва в галузі оборони та безпеки (DSCA) Джеймс Гарш.
“Крім того, що це ключовий момент, наслідки американської допомоги Україні будуть далекосяжними”, - додав він.
За словами посадовців Пентагону, крім підкримки України, американська військова допомога Україні має також стримуючий ефект для деяких інших держав.
“Неважко уявити, що деякі країни переглянуть потенційні майбутні акти агресії, виходячи з масштабів міжнародної підтримки України, [яка] здійснюється завдяки зусиллям США із безпекової співпраці”, - сказав представник Пентагону.
Герш наголосив на важливості безпекової співпраці з такими союзниками як Австралія, Південна Корея та Японія, через зростання загроз з боку Китаю.
Туреччина не хоче залишатись осторонь, коли Європа позбувається енергозалежності від Росії
Оскільки Росія припиняє постачання природного газу до Європи, Європейський Союз намагається знайти альтернативні джерела. ЄС розраховує на таких постачальників газу, як Азербайджан, щоб допомогти заповнити цю прогалину, але Туреччина прагне відіграти ключову роль в тому, щоб допомогти Європі зберегти світло та опалення взимку.
Перед Європейським Союзом стоїть масштабне завдання замінити російський газ. У 2021 році Москва забезпечила близько половини поставок газу на континент.
Багатий на енергоресурси Азербайджан є однією з країн, яка може допомогти компенсувати дефіцит, як заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого липневого візиту до столиці Азербайджану Баку.
«Тому Європейський Союз вирішив диверсифікуватися від Росії та повернутися до більш надійних партнерів, що заслуговують на довіру. І я рада зарахувати до них Азербайджан. Ви справді є ключовим енергетичним партнером для нас, і ви завжди були таким надійний", - сказала вона.
Баку вже збільшив поставки до Європи приблизно на третину. Газ постачається через трубопровід Tanap, який перетинає Туреччину до Греції, з’єднуючись із європейською трубопровідною мережею.
Як зазначає аналітик Ільхан Узгел з новинного порталу Kisa Dalga, цей факт робить Туреччину важливим гравцем в енергетичному майбутньому Європи.
«Усі трубопроводи проходять через Туреччину, і вони підключаються до європейського трубопроводу, у цьому сенсі це транзитна країна. Вони cкладають плани, як Туреччині стати енергетичним центром. Багато років ми чуємо цю риторику, але вона не втілюється», – сказав Узгель.
Енергетичний хаб — це розподільний центр зі сховищами та можливістю стати енергетичною біржею, перепродуючи газ різним покупцям.
Значення Туреччини як транзитної країни зростатиме. Величезні газові запаси Туркменістану також є потенційно значним джерелом газу для Європи. Цей газ можна транспортувати на захід через Азербайджан і турецький трубопровід Tanap.
Експерт з питань енергетики та колишній посол Туреччини в Катарі Мітхат Ренде сказав, що Туреччина розглядає проекти щодо розширення своїх трубопроводів.
Одним із проектів може бути збільшення пропускної спроможності Tanap, південного газового коридору, і це можна реалізувати менш ніж за два роки. Другим проектом може бути доставка газу з північного Іраку, і туди потрібно побудувати близько 200 кілометрів трубопроводу, тому це невелика проблема, але потрібна підтримка федерального уряду Іраку», - сказав Мітхат.
Європа вже перебудовує свою газопровідну інфраструктуру відповідно до змін у постачанні. Беручи участь у церемонії відкриття трубопроводу між Грецією та Болгарією, фон дер Ляєн підкреслила важливість таких проектів.
«Цей трубопровід кардинально змінює правила гри. Він кардинально змінює правила гри для Болгарії та енергетичної безпеки Європи. І це означає свободу. Це означає свободу від залежності від російського газу», — сказала вона.
Грецько-болгарський трубопровід постачає азербайджанський газ через Туреччину.
Поки Європа відмовляється від залежності від російського газу, вона все більше, принаймні в середньостроковій перспективі, ставатиме залежною від Туреччини як країни-транзитера своєї енергії. Деякі оглядачі попереджають, що це може створити проблеми, враховуючи напружені відносини ЄС з Анкарою.
- Голос Америки
Держсекретар США та канадські урядовці відвідали "Кафе Україна" в Оттаві
Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідав "Кафе Україна” в канадській столиці Оттава в супроводі глави МЗС Канади Мелані Джолі та віце-прем'єрки Христі Фріланд.
“Це кафе чудове, тому що воно дає відчуття громади для людей, які залишили позаду все, створює мережі спілкування для них, щоб вони могли пристосуватися до їхнього нового дому”, - заявив Блінкен про українців, які змушені були залишити свої домівки, втікаючи від російських бомб.
“Ми побачили надзвичайну мужність та стійкість українського народу, який бореться проти російської агресії. І ми допомогли у цих зусиллях. З першого дня, і навіть до цього, Сполучені Штати і Канада працювали разом, аби підготуватися до шторму, який насувається, а потім – переконатися, що українці мають все необхідне, аби відбити агресію і повернути свої землі. Але також переконатися, що ті українці, які поїхали, мають куди податися, і що їх зустрінуть із відкритими обіймами”, - додав державний секретар США.
Христя Фріланд, віце-прем’єр-міністерка Канади, подякувала Блінкену та всьому американському народу за допомогу Україні в її боротьбі за цінності демократичного світу.
“Я рада вітати вас у Канаді, показати вам нашу українсько-канадську громаду і відповідь Канади на нелегальне вторгнення в Україну. Я хочу подякувати вам особисто, Сполученим Штатам і президенту Байдену. Америка справді зараз очолює вільний світ у боротьбі за демократію і суверенітет України, але це також і боротьба за нашу демократію – Канади і США”, - сказала Фріланд, яка вважає себе канадійкою українського походження.
Ентоні Блінкен перебуває у Канаді з дводенним візитом. Серед питань для обговорення - війна Росії в Україні, протести в Ірані а також криза на Гаїті, повідомили в дипломатичних відомствах обох країн.
Як повідомляв "Голос Америки", Блінкен під час візиту обговорить також питання підтримки України, співпрацю з розміщення біженців та переселенців на території Америки та у світі, повідомив Держдеп. За даними відомства, крім зустрічей з офіційними особами Канади, Блінкен відвідає громадський центр, який надає допомогу біженцям з України.
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