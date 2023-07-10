Три елементи на шляху України до НАТО. Що союзники узгодять на саміті Альянсу у Вільнюсі?

На саміті у Вільнюсі союзники мають погодити пакет із трьох елементів, щоб наблизити Україну до НАТО. Таке сподівання висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на спільній пресконференції із президентом Литви.

Спершу, за словами Столтенберга мають затвердити багаторічну програму допомоги, щоб забезпечити взаємодію між ЗСУ та НАТО.

Перший пакет допомоги 500 мільйонів євро має бути виділено на найнеобхідніші потреби, включно із пальним, медикаментами, приладдям для розмінування та будівництва понтонних переправ.

"Ми також допоможемо у розбудові української безпекової та оборонної промисловості, включно із будівництвом військових шпиталів", - додав генсек НАТО. Альянс також допоможе у переході від радянських до натівських стандартів та устаткування.

Столтенберг зауважив, що союзники суттєво збільшили свої оборонні бюджети: "У 2023 році видатки зросли на 8.3% серед європейських союзників та Канади. Це найбільший ріст за останні десятиліття. Європейські країни та Канада збільшили інвестиції в оборону на 450 мільярдів доларів. Лише три країни з Альянсу виділили мінімальних 2 відсотки ВВП – решта перевищили цю позначку".

Другий елемент на шляху України до НАТО – це посилення політичних зв’язків через створення Ради НАТО-Україна. Це платформа для спільних консультацій та прийняття рішень.

Та третій елемент – це усунення вимог по Плану дій щодо членства. Мова йде про відмову від обов’язкового етапу так званого ПДЧ для усіх кандидатів на шляху до членства.

Єнс Столтберг уточнив, що зараз всі три елементи перебувають на стадії узгодження усіх союзників. Фінальний результат буде відомий під час саміту НАТО у столиці Литви, який розпочнеться завтра 11 липня.

Нині міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що союзники таки погодились усунути обов’язкову вимогу щодо ПДЧ по Україні.

Відповідаючи на запитання щодо заяв Кулеби, генсек сказав: "Консультації тривають. Сьогодні відбудуться інші зустрічі. Але я впевнений, що всі союзники погодяться щодо дуже чіткого повідомлення, коли йдеться про Україну. Жодного остаточного рішення ще не було ухвалено. Але на саміті, я в цьому абсолютно впевнений, в нас буде єдність і сильний меседж щодо України".

А у Білому Домі розповіли, що очікують від України політичних та економічних реформ до вступу в НАТО.

Також Столтенберг розповів, що президент України Володимир Зеленський візьме участь в інавгураційному засіданні Ради Україна-НАТО: "Ми оновлюємо наші політичні зв’язки. Президент Зеленський приєднається до нас на інавгураційному засіданні нової Ради Україна-НАТО".

Серед інших тем, які обговорюватимуть на саміті – це майбутнє членство Швеції в Альянсі. Для вступу потрібен консенсус усіх країн-членів. Наразі претензії до Швеції має Туреччина. Найближчими днями лідери країн мають зустрітись за посередництва Столтенберга для обговорення конфліктних питань.

Нагадаємо, нині президент Туреччини заявив, що перш ніж Анкара підтримає вступ Швеції в НАТО Євросоюз має схвалити членство Туреччини.