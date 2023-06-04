Генсек НАТО у Стамбулі переконував Ердогана не протидіяти вступу Швеції до Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у Стамбулі обговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом порядок денний липневого саміту Альянсу, що триватиме у Вільнюсі. Зокрема, йшлося про підтримку України та про членство Швеції у НАТО. Генсек заявив, що сподівається якомога швидше завершити приєднання країни до Альянсу.

Столтенберґ повідомив турецькому президенту, що Швеція “зробила значні конкретні кроки, щоб задовольнити занепокоєння Туреччини” – інформує офіційний сайт Альянсу . Як повідомляв Голос Америки , саме Туреччина (разом з Угорщиною) зволікала із ратифікацією членства Швеції в НАТО.

Кроки Швеції, за словами Столтенберґа, включали внесення поправок до конституції країни, припинення ембарго на поставки зброї та активізацію співпраці в боротьбі з тероризмом.

Генсек НАТО наголосив, що “Швеція виконала свої зобов’язання” і додав, що “було важко бачити демонстрації проти Туреччини та проти НАТО у Швеції”, але закликав не дозволити їх організаторам досягти успіху в спробах заблокувати антитерористичну співпрацю та вступ Швеції до НАТО.

Йдеться зокрема про акцію у Стокгольмі, учасники якої спалили Коран. Як повідомляла агенція Reuters , Ердоган тоді заявив, що Швеції не варто очікувати підтримки Туреччини щодо її членства в НАТО.

Столтенберґ подякував президенту Туреччини за “рішучу підтримку України”, у тому числі щодо Чорноморської зернової ініціативи.

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