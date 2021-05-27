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Держдепартамент закликав американців утриматися від подорожей до Білорусі

Держдепартамент США рекомендував американським громадянам утриматися від поїздок до Білорусі після примусової посадки у Мінську пасажирського літака ірландської авіакомпанії та арешту білоруського активіста, який перебував на борту.

Відповідно до прес-релізу Держдепартаменту, американцям не слід відвідувати Білорусь через «довільне застосування законів, ризик затримання та COVID-19».

«Білоруська влада затримала десятки тисяч осіб, включно з американськими громадянами, за буцімто зв'язок з опозиційними партіями та участь в політичних демонстраціях», - йдеться в заяві.

Держдепартамент заявив, що американці, які знаходилися поруч з місцем проведення демонстрацій, піддавалися арештам, переслідуванням і жорстокому поводженню з боку білоруської влади.

У заяві також наголошується, що білоруська влада «переслідує осіб, пов'язаних з незалежними і іноземними ЗМІ».

Раніше Держдеп засудив затримання Романа Протасевича владою Білорусі.

Як повідомили у BBC, Євросоюз заборонить авіаперельоти своїх перевізників над територією Білорусі та роботу білоруських авіакомпаній, зокрема державної "Белавиа".

Як повідомляє американський канал NBC, у четвер фрацузька авіакомпанія Air France скасувала авірейси з Парижа до Москви пілся того, як Росія відмовилась погодити новий авіамаршрут в обхід Білорусі. Канал також повідомляє, що у четвер Росія відмовила рейсу авіакоманії Austrian Airlines у входженні до російського авіапростору після того, як літак обійшов авіапростір Білорусі.

"Блокування польотів здається виявом солідарності з боку Росії з настирливим президентом Білорусі Олександром Лукашенком, який зіткнувся із гострою реакцією з боку Заходу", - відзначає видання.

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