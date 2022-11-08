Американці обирають Конгрес. Білий дім каже, що незалежно від результатів підтримка США України залишиться "непохитною"

У США розпочався основний день голосування на виборах до Конгресу. Американці повністю переобирають Палату представників, а також 35 зі 100 представників Сенату. Крім виборів до Конгресу, у 36 штатах та в трьох інкорпорованих територіях США відбуваються вибори губернаторів; у 46 штатах буде повністю або частково переобрано законодавчі збори.

Понад 42 мільйони виборців ще до відкриття основних дільниць проголосували поштою.

Нині більшість у Палаті представників мають демократи, у Сенаті у республіканців є 50 місць, у демократів 48 (ще два місця у незалежних політиків, які найчастіше підтримують демократів). Прогнози показують, що за підсумками нових виборів республіканці можуть здобути більшість в обох палатах Конгресу.

Напередодні голосування Білий дім заявив, що підтримка США України буде «непохитною», навіть якщо республіканці, які висловили стурбованість рівнем витрат, виграють проміжні вибори.



«Ми впевнені, що підтримка Сполучених Штатів буде рішучою і непохитною», – сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує агенція AFP.

Вона сказала, що президент США Джо Байден «відданий роботі на двопартійній основі, як він це робив, для підтримки України».

Нинішній лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив минулого місяця, що американські виборці не виписуватимуть Україні чеки без позначення суми в умовах рецесії.

Сенатор від Республіканської партії Роб Портман під час візиту до Києва 4 листопада зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: «Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні». При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути «більше відповідальності».