Західні дипломати зраділи розведенню сил, а експерт Open Society Foundation застеріг про можливу пастку з боку Росії

Розведення військ у Станиці Луганській є частиною непростої ситуації, яка вимагає дотримання філігранного балансу від президента України Володимира Зеленського, чиїм зусиллям заради досягнення миру можуть загрожувати, як провокація з боку Росії, так і протести прихильників жорсткішої лінії щодо Росії на внутрішній арені. Про це у Twitter заявив співробітник Програми Євразії у "Фонді відкритого суспільства" (Open Society Foundation) Максим Такер.



"Дуже делікатний танок заради миру від президента України Зеленського. Він має відвести військових з передових українських позицій, і водночас зберегти достатньо жорстку позицію щодо Росії, щоб не допустити заворушень (hawkish unrest) прихильників жорсткішої лінії щодо Росії. Йому також потрібен план "Б" на випадок, якщо Кремль спробує вдатись до розводки (double-cross)", - твітує Такер.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що розведення сил є першим кроком "до сталого припинення вогню по всій лінії розмежування, який відбувся завдяки розблокуванню Мінського процесу".

Перед тим, як відзначає "Німецька Хвиля", Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) в Україні повідомила про завершення процесу розведення сил та озброєнь у Станиці Луганській з боку ЗСУ та сил контрольованих Росією бойовиків.

Між тим Західні дипломати вітають розведення сил.

"Це знак надії на мир в Україні", - йдеться у заяві МЗС Німеччини.

"Це - дуже обнадійливі новини з України", - заявив про розведення німецький дипломат Міхаель Зіберт, додавши що розведення "дає надію на подальші кроки на виконання Мінських угод".

Розведення привітали і МЗС Франції.

"Це розведення є важливим кроком до стабілізації тривалого припинення вогню у східній Україні", - йдеться у заяві Міністерства Європи та закордонних справ Франції.

Раніше спеціальний представник Держдепу з питань України Курт Волкер назвав розведення сил "хорошим методом посилення режиму припинення вогню та зменшення ризику для цивільних".

"Важливо, щоб Росія виконувала свої зобов'язання", - відзначав Волкер наприкінці червня.

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