США: "вибори" в ОРДЛО - грубе порушення Мінських домовленостей

"Сполучені Штати засуджують оголошення про плани проведення "виборів" на території так званої "Донецької та Луганської народних республік". Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Гедер Науерт.

За теперішніх умов, справжні вибори на цих територіях - немислимі, заявляє Науерт

"Через тривалий контроль над цими територіями з боку Російської Федерації, справжні вибори є немислимими і стануть грубим порушенням зобов'язань Росії в рамках Мінських домовленостей", - йдеться в заяві.

Так звані "народні республіки", які Росія створила, не мають місця в рамках конституційного права України

Заяви про так звані "вибори" підривають зусилля з досягнення миру на сході України.

"Створюючи ці фальшиві процедури, Росія ще раз демонструє зневагу до міжнародного права і підриває зусилля з досягнення миру на сході України. Так звані "народні республіки", які Росія створила, не мають місця в рамках конституційного права України", - наголосила Науерт.

В заяві Держдеп ще раз наголосив на незмінності позиції США у підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Сполучені Штати повною мірою віддані дипломатичним зусиллям з врегулювання конфлікту, який Росія збурює на сході України. Підтримка суверенітету та територіальної цілісності України з боку США залишається непорушною", - йдеться в заяві.

В ЄС також засудили оголошення про "вибори" в ОРДЛО. З відповідною заявою виступила речниця координатора зовнішньої політики ЄС Федеріки Моґеріні.

Так звані "вибори", призначені на 11 листопада на території контрольованих Росією територій Луганської та Донецької областей "суперечать духу та букві Мінських домовленостей, в яких містяться конкретні пункти з організації місцевих виборів в тому регіоні", - йдеться в заяві ЄС.

Згідно до Мінських домовленостей, такі вибори мають відбутись в правовому полі України після того, як Росія забере свої сили з країни і поверне контроль над кордоном Києву.

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