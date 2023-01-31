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Столтенберг закликав зміцнювати зв'язки НАТО з Японією через глобальні виклики війни Росії в Україні
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав до зміцнення зв'язків Альянсу з Японією, оскільки війна Росії в Україні підвищує глобальні ризики і свідчить, що демократіям потрібні міцніші партнерства.
Японія, що приєдналася до очолюваних США та ЄС економічних санкцій проти Москви через війну Росії в Україні та надіслала Києву гуманітарну допомогу та оборонне обладнання небойового характеру, значно активізувала зв'язки з Північноатлантичним Альянсом.
"Війна в Україні також продемонструвала, що наша безпека тісно взаємопов'язана, - заявив Столтенберг під час візиту на авіабазу Ірума на півночі від Токіо. - Якщо президент Володимир Путін переможе в Україні, це буде трагедія для українців, але вона також відправить дуже небезпечний сигнал авторитарним лідерам у всьому світі, тому що використовуючи військову силу, вони зможуть досягати своєї мети. Тому війна в Україні має значення для всіх нас".
"Пекін уважно стежить за цим і виносить уроки, які можуть вплинути на його майбутні рішення. Те, що відбувається сьогодні в Європі, завтра може статися у Східній Азії, тому ми повинні залишатися єдиними та непохитними, виступаючи разом за свободу та демократію", - додав генсек НАТО.
Напередодні, перебуваючи в Сеулі, Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, посилаючись на досвід інших країн, які змінили свою політику ненадання зброї країнам у конфлікті після вторгнення Росії. Він також підкреслив, що безпекові виклики НАТО та союзників в Азії є спільними. Він нагадав, що КНДР поставляла озброєння для російських найманців ПВК "Вагнер" для війни в Україні.
У статті використано матеріали Reuters, AP
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- Голос Америки
"Вбивці танків". У Пентагоні показали, як вантажать БМП Bradley для України
Перша партія бойових машин Bradley відправлена до України, повідомив Пентагон. Вантаж, що містить понад 60 БМП у межах угоди про військову допомогу Сполучених Штатів у 2,85 мільярда доларів, залишив американський порт поблизу Чарльстона у штаті Південна Кароліна.
"Bradley – це дуже потужний автомобіль, який ми надаємо українцям, – сказала підполковник армії Ребекка Д’Анджело, яка контролювала процес завантаження обладнання. - Сподіваюся, вони зможуть просуватися вперед на полі бою та відновити втрачені позиції, маючи обладнання, яке дорівнює тому або перевищує те, що є у росіян".
Як повідомляв Голос Америки, надані українцям спроможності від США можуть змінити "розстановку сил на полі бою". У попередніх двох пакетах військової допомоги Сполучені Штати оголосили про передачу Україні 109 бойових машин піхоти Bradley, яких називають "вбивцями танків". Після цього для українських військових організували кількатижневі тренування на цих системах у Німеччині.
Щоразу коли ми говорили, що нова зброя для Києва може призвести до ескалації, ми помилялись - Борис Джонсон у Вашингтоні
Західним союзникам потрібно якнайшвидше надати Києву всю необхідну зброю, щоб Україна змогла перемогти у російській війні вже цього року. Про це колишній премʼєр-міністр Великої Британії заявив під час візиту до США, де відвідав Український дім у Вашингтоні й провів сніданок і прес-конференцію із посолкою України Оксаною Маркаровою.
"Я тут, тому що я підтримую Україну з гордістю, а також щоб донести важливий меседж, що США відіграли провідну роль у допомозі нашим українським друзям, які захищають себе від жорстоких і непотрібних атак Путіна і російських збройних сил", - заявив Джонсон.
Він пояснив: "Я хочу донести у Вашингтоні, що немає жодної причини відкладати допомогу. Наші українські друзі мають отримати усе, що потрібно, щоб вигнати росіян з усієї території України якомога швидше. Щоб це сталося цього року – 2023. Це найкраще для України, Заходу та Росії. Закінчімо цю катастрофу якнайшвидше".
Говорячи про надання Україні досконалішої зброї, включно із винищувачами F-16, колишній британський прем'єр зауважив: "Щоразу коли ми говорили, що не маємо надавати певний тип зброї через ризик ескалації, досвід показав, що це була помилка (...). Ще зовсім недавно казали, що про танки не треба й думати, а зараз ми даємо танки. Отже, мій головний аргумент: продовжуймо обговорення. Але не відкладаймо. Це життєво важливо, щоб Україна отримала техніку, яка їй необхідна, якнайшвидше. Це гуманна річ для України й всього світу".
Відповідаючи на питання Голосу Америки щодо відповіді президента США Джозефа Байдена напередодні про те, що США не будуть надавати Україні винищувачі F-16, Джонсон відповів, що захоплюється тим, що робить адміністрація Байдена, яка витратила 23 мільярди доларів лише на військову допомогу Україні, і що він сподівається, що вона буде будувати на цих досягненнях.
"Я вважаю, що інвестиції, які Сполучені Штати зробили у вирішення цього конфлікту, є насправді розумною річчю в довгостроковій перспективі для всієї євроатлантичної зони. Зі стриманням російської агресії та відсічу російській агресії в Україні загальна економія в довгостроковій перспективі буде величезною", - сказав він.
Також він повторив свій заклик про те, що безпека України має бути гарантована таким же чином, як й для країн НАТО. За його словами, він змінив свою думку щодо членства України в Альянсі.
"Я раніше думав, що в основному нам потрібно знайти спосіб забезпечити безпеки України обладнанням, розвідкою, тренуваннями, щоб вони більше ніколи не могли бути атаковані. Але ви знаєте, тепер я думаю, що досить вже двозначностей. Ми десятиліттями намагалися не мати України в НАТО, що призвело до найгіршої війни в Європі за 80 років".
Британія не вважає доцільним надсилати свої винищувачі Україні
Велика Британія не вважає доцільним надсилати свої бойові літаки в Україну, заявив у вівторок речник прем'єр-міністра Ріші Сунака.
"Винищувачі Великої Британії надзвичайно складні, і потрібні місяці, щоб навчитися літати. Враховуючи це, ми вважаємо, що відправляти ці літаки в Україну непрактично", - сказав прес-секретар журналістам і додав: "Ми продовжимо обговорювати з нашими союзниками правильний підхід, на нашу думку".
Напередодні президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України, але жодних інших деталей не додав. Раніше в Білому домі заявляли, що обговорюють питання щодо постачання додаткових озброєнь для України, в тому числі винищувачів F-16.
Перед тим у понеділок президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна не виключає надсилання військових літаків в Україну, але висунув кілька умов для такого кроку, серед яких те, щоб надання такого обладнання не призвело до ескалації напруженості або не використовувалося "для атаки російської землі", а також щоб це не "послабило потенціал французької армії".
А прем'єр-міністр Матеуш Моравецький також припустив передачу Україні винищувачів F-16. "Як це було кілька місяців тому в контексті МіГів, будь-які інші літаки будуть реалізовуватися і, можливо, передаватися в координації з країнами НАТО. Тут ми будемо діяти в повній координації", – сказав голова польського уряду.
У статті використано матеріали Reuters
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