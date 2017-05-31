Стартап, заснований українцем, зібрав 7 мільйонів доларів інвестицій

Стартап People.ai, заснований українцем Олегом Рогинським, зібрав інвестицій на суму 7 мільйонів доларів.

Компанія, офіс якої розміщений у Кремнієвій долині, пропонує рішення на основі штучного інтелекту для управління відділами продажів. Програмне забезпечення, створене в People.ai, допомагає підвищити ефективність команд, аналізуючи їх продуктивність і надаючи рекомендації щодо закриття угод.

Серед інвесторів та радників стартапу – творець LinkedIn Sales Navigator та лідери інших відомих компаній.

До People.ai Олег Рогинський допоміг запустити і розширити три великі компанії, дві з яких, у тому числі його власна Semantria, згодом були придбані. У People.ai підприємець ставить за ціль вирішити проблему вимірювання та оптимізації продуктивності людини за допомогою науки даних, машинного навчання та аналізу текстів.

Бажаєте читати більше таких повідомлень? Приєднуйтеся до Фейсбук-групи "Голосу Америки" у Facebook "Українці - історії успіху"

Дивіться також: Каліфорнійська фірма інвестує сотні тисяч доларів у стартапи та допомагає засновникам з імміграцією