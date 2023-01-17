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США закликали Росію та Азербайджан розблокувати транзит у Нагірному Карабасі
Сполучені Штати серйозно занепокоєні тим, що Лачинський коридор перекрито вже більше 30 днів, що створює значну нестачу продовольства, медичних засобів та інших товарів у Нагірному Карабасі. Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер озвучив заклик США до Азербайджану і Вірменії “відновити змістовні переговори для вирішення їхніх суперечок”.
Майкл Карпентер також закликав Росію та Азербайджан негайно відновити безперешкодний транзит Лачинським коридором, відповідно до попередніх зобов’язань, які чітко включають гарантії безпеки осіб, транспортних засобів і вантажів, що рухаються Лачинським коридором в обох напрямках.
"Тривале перекриття руху приватного і комерційного транспорту цією дорогою може мати серйозні гуманітарні наслідки для людей, які проживають у Нагірному Карабасі, - каже Карпентер. - Ми дякуємо Міжнародному Комітету Червоного Хреста за надання надзвичайно важливої допомоги та закликаємо Азербайджан забезпечити дотримання особистих прав, безпеки та добробуту населення, яке проживає в цьому районі”.
Посол нагадав, що усі держави-учасниці ОБСЄ зобов’язані захищати безпеку людей на своїй території, незалежно від їх етнічного походження.
“У нас є великий інструментарій, який можна використати в цьому конфлікті, і ми повинні обговорити, як ми можемо це зробити”, - додав Карпентер, коментуючи конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.
На його думку, мирна угода є єдиним правильним шляхом до тривалого миру на основі нормалізації відносин і взаємного визнання. Азербайджан і Вірменію також закликали розслідувати ймовірні жорстокі злочини, а винних притягнути до відповідальності.
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Ельфи проти тролів. Як литовські добровольці "цифрової армії" протидіють дезінформації Кремля
Поки Україна веде боротьбу з повномасштабною російською агресією, десятки тисяч литовців продовжують протистояти Кремлю на іншому фронті – інформаційному. Громадський рух, члени якого містично називають себе «ельфами», протистоїть кремлівській дезінформації та пропаганді в інтернеті.
Десятки тисяч литовців та мешканців інших балтійських країн ведуть інформаційну війну з кремлівською дезінформацією та пропагандою. У бійців інформаційного фронту немає чіткої організації або структури, більшість з них не розголошує свою ідентичність. В їхніх лавах – вчителі, лікарі, студенти та навіть члени литовського парламенту.
Початок «ельфів»
Засновник цього унікального громадського руху - Ричардас Савукинас. Для нього боротьба з дезінформацією Кремля почалась ще десять років тому з викриття груп, які поширювали російську пропаганду про радянські часи.
«Тоді я подумав, що я збожеволів чи маю шизофренію, чи щось таке. Тому я показав ці групи спеціалістам – від психологів до журналістів. Всі, з ким я говорив, відзначили, що ці групи є кремлівськими шпигунами або пропагандою Кремля, частиною мережі шпигунів», - розповідає засновник руху литовських «ельфів».
Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи.Річардас Савукинас
Савукинас наголошує, що згодом йому спала на думку ідея, що б він міг зробити з подібними групами. Разом з однодумцями він почав шукати та блокувати такі прокремлівські групи скаргами проти них в соцмережах. А відтак народилась і назва руху: «Люди почали називати кремлівських тролів російською пропагандою. А хто воює з російською пропагандою? Звичайно, ельфи. Так ми почали використовувати цю назву».
Найактивнішу діяльність рух почав після подій українського Майдану, розповідає Савукинас. Засновник «ельфів» наголошує: блокування кремлівської дезінформації для нього – не просто боротьба, а війна на власному фронті.
Організація без організації
«Ельфи» - не класичний суспільний рух, він не має чіткої структури, а більшість його членів не знають один одного. «В часи окупації під час Другої світової війни ми довго боролись проти російської армії. Росіяни брали в полон литовських партизан та катували їх, щоб зібрати інформацію про інші групи. Тож більшість партизанських груп було знищено просто в момент, коли представники однієї партизанської групи потрапляли в полон», - розповідає засновник руху литовських «ельфів».
