103,5 мільйонів доларів за Нобелівську медаль віддадуть українським дітям-переселенцям

Медаль за Нобелівську премію миру, яку отримав російський журналіст та головний редактор видання «Новая газета» Дмитро Муратов минулого року, продали на аукціоні за рекордні 103,5 мільйона доларів. Кошти від продажу медалі підуть на підтримку гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ для українських дітей, переміщених через війну Росії проти України.

В компанії Heritage Auctions, яка займалась продажем медалі, не повідомляють, хто саме виявився покупцем. Аукціон відбувся 20 червня, у Міжнародний день біженців.

Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру разом із журналісткою із Філіппін Марія Ресса за зусилля, спрямовані на захист свободи слова в їхніх країнах.

Попередньою рекордною сумою, яку вдавалось зібрати із продажу Нобелівської медалі, були $4,76 мільйонів в 2014 році.

Після аукціону в понеділок Муратов заявив, що він сподівався на «величезний прояв солідарності, але не очікував такої величезної суми».

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