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США вважають, що задум Путіна - прибрати український уряд і встановити свій - Reuters

На фото: Президент України Володимир Зеленський

Сполучені Штати і далі вважають, що задум Путіна полягає у тому, щоб прибрати український уряд і встановити свій. Про це із посиланням на високопосадовця Білого дому повідомляє Reuters.

Від початку повномасштабного нападу Росії на Україну Пентагон зафіксував принаймні 200 випадків запусків ракет - крилатих і балістичних. Деякі з них поцілили у житлові райони, але чи цивільні громадяни були ціллю - у Пентагоні відмовились заявляти.

За оцінкою американського уряду, Росія ввела до України принаймні третину усіх сил, зібраних довкола українських кордонів. "Це не означає, що вони не зберуть більше", - сказав неназваний чиновник.

Урядовець також підкреслив, що за останню добу з України виїхало кількасот громадян США.

При цьому, за словами високопосадовця, Вашингтон і далі шукає шляхи надавати Україні безпекову допомогу.

У п'ятницю президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення закликав Путіна "сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей".

Як повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, Путін готовий відправити до Мінська російську делегацію на переговори із Україною, куди можуть увійти представники адміністрації президента, МЗС та міноборони РФ, пише ТАСС.

У статті використано матеріали Reuters, ТАСС.

Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну
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Студія Вашингтон. Реакція США та Європи на вторгнення Росії в Україну

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