Він зауважує: литовці засвоїли уроки історії саме через історичний досвід. «Ельфи» - це рух, в якого немає організації: «Якщо у руху є якась централізація, завжди є ризики захоплення людей та катування, щоб вибити інформацію та знайти інших представників руху. Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене полон та будуть катувати, я просто нічого не знатиму, у мене не буде інформації».
Якщо Росія захопить Литву та почне брати в полон та катувати людей, і вони візьмуть мене полон та будуть катувати – я просто нічого не знатиму, у мене не буде інформації.Річардас Савукинас
За словами викладача в литовському університеті Вільнюса та автора книжки про кремлівську пропаганду Віктора Денисенка, Кремль вже тривалий час намагається вплинути на інформаційний простір балтійських країн, а рух «ельфів» - прояв громадянської позиції людей.
«З досить маленької групи в 10-20 людей це перетворилось у рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті», - розповідає Денисенко. На його думку, рух має справжню силу, бо до нього приєднуються звичайні громадяни, які володіють певними знаннями. «Вони допомагають боротись з фейковими наративами пропаганди, вони аналізують та моніторять певні групи або так звані «ЗМІ», які поширюють такі наративи», - додає Денисенко.
Дезінформація про Україну
Більшість із членів руху приховують ідентичність. Втім, серед тих, хто приєднувався до інформаційної війни «ельфів» є і відомі політики. Серед них депутатка Сейму Литви Юргіта Сейоніне. Вона співпрацювала з рухом «ельфів» на початку пандемії ковіду. За професією Сейоніне - лікарка, тому допомагала протидіяти фейкам саме у цій сфері – зокрема, боролась з дезінформацією про вакцинацію. Робила це у вільний час після роботи.
З досить маленької групи в 10-20 людей це перетворилось у рух, який тепер охоплює не тільки Литву, а й Латвію, Естонію, Фінляндію та інші країни. Це дуже цікавий приклад суспільного руху в інтернеті.Віктор Денисенко
«Робота ельфів стала ще важчою з початком війни в Україні 24 лютого. Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгору», - наголошує Юргіта Сейоніне. За її словами, російська пропаганда у Литві використовує наративи про Україну, «нацизм» в Україні, повідомлення про «визволення» України Росією, а також теми, пов’язані з правами людини, як, наприклад, одностатеві шлюби.
За спостереженнями Савукинаса, найбільша хвиля російської дезінформації в Литві припала на літо і другу половину 2021 року. Він пов’язує це із інформаційною підготовкою Росії до повномасштабної війни проти України. Савукинас наголошує – через очевидну невідповідність російських фейків реальності у дезінформацію Кремля вірить дедалі менше людей.
«Парадоксально, що значна кількість людей, навіть серед груп «ватників» з промитими мізками, почали виступати проти Кремля, проти Путіна, проти Росії, тому що навіть якщо у тебе промитий мозок, але коли ти бачиш усі ці масові вбивства, тортури дітей, ґвалтування, то розумієш, що російська пропаганда - це брехня. Тобто вони втратили частину своєї аудиторії», - розповідає Савукинас.
Війна, яку потрібно виграти
Хоча проблема впливу російської дезінформації в країнах Балтії – дуже важлива, каже Юргіта Сейоніне, вона не настільки гостра як, наприклад, в країнах Західної Європи. За її словами, обсяги дезінформації стали значно більші з початком повномасштабної війни Росії проти України.
«Звичайно, ця проблема у нас, інших балтійських країнах, Польщі, є меншою, у порівнянні із країнами Західної Європи. Їм було дуже зручно купувати газ та нафту від Росії. Вони, можливо, не відчувають та не розуміють агресію настільки чітко, наскільки її розуміють країни Балтії та Польща, але я пишаюсь, що в моїй країні політики з 1990-ого року повторюють одне: Росія – агресор, і ми маємо бути завжди напоготові, що Росія може вторгнутись і атакувати будь-яку країну», - говорить Сейоніне.
Тематика стосовно Росії небезпечна, бо тролі роблять свою роботу, через що ельфів блокують. Це важко, але ми не можемо просто підняти руки вгоруЮргіта Сейоніне
Ричардас Савукинас, якого литовська депутатка Сейоніне жартома називає королем «ельфів», підкреслює: війну проти Росії, в тому числі, інформаційну, не можна програти.
