Лідери США та Японії наголосили на посиленні військового співробітництва

Тема посилення військового співробітництва між Сполученими Штатами та Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента Дональда Трампа до Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у вівторок приймав Трампа на палубі JS Kaga, одного з японських носіїв вертольотів.

У своїх висловлюваннях лідери не згадували Китай, але їхнє занепокоєння щодо твердої військової позиції Пекіна в Тихому океані було очевидним.

Абе говорив про «все жорсткіше середовище безпеки в регіоні».

Трамп заявив, що придбання Японією 105 додаткових винищувачів F-35 Lightning II (кожен із яких коштує близько 100 мільйонів доларів) «допоможе нашим країнам захиститися від низки складних загроз у регіоні та далеко за його межами».

Пізніше, звертаючись до сотень моряків на кораблі ВМС США Wasp поблизу, Трмап сказав про літаки F-35: «У ворога є проблема з ним. Ви знаєте, в чому проблема? Вони його не бачать».

Після закінчення Другої світової війни, коли Сполучені Штати і Японія були ворогами, японці багато в чому залежали від американських сил оборони.

«Тепер китайці розминають м'язи, пильно стежачи за двома японськими ланцюгами островів», – говорить джерело, близьке до прем'єр-міністра Абе.

«У нас зростає потреба щось робити на східній частині архіпелагу з японською авіацією, – пояснило джерело «Голосу Америки». – Очевидно, це доповнення 7-го флоту США, і це не означає, що флот США менш відповідальний».

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