20 штатів США виступили проти оголошеного Трампом надзвичайного стану - генпрокурор Нью-Йорка

Конгрес США цього року відмовився виконати прохання Трампа надати 5,7 мільярда доларів, щоб побудувати стіну

Двадцять американських штатів подали клопотання проти використання Дональдом Трампом надзвичайного стану для фінансування побудови муру на кордоні із Мексикою. Про це у п'ятницю заявила генеральний прокурор штату Нью-Йорк.

Оголошення надзвичайного стану дозволяє президенту США використати для побудови муру кошти з інших статей федерального бюджету в умовах відмови Конгресу США фінансувати побудову стіни вздовж кордону між США та Мексикою.

«Ця стіна не потрібна, і зловживання владою, що забере ресурси, які можуть бути використані, щоб допомогти американцям по всій нашій країні», – написала у Twitter Летиша Джеймс (Letitia James).

Штати подали позов у лютому після того, як Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб домогтися побудови прикордонної стіни, що було його передвиборною обіцянкою.

Наказ Трампа дозволить йому витрачати на стіну гроші, які Конгрес призначав для інших цілей. Конгрес відмовився виконати його прохання на 5,7 мільярда доларів, щоб побудувати стіну цього року.

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