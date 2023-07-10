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- Голос Америки
Три елементи на шляху України до НАТО. Що союзники узгодять на саміті Альянсу у Вільнюсі?
На саміті у Вільнюсі союзники мають погодити пакет із трьох елементів, щоб наблизити Україну до НАТО. Таке сподівання висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом Литви.
Спершу, за словами Столтенберга мають затвердити багаторічну програму допомоги, щоб забезпечити взаємодію між ЗСУ та НАТО.
Перший пакет допомоги 500 мільйонів євро має бути виділено на найнеобхідніші потреби, включно із пальним, медикаментами, приладдям для розмінування та будівництва понтонних переправ.
"Ми також допоможемо у розбудові української безпекової та оборонної промисловості, включно із будівництвом військових шпиталів", - додав генсек НАТО. Альянс також допоможе у переході від радянських до натівських стандартів та устаткування.
Столтенберг зауважив, що союзники суттєво збільшили свої оборонні бюджети: "У 2023 році видатки зросли на 8.3% серед європейських союзників та Канади. Це найбільший ріст за останні десятиліття. Європейські країни та Канада збільшили інвестиції в оборону на 450 мільярдів доларів. Лише три країни з Альянсу виділили мінімальних 2 відсотки ВВП – решта перевищили цю позначку".
Другий елемент на шляху України до НАТО – це посилення політичних зв’язків через створення Ради НАТО-Україна. Це платформа для спільних консультацій та прийняття рішень.
Та третій елемент – це усунення вимог по Плану дій щодо членства. Мова йде про відмову від обов’язкового етапу так званого ПДЧ для усіх кандидатів на шляху до членства.
Єнс Столтберг уточнив, що зараз всі три елементи перебувають на стадії узгодження усіх союзників. Фінальний результат буде відомий під час саміту НАТО у столиці Литви, який розпочнеться завтра 11 липня.
Нині міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники таки погодились усунути обов’язкову вимогу щодо ПДЧ по Україні.
Відповідаючи на запитання щодо заяв Кулеби, генсек сказав: "Консультації тривають. Сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, я в цьому абсолютно впевнений, в нас буде єдність і сильний меседж щодо України".
А у Білому Домі розповіли, що очікують від України політичних та економічних реформ до вступу в НАТО.
Також Столтенберг розповів, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО: "Ми оновлюємо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО".
Серед інших тем, які обговорюватимуть на саміті – це майбутнє членство Швеції в Альянсі. Для вступу потрібен консенсус усіх країн-членів. Наразі претензії до Швеції має Туреччина. Найближчими днями лідери країн мають зустрітись за посередництва Столтенберга для обговорення конфліктних питань.
Нагадаємо, нині президент Туреччини заявив, що перш ніж Анкара підтримає вступ Швеції в НАТО Євросоюз має схвалити членство Туреччини.
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- Голос Америки
Україна може отримати безпекові гарантії, схожі на ті, що має Ізраїль - припускають Байден і Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у понеділок, що пропозиція Сполучених Штатів щодо гарантій безпеки для України на зразок Ізраїлю є одним із кількох варіантів, які обговорюються. Він додав, що переговори з цього питання ще далекі від завершення.
В оприлюдненому напередодні інтерв'ю телеканалу CNN президент США Джо Байден закликав поки що бути обережними із кампанією України щодо вступу до НАТО, заявивши, що Альянс може бути втягнутий у війну з Росією через пакт про взаємну оборону НАТО.
"Я не думаю, що в НАТО є одностайність щодо того, чи приєднувати Україну до сім'ї НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни", - сказав Байден. Американський глава держави також додав: "[Вступ до] НАТО - це процес, який забирає певний час, щоб [країна] почала відповідати всім вимогам, від демократизації до цілої низки інших питань".
"Тож тим часом, про що я довго говорив із [президентом] Зеленським, один із моментів, на який я вказав, це те, що США будуть готові (поки процес [вступу до НАТО] триватиме, а це буде довго) надати безпекові гарантії на зразок тих, що ми надаємо Ізраїлю: надаємо необхідне їм озброєння, можливості, щоб вони могли обороняти себе", - сказав Байден.
Як саме США допомагають безпеці Ізраїлю?
Постійна підтримка безпеки Ізраїлю була наріжним каменем американської зовнішньої політики для кожної адміністрації президента США з часів президентства Гаррі Трумена, повідомляє Держдеп.
Американське зовнішньополітичне відомство зазначає, що із моменту свого заснування в 1948 році Сполучені Штати надали Ізраїлю понад 125 мільярдів доларів двосторонньої допомоги, спрямованої на протидію новим і складним загрозам безпеці, подолання прогалин у спроможності Ізраїлю через допомогу в безпеці та співпраці, підвищення оперативної сумісності за допомогою спільних навчань.
