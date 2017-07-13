Американці захоплені шоломом для офісу, розробленим в Україні

Helmfon – шолом, оснащений телефоном – блокує зовнішній і внутрішній шум та дозволяє здійснювати робочі дзвінки в приміщенні з іншими людьми.
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Новина про пристрій, розроблений українською компанією Hochu Rayu, облетіла відомі англомовні технологічні блоги і викликала живий інтерес в американських компаній, які захотіли випробувати диво-шолом у своїх офісах
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Шолом під назвою Helmfon, яка є поєднанням англійських слів, що означають «шолом» і «телефон», повністю блокує звуки, які надходять зовні, а також ті, що виходять від людини, яка його використовує. Пристрій обіцяє стати рішенням для компаній, у яких працівникам доводиться часто здійснювати телефонні дзвінки та проводити конференції через Skype
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Одягнувши шолом, людина може не хвилюватися про те, що співробітникам заважатимуть її розмови, так само для неї не матиме значення, чи хтось поруч розмовляє вголос
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Ідея пристрою виникла, коли компанія отримала замовлення від свого клієнта створити кілька нових офісів, кожний із яких розрахований лише на одного працівника. Оскільки типова кімната має розмір 3 на 3 метри, в Hochu Rayu вирішили знайти альтернативне рішення для цієї проблеми, щоб не використовувати даремно простір.
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