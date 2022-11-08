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Американці обирають Конгрес. Білий дім каже, що незалежно від результатів підтримка США України залишиться "непохитною"
У США розпочався основний день голосування на виборах до Конгресу. Американці повністю переобирають Палату представників, а також 35 зі 100 представників Сенату. Крім виборів до Конгресу, у 36 штатах та в трьох інкорпорованих територіях США відбуваються вибори губернаторів; у 46 штатах буде повністю або частково переобрано законодавчі збори.
Понад 42 мільйони виборців ще до відкриття основних дільниць проголосували поштою.
Нині більшість у Палаті представників мають демократи, у Сенаті у республіканців є 50 місць, у демократів 48 (ще два місця у незалежних політиків, які найчастіше підтримують демократів). Прогнози показують, що за підсумками нових виборів республіканці можуть здобути більшість в обох палатах Конгресу.
Напередодні голосування Білий дім заявив, що підтримка США України буде «непохитною», навіть якщо республіканці, які висловили стурбованість рівнем витрат, виграють проміжні вибори.
«Ми впевнені, що підтримка Сполучених Штатів буде рішучою і непохитною», – сказала журналістам речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, яку цитує агенція AFP.
Вона сказала, що президент США Джо Байден «відданий роботі на двопартійній основі, як він це робив, для підтримки України».
Нинішній лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив минулого місяця, що американські виборці не виписуватимуть Україні чеки без позначення суми в умовах рецесії.
Сенатор від Республіканської партії Роб Портман під час візиту до Києва 4 листопада зауважив, що слова декого з його колег неправильно зрозуміли: «Це на користь національної безпеки Америки, щоб Росія не досягла своїх цілей в Україні». При цьому Портман додав, що у наданні допомоги має бути «більше відповідальності».
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На сході України загинув американець, що був в Інтернаціональному легіоні
В Україні загинув американський військовик добровольчого Інтернаціонального легіону Тімоті Гріффін. Як повідомляє NBC, цю інформацію підтвердили у військовій частині.
За даними Інтернаціонального легіону, Гріффін брав участь у контрнаступі України на східному фронті. Підрозділ проводив операцію і зазнав атаки, Гріффін "загинув у бою". У підрозділі заявили, що зараз на зв'язку із родиною щодо повернення його тіла до США.
У Держдепі підтвердили загибель громадянина США, але не назвали імені, пише CNN. "Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю та надаємо всю можливу консульську допомогу", - сказав речник відомства. - "З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати".
Загалом у російській війні загинуло шестеро громадян США, які воювали на боці України, пише NBC. У квітні стало відомо про загибель 22-річного Віллі Кенсела, який працював з приватним військовим підрядником. У травні 52-річний Стівен Забєльскі із Флориди загинув у бою на Запоріжжі. А в липні Держдеп підтвердив, що на сході України загинули ще двоє американців, пізніше їх ідентифікували як Браяна Янга та Люка Луцишина. Минулого тижня тіло 24-річного Джошуа Джонса в межах обміну військовополоненими Росія повернула в Україну, його тіло залишається в Україні в межах розслідування воєнних злочинів, повідомила сім'я Джонса.
Скільки загалом американців придналися до українських сил, що протистоять російському наступу, невідомо. Американська влада радить своїм громадянам не їхати до України або виїхати за межі країни тим, хто там уже перебуває.
Посолка США в ООН у Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США. Доповнено
Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд перебуває з одноденним візитом в Києві, повідомляє американське посольство в Україні. Посолка "проведе ряд зустрічей, щоб підтвердити непохитну підтримку з боку США України, яка захищає свою свободу та суверенітет на тлі жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії".
"Я з нетерпінням чекаю на спілкування з українським народом, лідерами гуманітарних організацій та урядовцями", - написала Томас-Грінфілд у Twitter.
