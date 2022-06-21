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- Кріс Ганнас
- Голос Америки
103,5 мільйонів доларів за Нобелівську медаль віддадуть українським дітям-переселенцям
Медаль за Нобелівську премію миру, яку отримав російський журналіст та головний редактор видання «Новая газета» Дмитро Муратов минулого року, продали на аукціоні за рекордні 103,5 мільйона доларів. Кошти від продажу медалі підуть на підтримку гуманітарної допомоги ЮНІСЕФ для українських дітей, переміщених через війну Росії проти України.
В компанії Heritage Auctions, яка займалась продажем медалі, не повідомляють, хто саме виявився покупцем. Аукціон відбувся 20 червня, у Міжнародний день біженців.
Дмитро Муратов отримав Нобелівську премію миру разом із журналісткою із Філіппін Марія Ресса за зусилля, спрямовані на захист свободи слова в їхніх країнах.
Попередньою рекордною сумою, яку вдавалось зібрати із продажу Нобелівської медалі, були $4,76 мільйонів в 2014 році.
Після аукціону в понеділок Муратов заявив, що він сподівався на «величезний прояв солідарності, але не очікував такої величезної суми».
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В Україні в бою загинув американець Стівен Забільські - ЗМІ, Держдеп
Державний департамент США підтвердив загибель на війні в Україні другого американця. Про це у вівторок 21 липня повідомили кілька американських ЗМІ, зокрема ABC News та The Washington Post із посиланням на Держдеп.
"Ми можемо підтвердити смерть громадянина США Стівена Забільські в Україні", - сказав представник Держдепу у коментарі виданню ABC News. - "Ми підтримуємо зв’язок з родиною і надали всю можливу консульську допомогу. З поваги до сім’ї у цей важкий час, у нас більше немає інформації для повідомлення".
Водночас місцеве видання у штаті Флорида The Recorder містить некролог, опублікований ще 1 червня. У статті йдеться, що Стівен Забільські загинув у бою в селі Дорожнянка (Запорізька область) 15 травня 2022 року.
Стівену було 52 роки, він народився у м.Амстердам, штат Нью-Йорк. Понад 30 років працював на будівництві.
“Стів насолоджувався життям на повну. Йому подобалося полювати, рибалити та кататися на своєму мотоциклі Harley”, - мовиться у некролозі.
Видання Rolling Stone пише, що Стівен підірвався на міні. Журналісти видання поспілкувались із ветератом морської піхоти США Трістаном Неттлзом, який перебував із Забільські у ніч, коли той загинув. За інформацією Rolling Stone, Забільські належав до загону іноземних добровольців у складі ЗСУ, що має назву Wolverines (Росомахи). У складі групи також були один поляк, один канадієць, двоє британців, вісім американців. Всі вони мають (мали) попередній військовий досвід.
25 квітня в Україні загинув ще один американець - 22-річний Віллі Джозеф Кансел.
Як повідомляв тоді CNN з посиланням на слова матері загиблого, Кансел – колишній морський піхотинець. Він працював на приватного військового підрядника. Крім того, він мав ще постійну роботу - офіцер виправного закладу у штаті Теннессі.
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Генпрокурор США - в Україні. Обговорюють, як допомогти в розслідуванні воєнних злочинів
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд приїхав до Києва із неоголошеним візитом у вівторок, 21 червня. В Україні генпрокурор США обговорює зусилля щодо виявлення, арешту та судового переслідування осіб, причетних до воєнних злочинів та інших злодіянь, скоєних під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на Міністерство юстиції США.
«Сполучені Штати посилають безпомилкове повідомлення: сховатися нема де. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні можливості, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за ці злочини», - заявив Меррік Гарланд у спілкуванні із журналістами.
Сполучені Штати посилають безпомилкове повідомлення: сховатися нема де. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні можливості, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто несе відповідальність за ці злочиниГенеральний прокурор США Меррік Гарланд
В Україні генпрокурор США зустрічається із українською генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою.
