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Стартап, заснований українцем, зібрав 7 мільйонів доларів інвестицій

Команда People.ai

Стартап People.ai, заснований українцем Олегом Рогинським, зібрав інвестицій на суму 7 мільйонів доларів.

Компанія, офіс якої розміщений у Кремнієвій долині, пропонує рішення на основі штучного інтелекту для управління відділами продажів. Програмне забезпечення, створене в People.ai, допомагає підвищити ефективність команд, аналізуючи їх продуктивність і надаючи рекомендації щодо закриття угод.

Серед інвесторів та радників стартапу – творець LinkedIn Sales Navigator та лідери інших відомих компаній.

До People.ai Олег Рогинський допоміг запустити і розширити три великі компанії, дві з яких, у тому числі його власна Semantria, згодом були придбані. У People.ai підприємець ставить за ціль вирішити проблему вимірювання та оптимізації продуктивності людини за допомогою науки даних, машинного навчання та аналізу текстів.

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    Аліна Голіната-Слота

    На "Голосі Америки" з 2016-го року. До того працювала у сфері маркетингу. В Україні вивчала журналістику, у США - гуманітарні науки. Цікавиться еволюцією традиційних ЗМІ, соціальними медіа, трендами і проблемами вищої освіти, гендерними питаннями. Висвітлює цікаві історії неординарних людей.

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