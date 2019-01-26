Білий Дім: Трамп будуватиме стіну разом з Демократами, або без них

З Демократами, або без них, але президент США Дональд Трамп втілюватиме плани з побудови стіни на південному кордоні США. Про це йдеться в заяві Білого дому, виданій у п’ятницю після промови президета Трампа, в якій він оголосив про припинення «шатдауну» - тимчасового закриття уряду, яке відбулось через нестачу домовленості щодо фінасування проекту з побудови стіни на кордоні з Мексикою.

«Через 21 день президент Дональд Трамп починає будівництво стіни спільно, або окремо від Демократів. Залишається єдине питання: чи хочуть Демократи щось, або нічого», - наголосила у Twitter прес-секретар Білого дому Сара Сандерс.

За домовленістю, оголошеною у п'ятницю, роботу уряду буде відкрито, але переговори стосовно фінансування будівництва стіни триватимуть і якщо угоди про виділення коштів не буде досягнуто протягом 21 дня, президент може розпочати втілення проекту застосувавши надзвичайні повноваження, або поновити тимчасове закриття уряду.

Рішення Трампа відкрити роботу уряду без забезпечення фінансування будівнцтва стіни викликало критику частини спостерігачів у США, які побачили в цьому поступку Демократам.

«Це не поступка», - відповів критикам Трамп у своєму повідомленні у Twitter в п’ятнцю.

«Я хотів би, щоб люди слухали та читали мої слова стосовно Стіни на кордоні. Це в жодному разі не поступка. Це піклування про мільйони людей, які справді постраждали від «шатдауну»; усвідомлюючи, що через 21 день, якщо не буде угоди, розпочнеться гонка!» - написав президент у Twitter.

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