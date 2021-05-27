Країни G-7 закликали до негайного та безумовного звільнення Протасевича

Країни "Великої сімки" вимагають негайного та безумовного звільнення білоруського опозиційного активіста Романа Протасевича раніше затриманого після посадки літака Ryanair у Білорусі, та інших журналістів та політичних в'язнів, які утримуються у Білорусі. Відповідна заява розміщена на сайті Державного департаменту США.

Країни G-7 також наголошують, що посилюватимуть зусилля спрямовані на притягнення влади Білорусі до відповідальності включно із подальшими санкціями.

Заява відзначає, що міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США та високий представник ЄС у найрішучіших термінах засуджують заходи влади Білорусі щодо арешту Романа Протасевича та його компаньйонки Софії Сапеги.

"Ці дії ставлять під загрозу безпеку пасажирів та екіпажу авіарейсу. Це також був серйозний напад на правила, якими керується цивільна авіація", - відзначає заява.

Раніше президент США Джо Байден назвав "ганебним" та "обурливим" інцидент із примусовою посадкою літака компанії Ryanair в Мінську і арешт журналіста Романа Протасевича.

"США приєднуються до країн в усьому світі, закликаючи до його звільнення, як і звільнення сотень інших політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенка", - ідеться в офіційній заяві Білого дому.

Президент США назвав інцидент з Протасевичем "ганебним нападом як на політичне інакомислення, так і на свободу преси".

У заяві також ідеться, що Білий дім вітає новину про те, що у відповідь Європейський Союз закликав до цільових економічних санкцій і інших заходів проти Білорусі.

Як повдіомлялось "Радіо Свобода", літак авіакомпанії Ryanair, яким летів Протасевич з Афін до Вільнюса, 23 травня примусово посадили у Мінську. ЄС і США засудили затримання Протасевича.

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