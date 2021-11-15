Столтенберґ та Кулеба обговорили "масштабну і незвичну концентрацію" сил РФ поблизу України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорили безпекову ситуацію в Україні та навколо неї.

"НАТО уважно слідкує за масштабною і незвичною концентрацією російських сил поблизу кордонів України", - заявив Столтенерґ під час спільної прес-конференції з Кулебою після зустрічі.

Він закликав Росію збільшити прозорість військових маневрів, "запобігти ескалації та зменшити напругу".

"Будь-які подальші провокації, або агресивні дії Росії становитимуть значне занепокоєння", - додав очільник НАТО на прес-конференції .

Він підтвердив, що країни НАТО одностайно засуджують поведінку Росії щодо незаконної анексії Криму а також підтримку Росією бойовиків на Донбасі.

Столтенберґ висловив підтримку українській територіальній цілісності та суверенітету.

У своїх ремарках після зустрічі, Кулеба заявив, що військові маневри Росії, використання мігрантів в якості зброї на кордоні Польщі та Литви з Білоруссю та дезінформація - це все елементи російської гібридної війни проти Європи та Євроатлантичної спільонти.

Напередодні генсек НАТО прокоментував питання членства України в Альянсі. В інтерв'ю Axios Столтенберґ заявив, що поки серед країн-членів НАТО немає консенсусу для повноправного членства України. Він також зауважив, що членство в НАТО передбачає відповідність стандартам Альянсу.

Перед візитом до Брюсселя, минулого тижня Кулеба провів переговори з посадовцями у Вашингтоні.

США засвідчили свою підтримку підвищенню статусу України як партнера НАТО з розширеними можливостями, мовиться в Хартії стратегічного партнерства Україна - США, підписаній за результатами візиту Кулеби до Вашингтона.

Під час візиту держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив підтримку з боку США територіальної цілісності та суверенітету України перед лицем російської аргесії.

«Відданість США незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України є непорушною, - заявив держсекретар США після час зустрічі з Кулебою. - Сьогодні я знову це повторив. Ця позиція не зміниться. Ми підтримуємо Україну».

Візити Кулеби до США та Європи відбуваються на тлі повідомлень про нагромадження Росією військ поблизу України. Москва відкидає звинувачення у ескалації в регіоні.

В статті використано матеріал Axios.

Дивіться також: Джен Псакі: Ми закликаємо до негайного відновлення режиму припинення вогню в Україні. Відео