«Я хочу висловити непохитну підтримку США народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення», - заявив Гарланд, наголошуючи, що він зустрічається разом із Венедіктовою, щоб продовжити обговорювати воєнні злочини, скоєні в Україні.
За інформацією представників Мінюсту США, очікується, що запланована зустріч між Гарландом та Венедіктовою триватиме близько години. Як очікується, під час зустрічі вони обговорять технічну, криміналістичну та юридичну підтримку, яку Мінюст США міг би надати українським прокурорам.
Меррік Гарланд вже зустрічався із Іриною Венедіктовою в травні у Вашингтоні. «Світ бачить, що відбувається в Україні - Міністерство юстиції бачить, що відбувається в Україні», - заявив у квітні Гарланд.
Раніше генеральний прокурор США Меррік Гарланд висловився на підтримку того, щоб Міністерство юстиції США передало Україні частину коштів від конфіскованих активів російських олігархів. До цього, в березні, генеральний прокурор США оголосив нову ініціативу KleptoCapture, в рамках якої Міністерство юстиції країни докладає максимальних зусиль для того, щоб заарештовувати активи осіб, які порушують санкційний режим.
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- Голос Америки
В Маямі пройшла акція викупу зброї у власників, щоб передати її до України
На тлі серії масових стрілянин у США, влада Маямі знайшла спосіб, як забрати небезпечну зброю із вулиць міста, і одночасно допомогти Україні. У суботу в місті вперше пройшла акція викупу зброї у власників для того, аби передати її до України.
Росія погрожує Литві, яка не пропускає вантажі під санкціями ЄС до Калінінграда
Литва заявила, що заборонила залізничний транзит через свою територію до російського анклаву - Калінінградської області деяких вантажів, впроваджуючи санкції Європейського Союзу щодо Росії у відповідь на російську війну в Україні.
Москва гостро відреагувала на литовські дії, звинувативши уряд у Вільнюсі в порушеннях і пригрозивши діями у відповідь.
«Товари, які підлягають під санкції, більше не зможуть провозитися через литовську територію», - наголосив 20 червня міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс.
Ми схвалюємо принципову позицію Литви і твердо стоїмо на боці литовських друзів.
Верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Борель підкреслив, що Литва, яка член ЄС і НАТО, не вдавалася до односторонніх дій.
«Ніякої блокади нема», - сказав Борель, зауваживши, що йдеться лише про заборону деяких вантажів, а взагалі сполучення не заборонене.
Речник Кремля Дмітрій Песков заявив, що дії Литви незаконні і також назвав незаконними міжнародні санкції проти Росії.
Калінінградська область - анклав на Балтійському морі, який Росія успадкувала від Радянського Союзу після Другої Світової війни, колись був частиною німецької Східної Пруссії, а місто Калінінград називалося Кеніґсберґ.
В Калінінграді міститься база російського балтійського флоту і там розташовані російські ракети здатні нести ядерні боєзаряди.
Анклав з населенням приблизно 430 000 на суходолі оточений Литвою і Польщею, тому Росія мусить постати його морем, або через територію Литви.
Керівник Калінінградської області Антон Аліханов сказав, що рішення Литви обмежити перевезення товарів, які опинилися під санкціями ЄС, стосуватиметься приблизно 50% усіх залізничних вантажів.
Європейський Союз заявляє, що санкції проти Росії не стосуються таких товарів як харчі, ліки чи вантажі для сільського господарства.
Затверджені Брюсселем санкції забороняють ввезення на територію ЄС майже 90% нафтопродуктів, вугілля, заліза, і зокрема горілки та ікри з Росії.
За дотримання правил стосовно імпорту-експорту відповідає митна служба Євросоюзу.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив через Twitter: «Росія не має права погрожувати Литві. Москва може лише сама себе звинувачувати у наслідках неспровокованого у невиправданого вторгнення в Україну. Ми схвалюємо принципову позицію Литви і твердо стоїмо на боці литовських друзів».
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