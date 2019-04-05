Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
США

20 штатів США виступили проти оголошеного Трампом надзвичайного стану - генпрокурор Нью-Йорка

Показати коментарі

Конгрес США цього року відмовився виконати прохання Трампа надати 5,7 мільярда доларів, щоб побудувати стіну

Двадцять американських штатів подали клопотання проти використання Дональдом Трампом надзвичайного стану для фінансування побудови муру на кордоні із Мексикою. Про це у п'ятницю заявила генеральний прокурор штату Нью-Йорк.

Оголошення надзвичайного стану дозволяє президенту США використати для побудови муру кошти з інших статей федерального бюджету в умовах відмови Конгресу США фінансувати побудову стіни вздовж кордону між США та Мексикою.

«Ця стіна не потрібна, і зловживання владою, що забере ресурси, які можуть бути використані, щоб допомогти американцям по всій нашій країні», – написала у Twitter Летиша Джеймс (Letitia James).

Штати подали позов у лютому після того, як Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб домогтися побудови прикордонної стіни, що було його передвиборною обіцянкою.

Наказ Трампа дозволить йому витрачати на стіну гроші, які Конгрес призначав для інших цілей. Конгрес відмовився виконати його прохання на 5,7 мільярда доларів, щоб побудувати стіну цього року.

Дивіться також: Що американські експерти кажуть про дебати Зеленський vs Порошенко

Що американські експерти кажуть про дебати Зеленський vs Порошенко. Відео
Embed
Що американські експерти кажуть про дебати Зеленський vs Порошенко. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:41 0:00
Direct link

Facebook Forum

Інше за темою

Відео дня

Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео
Embed
Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

No media source currently available

0:00 0:01:16 0:00

Гімн України біля виборчої дільниці у Нью-Йорку. Відео

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG