Російські війська можуть скористатись сигналом Starlink для військових цілей - оглядачі у США

Деякі американські експерти застерігають, що Росія може використати супутниковий сигнал, як такий, що використовується для відкритого для України інтернету Starlink, щоб наводити цілі для ракетних обстрілів, пише CNN.

Ілон Маск також застеріг у Twitter: «Використовуйте з обережністю». «Вмикайте Starlink лише коли потрібно і розташовуйте антену далі від людей, наскільки це можливо». Він також порадив розташовувати на антенах "світловий камуфляж", щоб уникнути візуального розпізнавання.

Опитані CNN експерти також кажуть, що Starlink не зможе повноцінно замінити звичайне інтернет-покриття у випадку повного відключення країни від мережі, але може допомогти зі зв'язком журналістам, силам опору, посадовцям, у яких буде необхідне обладнання.

При цьому вони сходяться на думці, що випромінювання супутникового сигналу може бути використане російською армією для наведення цілей для ракетних ударів. Зокрема, через це у 2003 під час війни в Іраку США заборонили використання супутникових телефонів.

"Росія має десятки років досвіду ударів по людях, використовуючи їхні супутникові комунікації для наведення", - цитує експерта Джона Скотта-Рейлтона видання Independent.

Крім того, оглядачі наполягають, що технологія Starlink – нова й не випробувана в умовах війни, тож радять, зокрема, не використовувати її українським високопосадовцям.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що від минулих вихідних в Україні почав працювати швидкісний широкосмуговий супутниковий інтернет StarLink.

Також Ілон Маск у Twitter повідомив, що відправляє до України термінали Starlink, а SpaceX допомагає Україні відновити інтернет-зв'язок: "Український цивільний інтернет переживає дивні перебої - напевно, погана погода? - тож SpaceX допомагає полагодити це".

Таким чином мільярдер і засновник Tesla, SpaceX і Starlink відповів на допис користувачки про те, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нецензурно вилаявся про Ілона Маска за рішення надати Україні доступ до Starlink і заявив, що він - "прийняв сторону" в умовах, коли "Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України".

Starlink охоплює 2 тисячі супутників на низькій орбіті і призначений для доступу до мережі у важкодоступних куточках Землі, зокрема, у зонах військових конфліктів чи природних катастроф. Starlink користуються близько 150 тисяч людей у понад 20 країнах світу. Для користувачів Starlink коштує $100 на місяць, додатково $500 коштує термінал.

У статті використано матеріали CNN, Independent