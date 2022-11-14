Столтенберг відповів на питання про "прийнятні умови" переговорів між Україною та Росією

Рішення про те, якими будуть прийнятні умови для переговорів щодо закінчення війни Росії, - належить Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Те, що відбувається за столом [переговорів], принципово пов’язане з ситуацією на полі бою, - сказав Столтенберг. - Тож ми повинні підтримати Україну та зміцнити їхню позицію, щоб на якомусь етапі відбулися переговори, на яких Україна переважатиме як незалежна суверенна країна в Європі".

Генсек Альянсу також додав, що не можна недооцінювати Росію: "Російські збройні сили зберігають значні можливості, а також велику кількість військ. [...] Найближчі місяці будуть важкими. Мета Путіна — залишити Україну у холоді й темряві цієї зими. Тому ми повинні триматися [наявного] курсу".

Заява Столтенберґа співзвучна із заявами посадовців США.

У суботу про те, що час проведення та умови переговорів із Росією - це рішення України, - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічі із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

В п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт ASEAN в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:

Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати. Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський. Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах. Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.

Нині президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до миру, але для всієї території України. "Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – сказав він під час візиту до нещодавно звільненого Херсона. Також Зеленський наполягав, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.

Як пише Радіо Свобода, останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про "реалістичні вимоги" для початку переговорів, зокрема щодо статусу Криму.

Натомість The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що Білий дім просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Газета тоді написала, що мета - не змусити Київ сісти за стіл переговорів, а забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки.

У статті використано матеріали Reuters