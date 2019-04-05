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США

Трамп їде до кордону з Мексикою після погроз закрити його через притік нелегалів та контрабанду наркотиків

Мексиканська федеральна поліція охороняє стіну під час візиту президента США Дональда Трампа до Калексико, Каліфорнія, в Мехікалі, Мексика, 5 квітня 2019 року.

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Президент погрожував закрити кордон, якщо Мексика не зможе зупинити потік нелегальних мігрантів та контрабанду наркотиків

Президент Дональд Трамп у п'ятницю відправиться в дводенну робочу поїздку на південь США. Сьогодні він повинен відвідати ділянку американо-мексиканського кордону й оглянути ділянку зведеної там стіни.

Сьогодні президент відвідає місто Калексико на півдні Каліфорнії, щоб оглянути ділянку бар'єру, недавно встановленого на кордоні з Мексикою. У Білому домі кажуть, що це загородження було побудовано в рамках проекту створення «південної стіни». Втім, як пише Reuters, будівництво цієї огорожі, заплановане ще 10 років тому, було завершено минулого року.

Уранці в п'ятницю Дональд Трамп написав у Twitter, що він розглядає можливість застосувати до Мексики економічні санкції, якщо уряд сусідньої країни не зупинить потік контрабанди наркотиків у США.

«Я думаю про застосування економічних санкцій за нелегальні наркотики на суму 500 мільярдів доларів, що провозяться контрабандою через Мексику і через наш південний кордон», – написав Дональд Трамп.

Поки що невідомо, які саме економічні санкції мав на увазі президент. У Білому домі поки не відповіли на відповідний запит Reuters.

Протягом майже двох тижнів президент погрожував закрити кордон із Мексикою, якщо влада країни не зможе зупинити потік нелегальних мігрантів і контрабанду наркотиків. Однак після консультацій з економістами, в четвер Трамп відмовився від цієї ідеї.

Він заявив, що дає владі Мексики один рік на вирішення проблем, в іншому випадку Вашингтон введе мита на імпорт мексиканських автомобілів.

Учора Дональд Трамп заявив, що якщо мова зайде про автомобільні мита, в торгову угоду між США, Мексикою та Канадою (USMCA) будуть внесені відповідні зміни.

«Якщо з якої-небудь причини Мексика припинить затримувати і відправляти нелегалів туди, звідки вони прийшли, США будуть змушені ввести мита розміром 25% на всі автомобілі, вироблені в Мексиці... Якщо це не спрацює... я закрию кордон. Це буде заміною USMCA», – пригрозив президент у своєму Twitter.

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