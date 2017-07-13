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Американці захоплені шоломом для офісу, розробленим в Україні

Helmfon – шолом, оснащений телефоном – блокує зовнішній і внутрішній шум та дозволяє здійснювати робочі дзвінки в приміщенні з іншими людьми.
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Новина про пристрій, розроблений українською компанією Hochu Rayu, облетіла відомі англомовні технологічні блоги і викликала живий інтерес в американських компаній, які захотіли випробувати диво-шолом у своїх офісах
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Новина про пристрій, розроблений українською компанією Hochu Rayu, облетіла відомі англомовні технологічні блоги і викликала живий інтерес в американських компаній, які захотіли випробувати диво-шолом у своїх офісах

Шолом під назвою Helmfon, яка є поєднанням англійських слів, що означають &laquo;шолом&raquo; і &laquo;телефон&raquo;, повністю блокує звуки, які надходять зовні, а також ті, що виходять від людини, яка його використовує. Пристрій обіцяє стати рішенням для компаній, у яких працівникам доводиться часто здійснювати телефонні дзвінки та проводити конференції через Skype
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Шолом під назвою Helmfon, яка є поєднанням англійських слів, що означають «шолом» і «телефон», повністю блокує звуки, які надходять зовні, а також ті, що виходять від людини, яка його використовує. Пристрій обіцяє стати рішенням для компаній, у яких працівникам доводиться часто здійснювати телефонні дзвінки та проводити конференції через Skype

Одягнувши шолом, людина може не хвилюватися про те, що співробітникам заважатимуть її розмови, так само для неї не матиме значення, чи хтось поруч розмовляє вголос
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Одягнувши шолом, людина може не хвилюватися про те, що співробітникам заважатимуть її розмови, так само для неї не матиме значення, чи хтось поруч розмовляє вголос

Ідея пристрою виникла, коли компанія отримала замовлення від свого клієнта створити кілька нових офісів, кожний із яких розрахований лише на одного працівника. Оскільки типова кімната має розмір 3 на 3 метри, в Hochu Rayu вирішили знайти альтернативне рішення для цієї проблеми, щоб не використовувати даремно простір.
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Ідея пристрою виникла, коли компанія отримала замовлення від свого клієнта створити кілька нових офісів, кожний із яких розрахований лише на одного працівника. Оскільки типова кімната має розмір 3 на 3 метри, в Hochu Rayu вирішили знайти альтернативне рішення для цієї проблеми, щоб не використовувати даремно простір.

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