Президент Німеччини: "Не може бути демократії без Америки"

Франк-Вальтер Штайнмаєр, федеральний президент Німеччини наприкінці жовтня відвідав Бостон на честь закінчення «Року Німеччини у США» - дипломатичної ініціативи, реалізованої для зміцнення американсько-німецьких відносин.

Виступаючи під час відкриття Гьоте-інституту у Бостоні 31-го жовтня, Штайнмаєр наголосив, що між двома країнами давно склалися тісні зв'язки, і закликав сторони зосередитися менше на тому, «що нас розділяє», і більше на тому, «що нас об'єднує».

Гьоте-інситутути, названі так на честь великого німецького поета, є державними культурними установами, які Німеччина відкриває по всьому світу. Зараз такі інститути діють в 10 американських містах.

Я приїхав сюди як федеральний президент, щоб відвернути увагу від ... щоденних твітів і тирад

«Я приїхав сюди як федеральний президент, щоб відвернути увагу від ... щоденних твітів і тирад, а також від обурення, яке часто є передбачуваним і неефективним», - сказав Штайнмаєр, явно маючи на увазі президента Дональда Трампа, часто користується Твіттером для передачі своїх думок і почуттів про те, що відбувається.

«Я хочу розширити наші горизонти, щоб ми могли озирнутися на нашу спільну історію і речі, які, як я сподіваюся, об'єднають нас в майбутньому ...» - продовжив президент.

Президент Німеччини підкреслив, що одним з найважливіших питань зараз є «боротьба за демократію і свободу», додавши, що «не може бути демократії без Америки».

Виступаючи у Бостоні, президент Штайнмайер пообіцяв, що зусилля Німеччини щодо поглиблення партнерства з США не обмежаться тільки проведенням «Року Німеччини», присвяченого дружбу між німцями та американцями. Рік проходив під девізом Wunderbar Together ( «Чудово разом»).

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