«Боротись з російською пропагандою займає багато часу. Якщо ми програємо цю війну проти Росії, спершу це буде тільки інформаційна війна, але якщо Росія буде успішною в Україні, вони атакують країни Балтії. Ми всі це знаємо. Якщо ми не будемо успішними в цій війні, то ми втратимо все», - говорить Савукинас.
Кількість «ельфів» достеменно невідома, але, за деякими підрахунками, група нараховує принаймні 22 тисячі активістів. За містичною назвою «ельфи» ховається прошарок громадянського суспільства, об’єднаний єдиною місією – не дозволити Росії виграти війну на інформаційному фронті.
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Прем’єр-міністр Нідерландів: Ми маємо намір приєднатися до проекту США щодо систем "Патріот”. Відео
«Ми вирішили виділити ще два з половиною мільярди на підтримку України у цій війні. Ми також маємо намір приєднатися до вашого з Німеччиною проекту щодо систем протиповітряної оборони «Патріот», - заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на зустрічі з президентом США Джо Байденом.
До Румунії прибув літак-розвідник НАТО для моніторингу воєнної активності Росії
НАТО відправило до Румунії військовий розвідувальний літак Систем повітряного попередження та управління для того, аби посилити присутність Альянсу у Східній Європі й моніторити воєнну активність Росії. Про це йдеться у Twitter-повідомленні сил НАТО.
Літак E-3A Airborne Early Warning and Control Systems (AWACS) на основі Boeing 707 оснащений радарами дальнього радіуса дії та датчиками, призначеними для виявлення загроз у повітрі та на землі у радіусі 312 тисяч квадратних кілометрів, може перебувати у повітрі до 11 годин без дозаправки.
"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати й захищати кожен дюйм території Альянсу, - заявляла днями речниця НАТО Оана Лунгеску. - Наш AWACS може виявляти літаки за сотні кілометрів, що робить їх ключовим засобом для стримування та оборони НАТО. Я дякую Румунії за розміщення літака, який робить важливий внесок у нашу [систему] раннього попередження".
У повідомленні Альянсу нагадують, що у відповідь на війну Росії в Україні НАТО збільшило свою повітряну присутність у Східній Європі за допомогою додаткових винищувачів, літаків-розвідників і літаків-заправників. З лютого 2022 року системи AWACS НАТО здійснюють регулярне патрулювання над Східною Європою та регіоном Балтійського моря для відстеження російських військових літаків поблизу кордонів НАТО.
В НАТО підкреслили, що AWACS розпочне вильоти вже найближчими днями та здійснюватиме їх виключно над територією Альянсу протягом кількох тижнів.
Раніше "Голос Америки" повідомляв про зустріч у Польщі головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і голови Об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, який приїхав до Європи перед зустріччю контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн" цього тижня.
Що таке ракета Х-22, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, та чи зможуть системи Patriot захистити українські міста?
Західні експерти вважають, що після розгортання систем Patriot, Україна буде краще захищена від російських крилатих ракет, але вони зауважують, що жодна система ППО не розрахована для захисту великих міст. Аналітики наголошують, що буде потрібна нова «архітектура», щоб інтегрувати нові та вже поставлені західними партнерами системи ППО, щоб захистити українців від російських обстрілів.
Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що ракета, яка влучила у житловий будинок к Дніпрі у суботу, 14 січня, і спричинила загибель кількох десятків людей, за їхніми даними, була російською протикорабельною ракетою, яку в Росії називають Х-22, а за західною класифікацією, AS-4 Kitchen.
«Велика протикорабельна ракета AS-4 Kitchen, запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 Backfire ймовірно влучила в житловий будинок у Дніпрі, що призвело до загибелі щонайменше 40 людей», – мовиться у повідомленні британської військової розвідки у вівторок, 17 січня.
Британські військові експерти додають, що Росія проводить обстріли української електромережі хвилями з 11 жовтня, і 14 січня 2023 року запустила «десятки ракет».
Міністерство оборони Британії вважає, що ця ракета, як і попередні, (зокрема та, що влучила у торговий центр в Кременчуці 27 червня 2022 року) є «неточними при використанні проти наземних цілей, оскільки його радарна система наведення погано розрізняє цілі в міських районах».