У повідомленні Держдепу йдеться, що посолка США в ООН, зокрема, приділить увагу питанню документування і збереження "доказів звірств, скоєних російськими військами, і почує розповіді тих, хто вижив", а також "обговорить глобальну кризу продовольчої безпеки, загострену вторгненням Росії, і підкреслить критичну необхідність продовження Чорноморської зернової ініціативи на наступний рік".
"Вона також зустрінеться з гуманітарними організаціями, які працюють над забезпеченням потреб у зимовому періоді для вразливих груп населення, які постраждали від нападів Росії на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру", - повідомляє американське зовнішньополітичне відомство.
Як пише репортерка NPR в Україні Ешлі Вестерман, американська посадовиця вже відвідала зернопереробне підприємство на Київщині.
Як Голос Америки повідомляв 1 листопада, із візитом до Києва заступниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід. Вона зустрілась, зокрема, із представниками Офісу президента України та МЗС, щоб обговорити поточні зусилля Вашингтона "з надання допомоги у сфері безпеки та енергетичної підтримки, а також допомоги в реформуванні та відбудові України".
«І в республіканців, і в демократів є найпотужніші голоси на підтримку України», каже радник Байдена
Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван напередодні голосування на проміжних виборах у Конгрес висловив думку, що у Вашингтоні збережеться потужна двопартійна підтримка України незалежно від результатів виборів.
«Я вважаю, що на (Капітолійському) пагорбі і далі є потужна підтримка забезпечення України необхідними ресурсами», - сказав Джейк Салліван під час обговорення в аналітичному центрі Council on Foreign Relations (Рада з міжнародних відносин) 7 листопада.
Підтримка України з боку США далі буде непохитною.Джейк Салліван
Салліван заявив, що відкидає песимістичні передбачення, що можлива зміна розкладу сил Демократичної чи Республіканської партії у Палаті представників та у Сенаті призведе до «затягування шворок на гаманці» тобто можливо зменшення фінансування допомоги українцям для оборони від російської агресії.
«Деякі найпотужніші голоси на підтримку України лунають з боку Республіканців. Деякі найпотужніші - з боку Демократів. І, так, можливо зростає кількість голосів, які піднімають запитання, але це і далі буде дуже явна меншість», - сказав радник.
Він наполягав, що підтримка України з боку США залишатиметься «рішучою і непохитною» незалежно від того, якими будуть результати виборів 8 листопада.
За підрахунками дослідників німецького Кільського інституту світової економіки щодо обсягів військової, гуманітарної і фінансової допомоги України США далеко випереджають інші держави.
Тим часом у перерахунку щодо валового внутрішнього продукту країн найбільше на підтримку українцям виділяють Латвія - 0,9% та Естонія - 08,% за якими йде Польща - 0,5%; в той час як допомога США, а також Великобританії для Україні складає приблизно 0,2% американського і британського ВВП.
Кільський інститут нарахував, що загалом за період з 24 січня до 3 жовтня 2022 року урядова підтримка України з боку США сягнула 52,3 мільярдів євро, з боку країн та установ Європейського Союзу - 29,2 мільярди євро і від інших країн - 12,3 мільярди євро.
Контакти з Москвою
Джейк Салліван 7 листопада також підтвердив, що адміністрація Байдена на тлі російської війни в Україні зберігає контакти і час від часу веде розмови з чільними представниками влади у Москві.
Він сказав, що американська адміністрація використовувала такі розмови зокрема, щоб «зменшити ризик і донести наслідки потенційного використання ядерної зброї».
Салліван сказав, що не буде розкривати, з ким саме він розмовляв, щоб «захистити ті канали».
Але американська газета Wall Street Journal повідомляла, посилаючись на неназваних посадовців у Вашингтоні, що Салліван впродовж минулих місяців розмовляв з помічником президента Путіна секретарем Ради безпеки Росії Ніколаєм Патрушевим.
Минулого тижня Джейк Салліван здійснив несподіваний візит до Києва, де зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.
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8 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, а також до законодавчих та виконавчих органів деяких штатів.
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