"Ця допомога сприяла перетворенню Армії оборони Ізраїлю в одну з найбільш боєздатних і ефективних армій у світі та перетворила ізраїльську військову промисловість і технологічний сектор на один з найбільших експортерів військового потенціалу в усьому світі", - підкреслює Держдеп.
Відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного на термін у 10 років (2019-2028), Сполучені Штати щорічно виділяють 3,3 мільярда доларів США на оборону Ізраїлю і 500 мільйонів доларів США на програми співпраці з протиракетної оборони.
З 2009 фінансового року Сполучені Штати надали Ізраїлю 3,4 мільярда доларів на фінансування протиракетної оборони, включаючи 1,3 мільярда доларів на підтримку програми ППО "Залізний купол" (Iron Dome), починаючи з 2011 фінансового року, а також Сполучені Штати надають Ізраїлю доступ до найсучаснішого військового обладнання в світі, включаючи передові винищувачі F-35 Lightning.
За законодавством США, Ізраїль визнано основним союзником США поза НАТО. Цей статус надає іноземним партнерам певні переваги у сферах оборонної торгівлі та співпраці у сфері безпеки та є потужним символом тісних відносин зі Сполученими Штатами.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC заявив, що НАТО має прямо заявили, що не боїться Росії, а Україні союзні країни мають надати чіткі гарантії безпеки, поки Київ не зможе приєднатись до Альянсу.
У статті використано матеріали Reuters
- Голос Америки
Байден і Сунак підтвердили непохитну підтримку України
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час зустрічі у Лондоні обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі і "підтвердили свою непохитну підтримку України в умовах агресії Росії, що триває". Про це повідомляє Білий дім.
"Лідери обговорили Атлантичну декларацію про економічне партнерство, яку вони започаткували в червні, включаючи наступні кроки для досягнення ключових результатів у найближчі місяці. Вони також розглянули розвиток подій у Північній Ірландії та зусилля щодо забезпечення подальшого прогресу там", - додано на сайті адміністрації глави Сполучених Штатів.
Раніше Голос Америки повідомляв, що президент Байден заявив про "міцну" дружбу з найближчим союзником США Великою Британією.
Поїздка Байдена відбувається через кілька днів після того, як він погодився надіслати Україні касетні боєприпаси США. Такі боєприпаси заборонені більш ніж у 100 країнах, включаючи Велику Британію, де їх розглядають як загрозу для цивільного населення. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про заборону касетних боєприпасів.
Відповідаючи на питання про касетні боєприпаси в суботу, Сунак сказав, що Британія є учасником конвенції, яка забороняє їхнє використання, і сказав, що Лондон продовжуватиме робити свій внесок у підтримку України.
Ердоган: Євросоюз має схвалити членство Туреччини, перш ніж Анкара підтримає вступ Швеції в НАТО
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Європейський Союз повинен відкрити шлях для приєднання Анкари до того, як парламент Туреччини схвалить заявку Швеції на приєднання до НАТО.
Заявка Туреччини на вступ до ЄС була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство у 2005 році під час першого терміну Ердогана на посаді прем'єр-міністра.
Відносини між Анкарою та Брюсселем зіпсувалися кілька років тому, особливо після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині у 2016 році, але відтоді вони покращилися. ЄС залежить від допомоги союзника по НАТО Анкари, зокрема у питаннях міграції.
"Я закликаю ці країни, які змушують Туреччину чекати біля дверей Європейського Союзу понад 50 років, - сказав Ердоган, виступаючи перед від'їздом на саміт НАТО у Вільнюсі. - Спочатку прийдіть і відкрийте шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми відкриємо шлях для Швеції,, так само як ми зробили для Фінляндії".
Представник Європейської комісії заявив, що розширення НАТО та ЄС є "окремими процесами": "Процес вступу для кожної країни-кандидатки базується на заслугах кожної країни".
Анкару критикують у Європі за порушення прав людини, відсутність верховенства права та слабку економіку, пише Радіо Свобода. У 2018 році Європейський комісар з питань розширення ЄС Йоханнес Ган заявив, що членство Туреччини в союзі в найближчому майбутньому нереальне.
Відповідаючи на запитання про коментарі Ердогана, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що, хоча він підтримує членство Анкари в ЄС, він вважає, що Швеція вже виконала умови, необхідні для вступу в НАТО.
"У Вільнюсі все ще можливо прийняти позитивне рішення щодо Швеції", - сказав Столтенберг на прес-конференції.
Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ у НАТО після початку повномасштабної війни Росії в Україні. Хоча Фінляндія приєдналась до НАТО у квітні, Туреччина та Угорщина ще не схвалили заявку Швеції.
Анкара каже, що Швеція зробила недостатньо проти людей, яких Туреччина вважає терористами, головним чином членів забороненої у країні Робітничої партії Курдистану, яку Туреччина, ЄС і Сполучені Штати вважають терористичною організацією.
Ердоган також заявив, що припинення війни між Україною та Росією полегшить процес вступу Києва до НАТО.
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