Британські експерти підтвердили, що українські сили ППО не спричинили цей інцидент, і взагалі не мають можливості збити ракети цього класу.
Що таке ракета Х-22 і чому українські ППО не можуть її збити?
Надзвукові протикорабельні крилаті ракети, які запускаються з літаків-бомбардувальників за сотні кілометрів від цілі, у часи «холодної війни» були озброєні ядерною боєголовкою. Передбачалося, що низька точність враження не буде критичною, якщо запускати таку ракету по великих наземних цілях – аеродромах, портах, хоча головним її призначенням було знищення авіаносців.
Міністерство оборони України повідомило у неділю, 15 січня, що під час суботнього обстрілу Росія використала п’ять Х-22, які запускалися з району міста Курськ та з району Азовського моря.
«14 січня 2023 року із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 ВКС РФ по території України було випущено п’ять крилатих ракет Х-22. Пуски здійснювались із Курської області та з акваторії Азовського моря», – мовиться на твітер-сторінці міністерства.
Про те, що Україна не має засобів збивати такі ракети, у понеділок на прес-конференції сказав Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУбройних Сил України.
«Хочу ще раз зазначити, що найсучасніші комплекси С-300, які в нас є і які час від часу працюють у тому регіоні теж, не можуть фактично збити ракету Х-22, немає такої технічної можливості», – сказав полковник Ігнат.
Він пояснив, що ракета Х-22 досягає максимальної швидкості 4000 км/год, а українські ППО не здатні збивати цілі, що рухаються з такою швидкістю. ТомуУкраїні потрібні більш досконалі системи ППО, такі як Patriot PAC-3 і Aster SAMP/T.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого місяця президент США Джо Байден пообіцяв доставити в Україну батарею Patriot, на початку цього місяця цю ж систему пообіцяла надати Німеччина.
За даними Пентагону, зазвичай навчання з цими системами займає від 6 до 12 місяців, але через потреби воєнного часу тренування українців буде пришвидшеним, повідомив раніше речник оборонного відомства Пет Райдер.
«Ми намагаємося працювати з українцями, щоб побачити, що ми можемо зробити, щоб прискорити графік навчання», – сказав генерал Райдер. За його словами, перша група українських військових, що складається з 90-100 військових, які вже прибули до Оклахоми, приступає до навчання цього тижня у Форт-Сіллі.
Як зазначає експерт з питань протиракетного захисту вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Том Карако, системи Patriot є найдосконалішими з тих, що стоять на озброєнні США, їхня вартість становить близько мільярда доларів, але навіть тоді, коли ці системи будуть розгорнуті в Україні, вони не дадуть повного протиповітряного захисту.
«Це – одна батарея, тому захист буде обмежений, з точки зору кількості цілей, які він може атакувати, з точки зору потужності. Але Patriot здатний переслідувати загрози вищого рівня, ніж деякі з попередніх систем, – сказав Карако у розмові з телеканалом CBS News минулого тижня. Він нагадав, що вже раніше США та партнери надали Україні NASAMs та інші системи, які можуть вражати ракети та безпілотники.
У розмові зі спеціалізованим військовим виданням The War Zone, Девід Шенк, полковник армії США у відставці та колишній очільник тренувальної бази у Форт Сілл, де будуть тренуватися українські військові, говорить, що «кожна із цих систем здатна вразити Х-22».
Але він вважає, що проблемою буде об’єднати в один механізм протиповітної оборони системи Patriot, NASAMS, німецькі системи SLM IRIS-T та франко-італійські SAMP/T, про постачання яких також зараз ідеться.
«Проблема полягає в інтеграції датчиків, щоб забезпечити раннє попередження для цих систем про вторгнення», – каже Шенк. Він додає, що такі системи були розраховані для захисту стратегічних об’єктів, а не цілих міст. Тому, за його словами, буде потрібно розробити цілу «мережеву архітектуру та інтегрованих систем», щоб вражати надзвукові крилаті ракети.
За оцінками українських посадовців на січень, у Росії зараз залишається 162 ракети Х-22 і Х-32. Під час попередніх обстрілів постраждали великі житлові будинки у Бородянці в березні та у Часовому Яру в липні, а також торговий центр у Кременчузі у червні.
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