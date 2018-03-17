Швеція допомагає підготувати можливий саміт керівників США та Північної Кореї

У Швеції в суботу поновлюються переговори шведських офіційних представників із міністром закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо, що на думку оглядачів може прокласти шлях для зустрічі президента США Дональда Трампа з керівником Північної Кореї Кім Чен Ином.

У п’ятницю Білий Дім повідомив, що президент Трамп підтвердив свої плани до кінця травня зустрітися з Кім Чен Ином для переговорів про ядерні програми Пхеньяна.

Тим часом Північна Корея досі офіційно не підтвердила ні саму можливість саміту, ні можливе місце або час такої зустрічі.

Шведський посол при ООН Олоф Скооґ сказав у п’ятницю, що його країна, організовуючи ці переговори, намагається допомогти знизити напруженість на Корейському півострові.

“Становище з безпекою на півострові зараз є найнагальнішим питанням світового порядку денного, і якщо Швеція може відігравати роль в деекскалації, то це ми і намагаємося зробити”, - сказав дипломат у Нью-Йорку.

Міністр Рі Йон Хо та прем’єр-міністр Швеції Стефін Лофвен провели коротку зустріч у п’ятницю, але офіційні джерела не подали жодної інформації про тему розмови.

Проте Олоф Скооґ сказав, що переговори у Стокгольмі могли би “створити позитивні умови для такої зустрічі” і відмовився говорити про те, чи буде Швеція господарем зустрічі керівників США та Північної Кореї.

У телефонній розмові з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном президент Трамп висловив “обережний оптимізм” стосовно останніх подій довкола Північної Кореї.

Речник південнокорейського керівника сказав, що президент Мун Чже Ін має зустрітися з північнокорейським лідером у квітні і “створити атмосферу для успішного відкриття саміту США та Північної Кореї”.

У Сеулі кажуть, що після переговорів з північнокорейським лідером Мун Чже Ін проведе переговори з Дональдом Трампом.

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